"Элитарный напиток посреди склонов": стало известно, где производят "самый высокий" виски в Британии (фото)

47-летний Карл Бонд и его 45-летняя жена Линдси решили заняться производством крафтового джина и виски. Тогда у супругов возникла идея делать "самый высокий" напиток в Британии на холмах у моря.

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Об этом сообщает издание Daily Express.

Журналисты пишут, по супруги Бонд основали производство в 2015 году, а местом для этого выбрали паб 17-го века вблизи городка Маклсфилд в графстве Чешир, который расположен на высоте 514 м над уровнем моря.

Разлив "самого высокого виски" в Британии (фото: Daily Record)

По мнению господина Бонда, именно особое расположение крафтовой фабрики делает вкус виски лучшим. Секрет заключается в том, какая именно температура нужна для дистилляции этого алкогольного напитка.

"За дистилляцией на высоте есть наука. Если вы кипятите воду при 100°C, если вы кипятите при более высокой температуре, она кипит при 98°C из-за атмосферного давления — если вы поднимаетесь еще выше, эта температура падает дальше. То же самое с алкоголем, наши дистилляторы работают при чуть более низкой температуре, чем все остальные в этой стране. Я всегда сравниваю это с приготовлением рагу или запеканки, если вы медленно кипятите, вы лучше извлекаете эти вкусы", — рассказывает мужчина.

По словам мужчины, локация его места позволяет делать качественные алкогольные напитки, которые продаются в разные уголки мира. Также господин Бонд говорит, что к месту их паба часто приезжают посетители, которые проводят различные торжества.

"Самый высокий" британский виски Forest Whiskey (фото: Daily Record)

"Вам не обязательно ехать аж в Шотландию, вы можете приехать и увидеть удивительную винокурню в отдаленном месте, не идя аж в Шотландию. У нас здесь справляли свадьбы, у нас были похороны, здесь снимали сериалы", — рассказывает мужчина.

Он добавляет, что в месте, где он с женой занимаются производством джина и односолодового виски, гуляет немало причудливых историй. Как к примеру, об основании Маклсфида, который основали в 1813 году, а вокруг города было болото. Любых признаков цивилизации — электричества и воды просто не провели.

"Если вы заблудитесь на этих болотах на улице, то вы долго не проживете. Собственно, поэтому здешний хозяин буквально стягивал людей с болот и затаскивав их в наш паб", — иронично говорит владелец заведения.

Паб Бонд добавляет, что место паба, где супруги делают алкоголь, является "удивительным и старым". Он добавляет, что также изменился интерьер заведения и подвалы, где "раньше были сыр и мясо, а теперь они заполнены бочками с виски".

Ранее стало известно, что в Лондоне продали самую дорогую бутылку виски в мире. На аукционе Sotheby's продали бутылку "самого ценного виски в мире" за рекордные 2,7 млн долларов.

Впоследствии сообщалось, как мужчина нашел редкое сокровище во время прогулки. В свой выходной Остин Контеджиакомо прогуливался со своей собакой, когда четвероногий вдруг нашел бутылку со странной жидкостью внутри. Впоследствии вдоль береговой линии мужчина нашел еще 10 таких же.