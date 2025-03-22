Дивом вижив: у Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів 4 поверхи (фото)

Рятувальники дісталися до потерпілого чоловіка, який, як з’ясувалося, впав у шахту ліфта на 9-му поверсі й зачепився у тросах вже на рівні 4-го поверху, де й чекав на порятунок.

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У Києві у Голосіївському районі літній чоловік впав у шахту ліфта і пролетів 4 поверхи. Його визволяли рятувальники. Про це повідомили у ДСНС Києва.

Подія сталася 22 березня близько 17:20. До ДСНС надійшло повідомлення про те, що у дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Красилівській у ліфтовій шахті на рівні 4-го поверху перебуває людина.

"Рятувальники дісталися до потерпілого чоловіка, який, як з’ясувалося, впав у шахту ліфта на 9-му поверсі й зачепився у тросах вже на рівні 4-го поверху, де й чекав на порятунок. За допомогою драбини-палиці рятувальники допомогли йому вибратися з пастки, після чого передали бригаді швидкої медичної допомоги", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Рівненщині ліфти у багатоповерхівках Лубнів не працювали кілька годин, бо мобілізували єдиного спеціаліста, кажуть в міській раді. Лубняни дивуються тому, що робота ліфітів у місті залежала від однієї людини.

Також повідомлялося, що чоловік застряг у ліфті майже на дві доби. Опинившись у цілковитій темряві, потерпілий не полишав надії на порятунок: кричав, стукав у двері та безперервно натискав на кнопку тривоги, але все марно.