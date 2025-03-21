Трапеза обернулась бедой: мужчина заразился редкой болезнью съев мясо дикой свиньи

Мясо диких животных пользуется популярностью у некоторых людей в качестве деликатеса. Однако порой даже тщательно приготовленное, оно может скрывать в себе редкие и опасные бактерии, ждущие момента, чтобы проникнуть к нам в организм.

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Жажда кулинарных изысканий заставила пастора из Флориды, которому было за 70, отведать мяса дикой свиньи, подаренного местным охотником. Однако это удовольствие повлекло за собой ряд непонятных проблем со здоровьем, которые вылились в осложнения и озадачивали медиков более года, пишет Gizmodo.

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Сначала мужчина испытывал дискомфорт в груди и периодические приступы лихорадки, что привело к многочисленным визитам в больницу. Несмотря на исчерпывающие анализы, точная причина его недомоганий оставалась неустановленной, говорилось в отчете, описывающем случай и опубликованном в журнале Emerging Infectious Diseases.

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Целая семья заразилась паразитом, разрушающим мозг: причиной всему стало мясо

Только после удаления автоматического имплантируемого сердечного дефибриллятора — устройства, необходимого для поддержания ритма его сердца, врачи определили истинного виновника: Brucella suis, бактерию, которая в основном встречается у свиней.

Brucella suis известна тем, что вызывает бруцеллез — зоонозное заболевание, переходящее от животных к человеку. У человека бруцеллез может проявляться целым рядом симптомов, включая лихорадку, боль в суставах и усталость.

Если не принять своевременных мер, болезнь может привести к более серьезным осложнениям, таким как артрит, воспаление сердца и неврологические расстройства. Способность бактерии обитать внутри человеческих клеток часто затрудняет диагностику, поскольку стандартные тесты могут не сразу обнаружить ее присутствие.

В Соединенных Штатах бруцеллез встречается относительно редко — ежегодно регистрируется около 100 случаев. Однако в таких регионах, как Флорида, где популяции одичавших свиней очень велики, риск заражения возрастает, особенно среди охотников и людей, работающих с дикими свиньями.

Тем, кто любит дичь, особенно мясо диких свиней, необходимо всегда соблюдать меры безопасности, заявляют врачи. Ношение средств индивидуальной защиты при работе с мясом и тщательное его приготовление могут значительно снизить риск заражения. Учитывая потенциальную серьезность бруцеллеза, повышенная осведомленность и профилактические меры крайне важны для населения, находящегося в группе риска.

Ранее Фокус писал о скором поступлении искусственного мяса в продажу в США. Все больше стран дают зеленый свет искусственно выращенному мясу в качестве более экологичной и гуманной альтернативе традиционным методам производства.

Также Фокус писал о скрещивании генов свиньи с бобами, которые начали производить настоящий свиной белок. Изменив ДНК соевых бобов для производства свиного белка, компания произвела продукт, богатый, фактически настоящим, свиным белком, который стирает границы между растением и мясом.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.