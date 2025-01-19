Осложняет и без того серьезные проблемы: ученые узнали об опасном свойстве курения марихуаны

Употребление каннабиса в последние годы все чаще выходит из тени и становится легальным способом лечения и расслабления. Однако недавно ученые выяснили, что для подростков оно может быть очень опасно, нарушая их нервную систему.

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Новое исследование ученых указывает на связь между употреблением каннабиса и снижением плотности синаптических связей в мозге молодых людей, подверженных риску развития психоза. Исследователи из Университета Макгилла изучили, как каннабис влияет на синаптические связи, необходимые для коммуникации и развития мозга, и обнаружили, что он усугубляет дефицит синаптических связей, уже имеющийся у людей с высоким риском развития психотических расстройств, пишет PsyPost.

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Результаты исследования, опубликованные в журнале JAMA Psychiatry, дополнили растущее число данных о биологических связях между употреблением каннабиса и психозом, предлагая новые мишени для потенциального лечения таких осложнений.

Психотические расстройства, такие как шизофрения, часто возникают в подростковом или раннем взрослом возрасте — периоде, критическом для созревания мозга. Ключевую роль в этом развитии играет синаптическая обрезка — естественный процесс, в ходе которого мозг совершенствует свои нейронные связи. Считается, что нарушения в процессе обрезки способствуют развитию психоза, однако прямых доказательств этому мало, в основном они основываются на посмертных или генетических исследованиях.

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В данной работе учеными использовалась передовая визуализация для измерения плотности синапсов у живых людей, чтобы выяснить, как пересекаются ранний психоз и употребление каннабиса. В исследовании приняли участие 49 человек из Монреаля, разделенных на три группы: люди с недавним диагнозом психоза, люди с высоким риском развития психоза и здоровые контрольные группы.

С помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) исследователи под руководством Майры Белен Бласко, доктор психиатрии и аспирантки в области неврологии, измерили уровень SV2A, белкового маркера синаптической плотности, в областях мозга, связанных с психозом, таких как префронтальная кора, гиппокамп и стриатум. Магнитно-резонансная томография (МРТ) также оценивала микроструктуру серого вещества, что позволило получить дополнительные сведения об изменениях в мозге. Употребление каннабиса было подвергнуто специальному анализу, участники прошли скрининг на наркотики, чтобы оценить его влияние на плотность синапсов и симптомы психоза.

Результаты показали снижение плотности синапсов в группах психоза и высокого риска по сравнению со здоровыми людьми, особенно в областях, критически важных для когнитивного и эмоционального функционирования, таких как передняя поясная кора и стриатум. У людей из группы высокого риска дефицит наблюдался еще до появления полных психотических симптомов, что указывает на раннее нарушение связности мозга.

Употребление каннабиса усугубляло эти нарушения, особенно в стриатуме — области органа, связанной с обработкой вознаграждения и мотивацией, что подчеркивает его потенциальную роль в усилении риска развития таких осложнений в критические периоды развития. Помимо подтверждения пагубного влияния каннабиса, исследование показало, что снижение синаптической плотности тесно связано с негативными симптомами психоза, такими как социальная замкнутость и отсутствие мотивации. Эти симптомы, с которыми плохо справляются существующие методы лечения, могут быть вызваны нарушением нейронной связи.

Однако учеными не было обнаружено значительной связи между синаптической плотностью и "позитивными симптомами", такими как галлюцинации, что позволяет предположить, что эти категории симптомов обусловлены различными биологическими механизмами. Исследователи подчеркнули важность понимания влияния каннабиса на здоровье синапсов и времени его воздействия на развитие мозга молодых людей.

Хотя исследование дает ценные сведения, его авторы признают, что существуют и ограничения. Небольшой размер выборки, характерный для ПЭТ-исследований из-за дороговизны и сложности, снижает обобщаемость полученных результатов. Кросс-секционный дизайн также не позволяет сделать выводы о причинно-следственных связях — вызывает ли каннабис синаптический дефицит или люди с уязвимыми местами более склонны к его употреблению.

Необходимы дальнейшие работы, особенно продолжительные, чтобы выяснить, может ли сокращение употребления каннабиса смягчить эти изменения в мозге или вовсе предотвратить возникновение психоза. Тем не менее, возникают важные вопросы о том, почему некоторые люди более восприимчивы к его воздействию. Раннее вмешательство, направленное на оздоровление синапсов, и индивидуальные стратегии профилактики могут значительно улучшить результаты для тех, кто находится в группе риска.

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