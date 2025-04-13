"Елітарний напій посеред схилів": стало відомо, де виробляють "найвищий" віскі в Британії (фото)

47-річний Карл Бонд та його 45-річна дружина Ліндсі вирішили зайнятися виробництвом крафтового джину та віскі. Тоді у подружжя виникла ідея робити "найвищий" напій у Британії на пагорбах біля моря.

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Про це повідомляє видання Daily Express.

Журналісти пишуть, по подружжя Бондів заснувало виробництво у 2015 році, а місцем для цього вибрало паб 17-го сторіччя поблизу містечка Маклсфілд у графстві Чешир, який розташований на висоті 514 м над рівнем моря.

Розлив "найвищого віскі" в Британії (фото: Daily Record)

На думку пана Бонда, саме особливе розташування крафтової фабрики робить смак віскі кращим. Секрет полягає в тім, яка саме температура потрібна для дистиляції цього алкогольного напою.

"За дистиляцією на висоті є наука. Якщо ви кип’ятите воду при 100°C, якщо ви кип’ятите при вищій температурі, вона кипить при 98°C через атмосферний тиск — якщо ви піднімаєтеся ще вище, ця температура падає далі.Те ж саме з алкоголем, наші дистилятори працюють при трохи нижчій температурі, ніж усі інші в цій країні. Я завжди порівнюю це з приготуванням рагу або запіканки, якщо ви повільно кип’ятите, ви краще витягуєте ці смаки", — розповідає чоловік.

За словами чоловіка, локація його місцини дозволяє робити якісні алкогольні напої, які продаються у різні куточки світу. Також пан Бонд каже, що до місця їхнього пабу часто приїжджають відвідувачі, які проводять різноманітні урочистості.

"Найвищий" британський віскі Forest Whiskey (фото: Daily Record)

"Вам не обов’язково їхати аж до Шотландії, ви можете приїхати й побачити дивовижну винокурню у віддаленому місці, не йдучи аж до Шотландії. У нас тут справляли весілля, у нас були похорони, тут знімали серіали", — розказує чоловік.

Він додає, що в місці, де він з дружиною займаються виробництвом джину та односолодового віскі, гуляє чимало химерних історій. Як до прикладу, про заснування Маклсфіда, яке заснували в 1813 році, а довкола міста було болото. Будь-яких ознак цивілізації — електрики та води просто не провели.

"Якщо ви заблукаєте на цих болотах надворі, то ви довго не проживете. Власне, тому тутешній господар буквально стягував людей із боліт і затаскував до нашого пабу", — іронічно каже власник закладу.

Паб Бонд додає, що місце пабу, де подружжя робить алкоголь, є "дивовижним і старим". Він додає, що також змінився інтер'єр закладу та підвали, де "раніше були сир та м'ясо, а тепер вони заповнені бочками з віскі".

Раніше стало відомо, що в Лондоні продали найдорожчу пляшку віскі у світі. На аукціоні Sotheby's продали пляшку "найціннішого віскі у світі" за рекордні 2,7 млн доларів.

Згодом повідомлялося, як чоловік знайшов рідкісний скарб під час прогулянки. У свій вихідний Остін Контеджіакомо прогулювався зі своїм собакою, коли чотирилапий раптом знайшов пляшку з дивною рідиною всередині. Згодом вздовж берегової лінії чоловік знайшов ще 10 таких.