У найближчі 30 років на Землі може статися катастрофічний мегаземлетрус: хто у небезпеці

Геологи та сейсмологи прогнозують, що наступний найбільший землетрус може статися вже в найближчі десятиліття — попередній у цьому районі був смертоносним.

Related video

У геологів немає кришталевої кулі, яка могла б передбачити майбутні землетруси, але японські сейсмологи, ґрунтуючись на своїх спостереженнях, вважають, що ймовірність сильного землетрусу поступово збільшується. Ще торік учені називали цифри на 10% менші, а сьогодні ймовірність катастрофічного землетрусу досягла 80%, пише IFLScience.

За даними Японського комітету з дослідження землетрусів, вірогідність того, що впродовж наступних 30 років у Нанкайському жолобі може статися найбільший катастрофічний землетрус на сьогодні становить 80%. Щось подібне раніше вже відбувалося в цьому регіоні, а з останнього землетрусу минуло 79 років. Тепер учені заявляють, що ймовірність такої події зростає буквально з кожним роком.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нанкайський жолоб пролягає на 900 кілометрів уздовж півдня найбільшого острова Японії Хонсю. Дослідники зазначають, що ця зона субдукції розташована там, де Філіппінська морська плита занурюється під Євразійську плиту — це робить її осередком сейсмічної активності.

Вчені зазначають, Нанкайський жолоб сумно відомий своїми мегавибуховими землетрусами — потужними сейсмічними подіями, що відбуваються, коли одна тектонічна плита опускається під іншу, вивільняючи неймовірну кількість енергії. Попередні дослідження вже показали, якщо Нанкайський жолоб у якийсь момент зазнає серйозного потрясіння, воно, ймовірно, стане руйнівним.

Японський уряд серйозно ставиться до цієї загрози, а тому вибухові землетруси Нанкай вважаються пріоритетом стратегії Японії в боротьбі зі стихійними лихами. Місцевий уряд також розробляє схеми підготовки до потенційного викиду.

Дослідники зазначають, що один із землетрусів у Нанкаї заслужив особливо сумну славу. Катастрофа сталася 1946 року: землетрус магнітудою 8,1 забрав життя 1362 людей, зруйнував або пошкодив понад 36000 будинків, і ще понад 2100 об'єктів знищило цунамі заввишки в 6 метрів.

На жаль, прогнозувати землетруси зовсім непросто, проте вчені використовують новітні технології, щоб розрахувати ймовірність того, що підземні поштовхи в той чи інший проміжок часу відбудуться в певній області.

Карта Японії, що показує розташування Нанкайського прогину Фото: Wikimedia Commons

Дослідники також прогнозують, що мегавибуховий землетрус у Нанкай може бути руйнівним і може завдати більш масштабної шкоди, ніж Великий східнояпонський землетрус 2011 року, а кількість жертв може перевищити 320 000 осіб. Утім, учені вкотре наголосили, що їхні прогнози зовсім не остаточні.

За словами професора Дослідницького центру міської безпеки Есіока Сеїті, з погляду статистики, землетруси в цьому регіоні, ймовірно, відбуватимуться кожні 90-150 років. Принаймні, на це вказують дані спостережень. Зазначимо, що надійні прогнози землетрусів повинні точно екстраполювати три фактори:

місце виникнення;

час виникнення;

магнітуду землетрусу.

Серед цих трьох факторів особливо важко передбачити час землетрусу.

Раніше Фокус писав про те, що одна подія завжди передує землетрусам: вчені нарешті з'ясували, що це таке.