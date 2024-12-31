Марихуана против эволюции: у подростков, употребляющих травку, мозг развивается иначе

Употребление психоактивных веществ и алкоголя является все более частым опасным явлением среди подростков. Недавно ученые выяснили, что помимо всех последующих проблем со здоровьем, само развитие их мозга в корне меняется.

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Подростки, употребляющие марихуану, алкоголь или никотин до 15 лет, демонстрируют заметные различия в структуре мозга по сравнению со своими сверстниками, показало исследование, проведенное под руководством Университета Индианы. Наблюдая за почти 10 000 подростков в течение двух лет, исследователи обнаружили, что около 35% из них сообщили о раннем употреблении психоактивных веществ и сильно отличались от тех, кто их не употреблял, пишет Daily Mail.

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Сканирование мозга показало, что у тех, кто начал употреблять вещества, такие как марихуана, до 15 лет, была более тонкая префронтальная кора — область, связанная с регуляцией эмоций, но более толстая кора в других долях. Исследование также отметило увеличение общего размера мозга и увеличение подкорковых объемов, которые связаны с памятью и эмоциями.

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Необходимое зло. Наш организм вырабатывает вещества, подобные марихуане, для нашего успокоения

Результаты, опубликованные в журнале JAMA Network Open, позволили ученым предположить, что раннее употребление психоактивных веществ может быть связано с уже существующими различиями в структуре мозга, что может предрасполагать некоторых подростков к экспериментам с наркотиками и алкоголем. Однако исследование не смогло окончательно определить, были ли структурные различия вызваны употреблением психоактивных веществ или же они предрасполагали людей к такому поведению.

Доктор Нора Волков, директор Национального института по злоупотреблению наркотиками, подчеркнула многофакторную природу риска употребления психоактивных веществ, отметив, что сочетание структуры мозга, генетики и воздействия окружающей среды формирует восприимчивость или устойчивость человека к таким соблазнам. Это понимание может стать основой для разработки стратегий профилактики и раннего вмешательства для молодежи, находящейся в группе риска, считают ученые.

Исследование также выявило специфические последствия употребления психоактивных веществ, такие как уменьшение объема правой хвостовой доли у потребителей каннабиса — области мозга, критически важной для обработки визуальной информации. Хотя алкоголь был самым распространенным веществом (о нем сообщили 90% пользователей), за ним следовали никотин и марихуана — 62% и 52,4% соответственно.

Авторы обеспокоены, что такое раннее воздействие создает риски для развития: предыдущие исследования уже связывали употребление психоактивных веществ подростками с нарушением роста мозга, дефицитом памяти, повышенным риском развития зависимости и психических расстройств. Эти данные и авторы, стоящие за ними, призывают к повышению осведомленности общественности и проведению целенаправленных образовательных кампаний для решения проблемы растущей распространенности употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних.

Ранее Фокус писал о неоднозначном влиянии марихуаны на послеоперационное восстановление. Первое в своем роде исследование обнаружило связь между различными моделями употребления каннабиса пациентами и тем, насколько хорошо они восстанавливаются после операции.

Также Фокус писал о том, что прекращение употребления марихуаны вызывает частые яркие сновидения. Ученые объяснили какие процессы происходят у нас в организме при отказе от употребления каннабиса и как это влияет на качество нашего сна и память.

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