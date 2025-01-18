В ближайшие 30 лет на Земле может произойти катастрофическое мегаземлетрясение: кто в опасности

Геологи и сейсмологи прогнозируют, что следующее крупнейшее землетрясение может произойти уже в ближайшие десятилетия — предыдущее в єтом районе было смертоносным.

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У геологов нет хрустального шара, который мог бы предсказать будущие землетрясения, но японские сейсмологи, основываясь на своих наблюдениях, считают, что вероятность сильного землетрясения постепенно увеличивается. Еще в прошлом году ученые называли цифры на 10% меньше, а сегодня вероятность катастрофического землетрясения достигла 80%, пишет IFLScience.

По данным Японского комитета по исследованию землетрясений, вероятность того, что в течение следующих 30 лет в Нанкайском желобе может произойти крупнейшее катастрофическое землетрясение сегодня составляет 80%. Нечто подобное ранее уже происходило в этом регионе, а с последнего землетрясения прошло 79 лет. Теперь ученые заявляют, что вероятность такого события растет буквально с каждым годом.

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Нанкайский желоб пролегает на 900 километров вдоль юга крупнейшего острова Японии Хонсю. Исследователи отмечают, что эта зона субдукции расположена там, где Филиппинская морская плита погружается под Евразийскую плиту — это делает ее очагом сейсмической активности.

Ученые отмечают, Нанкайский желоб печально известен своими мегавзрывными землетрясениями — мощными сейсмическими событиями, происходящими, когда одна тектоническая плита опускается под другую, высвобождая невероятное количество энергии. Предыдущие исследования уже показали, если Нанкайский желоб в какой-то момент испытает серьезное потрясение, оно, вероятно, станет разрушительным.

Японское правительство серьезно относится к этой угрозе, а потому взрывные землетрясения Нанкай считаются главным приоритетом стратегии Японии в борьбе со стихийными бедствиями. Местное правительство также разрабатывает схемы подготовки к потенциальному выбросу.

Исследователи отмечают, что одно из землетрясений в Нанкай заслужило особенно печальную славу. Катастрофа произошла в 1946 году: землетрясение магнитудой 8,1 унесло жизни 1362 человек, разрушило или повредило более 36000 домов, и еще более 2100 объектов были уничтожены цунами высотой в 6 метров.

Увы, прогнозировать землетрясения совсем непросто, однако ученые используют новейшие технологии, чтобы рассчитать вероятность того, что подземные толчки в тот или иной промежуток времени произойдут в определенной области.

Карта Японии, показывающая расположение Нанкайского прогиба Фото: Wikimedia Commons

Исследователи также прогнозируют, что мегавзрывное землетрясение в Нанкай может быть разрушительным и может нанести более масштабный ущерб, чем Великое восточно-японское землетрясение 2011 года, а число жертв может превысить 320 000 человек. Впрочем, ученые в очередной раз подчеркнули, что их прогнозы вовсе не окончательны.

По словам профессора Исследовательского центра городской безопасности Есиока Сеити, с точки зрения статистики, землетрясения в этом регионе, вероятно, будут происходить каждые 90-150 лет. По крайней мере, на это указывают данные наблюдений. Отметим, что надежные прогнозы землетрясений должны точно экстраполировать три фактора:

место возникновения;

время возникновения;

магнитуду землетрясения.

Среди этих трех факторов особенно трудно предсказать время землетрясения.

Ранее Фокус писал о том, что одно событие всегда предшествует землетрясениям: ученые наконец выяснили, что это такое.