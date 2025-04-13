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"Елітарний напій посеред схилів": стало відомо, де виробляють "найвищий" віскі в Британії (фото)

завод, віскі, Британія, виробництво
Фото: Daily Record | Найвищий віскі в Британії має особливе місце для виробництва

47-річний Карл Бонд та його 45-річна дружина Ліндсі вирішили зайнятися виробництвом крафтового джину та віскі. Тоді у подружжя виникла ідея робити "найвищий" напій у Британії на пагорбах біля моря.

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Про це повідомляє видання Daily Express.

Журналісти пишуть, по подружжя Бондів заснувало виробництво у 2015 році, а місцем для цього вибрало паб 17-го сторіччя поблизу містечка Маклсфілд у графстві Чешир, який розташований на висоті 514 м над рівнем моря.

Розлив "найвищого віскі" в Британії Fullscreen
Розлив "найвищого віскі" в Британії (фото: Daily Record)

На думку пана Бонда, саме особливе розташування крафтової фабрики робить смак віскі кращим. Секрет полягає в тім, яка саме температура потрібна для дистиляції цього алкогольного напою.

"За дистиляцією на висоті є наука. Якщо ви кип’ятите воду при 100°C, якщо ви кип’ятите при вищій температурі, вона кипить при 98°C через атмосферний тиск — якщо ви піднімаєтеся ще вище, ця температура падає далі.Те ж саме з алкоголем, наші дистилятори працюють при трохи нижчій температурі, ніж усі інші в цій країні. Я завжди порівнюю це з приготуванням рагу або запіканки, якщо ви повільно кип’ятите, ви краще витягуєте ці смаки", — розповідає чоловік.

За словами чоловіка, локація його місцини дозволяє робити якісні алкогольні напої, які продаються у різні куточки світу. Також пан Бонд каже, що до місця їхнього пабу часто приїжджають відвідувачі, які проводять різноманітні урочистості.

"Найвищий" британський віскі Forest Whiskey Fullscreen
"Найвищий" британський віскі Forest Whiskey (фото: Daily Record)

"Вам не обов’язково їхати аж до Шотландії, ви можете приїхати й побачити дивовижну винокурню у віддаленому місці, не йдучи аж до Шотландії. У нас тут справляли весілля, у нас були похорони, тут знімали серіали", — розказує чоловік.

Він додає, що в місці, де він з дружиною займаються виробництвом джину та односолодового віскі, гуляє чимало химерних історій. Як до прикладу, про заснування Маклсфіда, яке заснували в 1813 році, а довкола міста було болото. Будь-яких ознак цивілізації — електрики та води просто не провели.

"Якщо ви заблукаєте на цих болотах надворі, то ви довго не проживете. Власне, тому тутешній господар буквально стягував людей із боліт і затаскував до нашого пабу", — іронічно каже власник закладу.

Паб Бонд додає, що місце пабу, де подружжя робить алкоголь, є "дивовижним і старим". Він додає, що також змінився інтер'єр закладу та підвали, де "раніше були сир та м'ясо, а тепер вони заповнені бочками з віскі".

Раніше стало відомо, що в Лондоні продали найдорожчу пляшку віскі у світі. На аукціоні Sotheby's продали пляшку "найціннішого віскі у світі" за рекордні 2,7 млн доларів.

Згодом повідомлялося, як чоловік знайшов рідкісний скарб під час прогулянки. У свій вихідний Остін Контеджіакомо прогулювався зі своїм собакою, коли чотирилапий раптом знайшов пляшку з дивною рідиною всередині. Згодом вздовж берегової лінії чоловік знайшов ще 10 таких.