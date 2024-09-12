Риск умереть во сне выше чем у остальных: ученые обнаружили новую опасность для диабетиков

Диабет является глобальной проблемой, которая станет еще более масштабной уже к 2050 году. Недавно ученые выяснили, что у людей, страдающих от этой болезни, есть серьезный риск смерти, связанный с одним из важнейших органов.

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Недавнее исследование выявило связь между нарушениями циркадных колебаний частоты сердечных сокращений (ЧСС) и значительно более высоким риском смертности среди людей с диабетом 1 и 2 типа. Это значительно увеличивает количество смертельных факторов риска для людей, страдающих от этой болезни, в то же время повышая число ее потенциальных жертв в разы, пишет News Medical.

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Исследование, представленное на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Мадриде, в ходе которого за участниками наблюдали в течение 21 года, показало, что у тех, кто имел сниженные 24-часовые колебания ЧСС, риск смерти от сердечно-сосудистых причин увеличивался вдвое, а неспособность снизить ЧСС во время сна была связана с увеличением риска смертности на 39% .

Циркадный ритм сердца, который естественным образом колеблется в течение дня и ночи, играет важнейшую роль в здоровье сердечно-сосудистой системы. Обычно ЧСС снижается во время сна и повышается днем, чтобы соответствовать потребностям организма. Однако у людей с хроническим диабетом эти колебания часто нарушаются, что связано с микрососудистыми заболеваниями, повышенным долгосрочным риском сердечно-сосудистых осложнений и смертности от всех причин.

Доктор Лоренцо Нести, ведущий автор исследования из Университета Пизы, подчеркнул, что неспособность регулировать ЧСС в ответ на повседневную деятельность или снижать ЧСС во время отдыха сигнализирует о прогрессирующей сердечно-сосудистой дисфункции. Данное исследование подчеркивает важность выявления аномальных паттернов ЧСС у людей с диабетом, поскольку раннее обнаружение может послужить толчком к разработке профилактических стратегий, направленных на снижение риска осложнений и преждевременной смерти.

В исследовании приняли участие 349 взрослых людей с диабетом 1 или 2 типа, за которыми велось круглосуточное амбулаторное наблюдение с помощью мониторов артериального давления и ЧСС. Участники исследования были распределены по категориям в зависимости от колебаний ЧСС и ее снижения во время сна. Математические модели, использованные в исследовании, показали, что люди с низкими колебаниями ЧСС и притупленными ночными спадами не только имели более высокое бремя мультиорганного повреждения, но и значительно более высокий риск смертности.

Данное исследование дополняет растущий объем данных, свидетельствующих о том, что нарушение циркадных колебаний ЧСС представляет собой серьезную проблему для диабетиков. Полученные данные говорят о том, что регулярный мониторинг колебаний ЧСС может стать ценным инструментом для выявления лиц с повышенным риском смерти, что может привести к более раннему и интенсивному вмешательству, направленному на снижение ее вероятности. Связь между нарушением циркадных ритмов и этим риском лишь показывает более широкие проблемы, с которыми сталкиваются люди с диабетом, особенно в контроле над симптомами этого заболевания.

Учитывая относительно низкую стоимость и простоту мониторинга колебаний ЧСС, внедрение этой практики в рутинное лечение диабета может стать важнейшим шагом к улучшению результатов лечения пациентов, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что человечество к 2050 году захлестнет волна диабета. От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру к 2050 году, если системы здравоохранения вовремя не начнут действовать на упреждение.

Также Фокус писал о том, что диабет влияет на разрушение мозга. Недавние исследования показали, что у пациентов с диабетом первого типа происходит раннее старение мозга.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.