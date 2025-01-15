Одно событие всегда предшествует землетрясениям: ученые наконец выяснили, что это такое (видео)

Основная опасность землетрясений заключается в том, что их сложно предсказать, а потому люди часто оказываются в опасности, но теперь у ученых появился шанс.

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Землетрясения — одни из самых разрушительных катастроф, которые способна породить Земля, однако нам все еще слишком мало известно о том, как они образуются. Ранее исследователи уже заявили, что основная опасность заключается в том, что землетрясения чрезвычайно сложно предсказывать, пишет Science Alert.

В новом исследовании, проведенном командой из Еврейского университета в Иерусалиме, ученые обнаружили детали подготовки к подземным толчкам: медленный и устойчивый период смещений в четко определенной точке напряжения в земной коре является необходимым толчком для гигантских сейсмических событий.

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По словам соавтора исследования, физика Джея Файнберга, их с коллегами результаты бросают вызов традиционным моделям динамики разрывов и уточняют их. Физики показали, что медленные, асейсмические процессы являются предпосылкой для сейсмического разрыва, вызванного локализированным напряжением и геометрическими ограничениями.

Результаты исследования показывают, что для возникновения толчков слабые места в земной коре должны превратиться в трещину, которая может внезапно развалиться. Предыдущие работы ученых уже показали, что образованию этой трещины предшествует серия медленных движений, которые не трясут и не сотрясают окружающие породы. Однако детали этих процессов ранее основывались на обобщениях, часто в двумерном пространстве, которые могут не выявлять переходы в трехмерном мире.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы понять роль этого медленного асейсмического напряжения в конечном высвобождении сейсмической активности. Для этого команда использовала эксперименты и теоретическое моделирование для изучения того, как развивается процесс.

Эволюция с течением времени двумерных пятен зародышеобразования трения в эксперименте группы Фото: Nature

Ученые выяснили, что одной из составляющих для возникновения землетрясения является разрыв, обеспечивающий фокус для упругой энергии, вводимой внешней нагрузкой. Без трещин нет возможности для усиления напряжения, что, в свою очередь, означает, что внезапных высвобождений энергии не произойдет.

Команда изучила трещины в одном, двух и трех измерениях, а также механику небольших движений в земной коре, известных как ползучесть. Результаты команды показывают, что небольшие, медленно движущиеся, двумерные участки фрикционного движения являются первыми шагами к трещине. После этапа медленной и умеренной ползучести участки расширяются в точках напряжения, в результате чего увеличиваются и расширяются до точки сейсмического разрыва.

Исследователи отмечают, что эта новая деталь на самом деле дополняет наши знания об эволюции землетрясения, а также имеет важные последствия. Фактически, эти знания помогают нам лучше понять напряжение и трение в целом, а также предоставляют ключевую информацию, способную помочь предсказать сейсмическую активность в будущем.

Авторы исследования также отмечают, что теория может предоставить новую основу для понимания того, как и когда зарождаются землетрясения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, насколько мощным может быть самое сильное землетрясение.