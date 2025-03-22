Чудом выжил: в Киеве мужчина упал в шахту лифта и пролетел 4 этажа (фото)

Спасатели добрались до пострадавшего мужчины, который, как выяснилось, упал в шахту лифта на 9-м этаже и зацепился в тросах уже на уровне 4-го этажа, где и ждал спасения.

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В Киеве в Голосеевском районе пожилой мужчина упал в шахту лифта и пролетел 4 этажа. Его освобождали спасатели. Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

Происшествие произошло 22 марта около 17:20. В ГСЧС поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме на улице Красиловской в лифтовой шахте на уровне 4-го этажа находится человек.

"Спасатели добрались до пострадавшего мужчины, который, как выяснилось, упал в шахту лифта на 9-м этаже и зацепился в тросах уже на уровне 4-го этажа, где и ждал спасения. С помощью лестницы-палки спасатели помогли ему выбраться из ловушки, после чего передали бригаде скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Напомним, что на Ривненщине лифты в многоэтажках Лубнов не работали несколько часов, потому что мобилизовали единственного специалиста, говорят в городском совете. Лубняне удивляются тому, что работа лифтов в городе зависела от одного человека.

Также сообщалось, что мужчина застрял в лифте почти на двое суток. Оказавшись в полной темноте, потерпевший не оставлял надежды на спасение: кричал, стучал в дверь и непрерывно нажимал на кнопку тревоги, но все напрасно.