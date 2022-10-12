Дрожь Земли. Астероид, убивший динозавров, вызвал землетрясение, сотрясавшее планету месяцами

События, произошедшие 66 миллионов лет назад, не только убили динозавров и большинство видов на планете, но также вызвали цунами и мегаземлетрясение.

Related video

Ученые продолжают изучать события, произошедшие на Земле 66 миллионов лет назад. Тогда 10-километровый астероид обрушился на планету и уничтожил большую часть обитателей Земли, включая динозавров. Ученые продолжают пытаться воспроизвести те древние события, пишет New York Post.

Геолог Герман Дарио Бермудес начал свои исследования еще много лет назад. В 2014 году он собрал данные относительно событий, которые произошли 66 миллионов лет назад, в южном полушарии Земли. А в прошлом году ученый провел 12 месяцев в Техасе, Алабаме и Миссисипи, изучая в этих регионах скальные образования, которые сохранили следы, вызванные периодом массового вымирания на планете. Ученые считает, что полученная им новая порция данных способна пролить свет на смерть динозавров и других видов на планете.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На колумбийском острове Горгонилла, исследователь обнаружил отложения в виде маленьких стеклянных шариков. Считается, что они образовались посредством тепла и давления от астероида, расплавившегося после удара. Капли сплава были выброшены в атмосферу, а после приземлились обратно на поверхность в виде стекла.

Также геологу удалось обнаружить осколки астероида, называемые "тектитами" и "микротектитами". Ученый предполагает, что колумбийская гора "видела" историю, которая произошла на Земле 66 миллионов лет назад, со дна океана. Ученый обнаружил, что слои грязи и песчаника сохранились в нынешнем обнажении, по видимому, из-за землетрясения от удара. Прямо под этими отложениями также были обнаружены споры папоротника, которые, как считает ученый, являются первыми признаками восстановления жизни после падения астероида.

Кроме того, ученому удалось задокументировать свидетельства широкомасштабного цунами, которое также было вызвано падением астероида.

В ходе исследования ученый пришел к выводу, что 10-километровый астероид, упавший на полуостров Юкатан в Мексике 66 миллионов лет назад, привел к невероятной сейсмической активности. По оценкам ученого, это землетрясение было в 50 тысяч раз мощнее того, что в 2004 году разрушило индонезийскую Суматру. Ученый также предполагает, что эта сейсмическая активность продлилась не одну неделю, а то и несколько месяцев, сотрясая всю планету.

Ранее Фокус писал, что ученые назвали, какой астероид может полностью разрушить Землю.