Оказалась не такой уж полезной: ученые обнаружили побочный эффект медицинской марихуаны

В последние несколько лет назначение марихуаны в медицинских целях стало нормой при лечении многих заболеваний. Однако недавно ученые выяснили, что лечебный каннабис незаметно вызывает опасные изменения у нас в организме.

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Недавнее исследование ученых показало, что у людей, употребляющих марихуану в медицинских целях, вероятность развития расстройства от употребления каннабиса (РУК) не меньше, если не больше, чем у тех, кто употребляет ее в рекреационных целях. Таким образом призванная помогать лечить различные расстройства и болезни, она также может стать причиной серьезной зависимости, пишет UPI.

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В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Psychiatry и проведенном под руководством доктора Норы Волков, директора Национального института по злоупотреблению наркотиками, были проанализированы данные федерального опроса о потреблении наркотиков и здоровье, проведенного в 2021-2022 годах.

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В ходе исследования были изучены ответы почти 73 000 взрослых, сообщивших об употреблении каннабиса, и выяснилось, что около 84% употребляли его в рекреационных целях, 9% — в медицинских, а около 6% — и в тех, и в других. Исследователи обнаружили, что около 35% всех потребителей каннабиса, принявших участие в опросе, отвечают критериям РУК — состояния, характеризующегося неспособностью прекратить употребление наркотика, несмотря на негативные медицинские и социальные последствия.

По словам команды доктора Волков, эти данные свидетельствуют о том, что медицинское употребление каннабиса не связано со снижением риска зависимости по сравнению с немедицинским употреблением, как считалось ранее. Данные показали, что потребители медицинской марихуаны склонны употреблять наркотик даже чаще.

Так, мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, употреблявшие каннабис по медицинским показаниям, употребляли его в среднем 217 дней в году, по сравнению с 212 днями для тех, кто употреблял его как по медицинским, так и по рекреационным показаниям, и 154 днями для только рекреационных потребителей.

Такое частое употребление может способствовать более высокой распространенности расстройств, связанных с употреблением каннабиса, среди потребителей медицинских препаратов, заявили авторы. Кроме того, исследование показало, что тяжелые формы РУК чаще встречаются среди медицинских потребителей в разных возрастных группах, особенно среди молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет.

Особенно ярко это различие проявилось среди молодых мужчин. Среди мужчин в возрасте от 18 до 34 лет 14% потребителей медицинских препаратов и 13% потребителей медицинских/рекреационных препаратов имели тяжелую форму РУК, по сравнению с 8% потребителей просто рекреационных препаратов. Аналогично, среди женщин той же возрастной группы 7% пользователей медицинских услуг и 12% пользователей медицинских/рекреационных услуг, связанных с каннабисом, столкнулись с тяжелой формой РУК, по сравнению с 6% употреблявших его в рекреационных целях.

В старших возрастных группах эти закономерности проявлялись менее отчетливо, а различия в распространенности РУК в зависимости от типа употребления были меньше. Исследование подчеркивает необходимость того, чтобы медицинские работники тщательно оценивали потенциальные риски зависимости, когда рекомендуют медицинский каннабис. Авторы рекомендуют врачам отслеживать признаки РУК у пациентов, использующих препарат в терапевтических целях.

Результаты исследования согласуются с данными Центра по контролю и профилактике заболеваний США, согласно которым примерно у 3 из 10 потребителей каннабиса развивается РУК. Кроме того, ученые также выяснили, что частое употребление каннабиса может привести к симптомам зависимости, включая синдром отмены, тягу к марихуане и трудности с контролем ее употребления. В связи с этим возникают вопросы о том, как медицинский каннабис назначается и контролируется на практике, особенно учитывая его растущую популярность в лечении хронической боли, тревоги и других заболеваний.

Ранее Фокус писал о неоднозначном влиянии марихуаны на послеоперационное восстановление. Первое в своем роде исследование обнаружило связь между различными моделями употребления каннабиса пациентами и тем, насколько хорошо они восстанавливаются после операции.

Также Фокус писал о том, что прекращение употребления марихуаны вызывает частые яркие сновидения. Ученые объяснили какие процессы происходят у нас в организме при отказе от употребления каннабиса и как это влияет на качество нашего сна и память.

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