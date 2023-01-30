Планетарная катастрофа. Ученые рассказали, насколько мощным может быть самое сильное землетрясение

Количество энергии, которая освобождается при землетрясении, зависит от степени разрушения самой земной коры.

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Еще в мае 1960 года в Чили произошло, как считается сейчас, самое сильное землетрясение в истории. Оно получило название Великое Чилийское землетрясение и его магнитуда составила 9,5 баллов. Оно принесло очень много разрушений и забрало тысячи человеческих жизней. Но могут ли землетрясения быть еще мощнее? На этот вопрос отвечают ученые в статье для издания Live Science.

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По словам геолога Венди Бохон, вероятность появления более мощных землетрясений существует, но она очень низкая. Для того, чтобы произошло землетрясение магнитудой выше, чем 9,5 балла необходим очень глубокий и длинный разлом земной коры.

"На Земле не так и много мест, где могут произойти землетрясения магнитудой 9,5 балла и скорее всего это вершина самых мощных землетрясений по 10-бальной шкале. Очень маловероятно, чтобы на планете появилось землетрясение магнитудой в 10 баллов", — говорит Бохон.

По словам ученых, магнитуда – это мера измерения количества освобожденной энергии во время землетрясения, и она зависит от общей площади разлома коры. А эта площадь зависит от того, насколько глубокий разлом и насколько он длинный.

Самые глубокие разломы находятся в зонах субдукции, где одна тектоническая плита сталкивается с другой. Хотя землетрясения иногда могут происходить на глубине до 800 километров под поверхностью, большинство глубоких землетрясений не сильно ощутимы. Те подземные толчки, которые образуются на глубине в несколько десятков км являются наиболее опасными для людей.

По словам Хайди Хьюстон из Университета Южной Калифорнии, самые разрушительные землетрясения появляются в наклонных разломах в зонах субдукции. Именно размер такого разлома является решающим фактором для того, насколько сильным будет землетрясение.

[ + – ] По словам Хайди Хьюстон из Университета Южной Калифорнии, самые разрушительные землетрясения появляются в наклонных разломах в зонах субдукции. Именно размер такого разлома является решающим фактором для того, насколько сильным будет землетрясение Фото: Live Science

По словам Хьюстон, еще одним фактором, влияющим на магнитуду землетрясения, является то, насколько сильно смещается разлом. В то время как разлом порождающий землетрясение магнитудой в 5 баллов может сместится на несколько сантиметров, то разлом для землетрясения магнитудой в 9 баллов может сместится на 20 метров и больше.

По словам ученых, разница между землетрясением магнитудой в 8 баллов и магнитудой в 9 баллов с точки зрения выделившейся энергии намного больше, чем разница между землетрясением магнитудой в 5 баллов и магнитудой в 6 баллов. Для увеличения магнитуды землетрясения с 9,5 до 9,6 баллов требуется гораздо больше площади разрушения разлома, чем для увеличения магнитуды с 5,5 до 5,6 баллов.

Поэтому землетрясение магнитудой в 9,5 балла более чем в два раза сильнее, чем следующее по мощности землетрясение в истории, которое называется Великое Аляскинское землетрясение. Оно имело магнитуду в 9,2 балла и произошло в 1964 году.

"Конечно, теоретически на Земле может произойти землетрясение магнитудой в 10 баллов. Это может случится в результате столкновения с огромным астероидом. Некоторые ученые считают, что удар астероида, который убил динозавров 66 млн лет назад, вызвал землетрясение магнитудой в 10, а может и больше баллов. Безусловно, в далеком прошлом Земли такие события скорее всего происходили. Но шансы на то, что сейчас случится землетрясение выше 9 баллов очень малы", — говорит Хьюстон.

В прошлом году ученые выяснили, что 3800 лет назад в Чили произошло самое мощное из древних землетрясений, которое подтверждают геологические данные, и оно имело магнитуду в 9,5 баллов. Об этом событии уже писал Фокус.

"Но высокая магнитуда не всегда означает, что это землетрясение действительно будет самым смертоносным и разрушительным. Известны примеры землетрясений в 8 и 7 баллов, которые унесли жизни сотен тысяч людей, в то время, как Великое Чилийское землетрясение забрало жизни нескольких тысяч человек", — говорит Бохон.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что астероид, убивший динозавров, вызвал землетрясение, сотрясавшее планету месяцами.

Также Фокус писал о том, что в Антарктиде произошло сильнейшее землетрясение в истории этого континента.