Тремтіння землі. Астероїд, який убив динозаврів, викликав землетрус, який тряс планету місяцями

Події, що відбулися 66 мільйонів років тому, не тільки вбили динозаврів і більшість видів на планеті, але й викликали цунамі та мегаземлетрус.

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Учені продовжують вивчати події, які сталися на Землі 66 мільйонів років тому. Тоді 10-кілометровий астероїд обрушився на планету й знищив більшість мешканців Землі, включаючи динозаврів. Учені продовжують намагатися відтворити ті давні події, пише New York Post.

Геолог Герман Даріо Бермудес розпочав свої дослідження ще багато років тому. У 2014 році він зібрав дані щодо подій, що відбулися 66 мільйонів років тому, в південній півкулі Землі. А минулого року вчений провів 12 місяців у Техасі, Алабамі та Міссісіпі, вивчаючи в цих регіонах скельні утворення, які зберегли сліди, спричинені періодом масового вимирання на планеті. Вчені вважає, що отримана ним нова порція даних здатна пролити світло на смерть динозаврів та інших видів планети.

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На колумбійському острові Горгонілла дослідник виявив відкладення у вигляді маленьких скляних кульок. Вважається, що вони утворилися за допомогою тепла й тиску від астероїда, що розплавився після удару. Краплі сплаву викинулися в атмосферу, а потім приземлилися назад на поверхню у вигляді скла.

Також геологу вдалося виявити уламки астероїда, звані тектитами та мікротектитами. Вчений припускає, що колумбійська гора "бачила" історію, яка сталася на Землі 66 мільйонів років тому, з дна океану. Вчений виявив, що шари бруду та пісковику збереглися в нинішньому стані, мабуть, через землетрус від удару. Прямо під цими відкладеннями також виявили спори папороті, які, вважає учений, є першими ознаками відновлення життя після падіння астероїда.

Крім того, вченому вдалося задокументувати свідчення широкомасштабного цунамі, яке також було спричинене падінням астероїда.

У ході дослідження вчений дійшов висновку, що 10-кілометровий астероїд, який упав на півострів Юкатан у Мексиці 66 мільйонів років тому, призвів до неймовірної сейсмічної активності. За оцінками вченого, цей землетрус був у 50 тисяч разів потужніший за той, що у 2004 році зруйнував індонезійську Суматру. Вчений також припускає, що ця сейсмічна активність тривала не один тиждень, а то й кілька місяців, стрясаючи всю планету.

Раніше Фокус писав, що вчені назвали, який астероїд може повністю зруйнувати Землю.