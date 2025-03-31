Морское дно неожиданно подпрыгнуло, толкнув волну: раскрыта тайна разрушительного цунами в Японии

Исследователи пробурили 7 километров в глубину Японской впадины, чтобы изучить разлом, породивший землетрясение в Тохоку 2011 года. Им удалось открыть ключевые сведения о механике землетрясений и рисках цунами.

Related video

Об этом пишет SciTechDaily.

Международная группа морских исследователей под руководством ученых из Корнелльского университета успешно завершила новаторский проект по бурению — таким образом они надеялись изучить разлом, вызвавший катастрофическое землетрясение в Тохоку 2011 года. Уникальность проекта заключалась в том, что работы проводились на необычной глубине в 7 километров.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования ученые пробурили несколько глубоких скважин, в том числе ту, что пересекает разлом почти на 1 километр ниже дна океана. Также команда провела геофизический каротаж и отбор керна. Кроме того были переустановлены датчики температуры в ранее созданной скважине, пересекающей разлом.

По словам соруководителя проекта, доцента кафедры наук о Земле и атмосфере в Корнелле Патрика Фултона, их с коллегами работа была направлена на улучшение научного понимания зон субдукции, а также на повышение готовности к будущим крупнейшим землетрясениям и цунами. Ученые также отмечают, что наибольшая проблема заключается в том, что команда работала на глубине около 7 километров — крайне мало кораблей на самом деле могут работать на такой глубине.

В результате ученым удалось пролить свет на землетрясение магнитудой 9,1, которое считается одним из крупнейших из всех когда-либо зарегистрированных. В этом разрыве самая мелкая часть разлома сместилась на 50–60 метров, и "само морское дно подпрыгнуло на полфутбольного поля к востоку в течение минуты или двух", вызвав катастрофическое цунами, которое было намного больше, чем кто-либо ожидал.

Впервые ученые изучили свойства и условия разлома вскоре после землетрясения, в 2012 году. Тогда команда пыталась определить, что именно вызвало такой значительный разрыв и почему его было так трудно предсказать.

Новое исследование позволило ученым лучше рассмотреть условия внутри разлома, выявив аномальный тепловой сигнал, вызванный фрикционным нагревом на разломе во время землетрясения. Данные свидетельствуют о том, что разлом на самом деле был очень слабым. Также ученые выяснили, что во время афтершоков открывались разломы и трещины, через которые проходили источники воды — это в конце концов изменило условия напряжения в системе.

По словам Фултона, в дальнейшем ученые также пытаются выяснить, продолжает ли нисходящая плита свое движение и накапливает ли разлом напряжение. Команда планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, может ли повториться столь экстремальное цунами и сможем ли мы его спрогнозировать.

Ранее Фокус писал о том, что в ближайшие 30 лет на Земле может произойти катастрофическое мегаземлетрясение.