Спасение для эпилептиков: ученые создали новую лечебную формулу каннабиса

Эпилепсия является серьезной болезнью, обычно проявляющей себя внезапно и ставя под угрозу жизнь больных ею людей. Однако недавно ученые нашли неожиданного помощника в борьбе с ней и им оказалось популярное во всем мире растение.

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Недавние разработки в области медицины открыли для ученых новый подход к повышению терапевтического потенциала каннабидиола (CBD), непсихоактивного соединения, получаемого из растения каннабис. Их изобретение обещает помочь миллионам в борьбе с эпилепсией и рассеянным склерозом, пишет Newswise.

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CBD известен своими обезболивающими, противовоспалительными и нейропротекторными свойствами, что делает его перспективным кандидатом для лечения таких заболеваний, как эпилепсия и рассеянный склероз. Однако его клиническая эффективность была затруднена из-за плохой растворимости в воде и ограниченной абсорбции в человеческом организме.

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Оказалась не такой уж полезной: ученые обнаружили побочный эффект медицинской марихуаны

Исследователи из Университета Южной Австралии решили эту проблему, создав фосфолипидный комплекс (CBD-PLC), значительно повышающий растворимость CBD и его усвояемость в желудочно-кишечном тракте. Ведущий исследователь профессор Санджай Гарг отмечает, что это достижение может привести к более стабильным и эффективным результатам при использовании меньших пероральных доз CBD.

Исследование, опубликованное в International Journal of Molecular Sciences, сообщает, что фосфолипидный комплекс улучшил скорость растворения CBD с 0% до 67,1% в течение трех часов, что свидетельствует о значительном улучшении высвобождения препарата.

В исследованиях клеточного поглощения CBD-PLC продемонстрировал увеличение проницаемости на 32,7% по сравнению с немодифицированным CBD, что обеспечивает более высокую абсорбцию через стенки кишечника. Это улучшение устраняет существенное ограничение существующих пероральных препаратов CBD, когда лишь небольшая часть достигает кровотока, тем самым ограничивая терапевтический эффект.

Дополнительным преимуществом этой новой системы доставки является ее повышенная стабильность. Традиционные препараты CBD имеют тенденцию разрушаться со временем под воздействием тепла, света или кислорода, что снижает их эффективность и срок хранения. Однако CBD-PLC сохраняет свои характеристики в течение 12 месяцев при различных условиях хранения, что делает его более надежным вариантом для применения в фармацевтике.

Первый автор работы, Табата Мута, подчеркивает, что улучшение биодоступности означает, что меньшие дозы позволяют достичь того же терапевтического эффекта, что потенциально снижает побочные эффекты и делает лечение более экономически эффективным. Исследовательская группа считает, что эта инновация может выйти за рамки CBD, обеспечив основу для улучшения всасывания других плохо растворимых в воде лекарств.

Ранее Фокус писал о неоднозначном влиянии марихуаны на послеоперационное восстановление. Первое в своем роде исследование обнаружило связь между различными моделями употребления каннабиса пациентами и тем, насколько хорошо они восстанавливаются после операции.

Также Фокус писал о том, что прекращение употребления марихуаны вызывает частые яркие сновидения. Ученые объяснили какие процессы происходят у нас в организме при отказе от употребления каннабиса и как это влияет на качество нашего сна и память.

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