Планетарна катастрофа. Вчені розповіли, наскільки потужним може бути найсильніший землетрус

Кількість енергії, що звільняється під час землетрусу, залежить від ступеня руйнування самої земної кори.

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Ще в травні 1960 року в Чилі стався, як вважається зараз, найсильніший землетрус в історії. Він отримав назву Великий чилійський землетрус, і його магнітуда склала 9,5 бала. Воно принесло дуже багато руйнувань і забрало тисячі людських життів. Але чи можуть землетруси бути ще сильнішими? На це питання відповідають учені в статті для видання Live Science.

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За словами геолога Венді Бохон, імовірність появи потужніших землетрусів існує, але вона дуже низька. Для того, щоб стався землетрус магнітудою вище, ніж 9,5 бала, необхідний дуже глибокий і довгий розлом земної кори.

"На Землі не так і багато місць, де можуть статися землетруси магнітудою 9,5 бала, і, швидше за все, це вершина найпотужніших землетрусів за 10-бальною шкалою. Дуже малоймовірно, щоб на планеті з'явився землетрус магнітудою в 10 балів", — говорить Бохон.

За словами вчених, магнітуда — це міра вимірювання кількості звільненої енергії під час землетрусу, і залежить вона від загальної площі розлому кори. А ця площа залежить від того, наскільки глибокий і довгий розлом.

Найглибші розлами розташовані в зонах субдукції, де одна тектонічна плита стикається з іншою. Хоча землетруси іноді можуть відбуватися на глибині до 800 кілометрів під поверхнею, більшість глибоких землетрусів не дуже відчутні. Ті підземні поштовхи, які утворюються на глибині в кілька десятків кілометрів, є найнебезпечнішими для людей.

За словами Гайді Г'юстон із Університету Південної Каліфорнії, найруйнівніші землетруси з'являються в похилих розломах у зонах субдукції. Саме розмір такого розлому є вирішальним фактором для того, наскільки сильним буде землетрус.

[ + – ] За словами Гайді Г'юстон із Університету Південної Каліфорнії, найруйнівніші землетруси з'являються в похилих розломах у зонах субдукції. Саме розмір такого розлому є вирішальним фактором для того, наскільки сильним буде землетрус. Фото: Live Science

За словами Г'юстон, ще одним фактором, що впливає на магнітуду землетрусу, є те, наскільки сильно зміщується розлом. Тоді як розлом, що породжує землетрус магнітудою в 5 балів, може зміститися на кілька сантиметрів, то розлом для землетрусу магнітудою в 9 балів може зміститися на 20 метрів і більше.

За словами вчених, різниця між землетрусом магнітудою 8 балів і магнітудою 9 балів із точки зору енергії, що виділилася, набагато більша, ніж різниця між землетрусом магнітудою 5 балів і магнітудою 6 балів. Для збільшення магнітуди землетрусу з 9,5 до 9,6 бала потрібно набагато більше площі руйнування розлому, ніж збільшення магнітуди з 5,5 до 5,6 бала.

Тому землетрус магнітудою в 9,5 бала більш ніж у два рази сильніший, ніж наступний за потужністю землетрус в історії, який називається Великий аляскинський землетрус. Він мав магнітуду 9,2 бала та стався 1964 року.

"Звичайно, теоретично на Землі може статися землетрус магнітудою в 10 балів. Це може статися внаслідок зіткнення з величезним астероїдом. Деякі вчені вважають, що удар астероїда, який убив динозаврів 66 млн років тому, спричинив землетрус магнітудою в 10, а може й більше балів. Безумовно, у далекому минулому Землі такі події найімовірніше відбувалися. Але шанси на те, що зараз станеться землетрус вище ніж 9 балів, дуже малі", — каже Г'юстон.

Минулого року вчені з'ясували, що 3800 років тому в Чилі стався найпотужніший із давніх землетрусів, який підтверджують геологічні дані, і він мав магнітуду 9,5 бала. Про цю подію вже писав Фокус.

"Але висока магнітуда не завжди означає, що цей землетрус справді буде найбільш смертоносним і руйнівним. Відомі приклади землетрусів у 8 і 7 балів, які забрали життя сотень тисяч людей, тоді як Великий чилійський землетрус забрав життя кількох тисяч людей", — каже Бохон.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що астероїд, який убив динозаврів, викликав землетрус, який тряс планету місяцями.

Також Фокус писав, що в Антарктиді стався найсильніший землетрус в історії цього континенту.