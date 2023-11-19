На аукціоні в Лондоні встановили рекорд: продали найдорожчу пляшку віскі у світі (фото)

На аукціоні Sotheby's продали пляшку "найціннішого віскі у світі" за рекордні 2,7 млн доларів.

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Пляшку дуже рідкісного шотландського віскі Macallan Adami, 1926 року випуску, продали на аукціоні Sotheby's у Лондоні. Цю пляшку, яку експерти називають "найціннішим віскі у світі", продали за 2,1 млн фунтів стерлінгів (2,7 млн доларів). У такий спосіб було встановлено рекорд вартості однієї пляшки алкоголю, серед усіх проданих аукціонним домом Sotheby's, пише The Guardian.

У суботу, 18 листопада, на аукціоні в Лондоні продали найдорожчу пляшку шотландського віскі Macallan Adami, 1926 року випуску. Спочатку очікувалося, що пляшка рідкісного віскі буде продана за суму в діапазоні від 750 тисяч до 1,2 млн фунтів стерлінгів. Але результат перевершив усі очікування. Отже, цей лот став найдорожчою пляшкою алкоголю з усіх, які продавали на аукціоні Sotheby's.

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Пляшка цього шотландського віскі входить до колекції з 40 пляшок, які були розлиті 1986 року. Але сам віскі провів 60 років у дубових бочках, а тому має дуже насичений, особливий смак. Пляшки цього шотландського віскі, який вважається найстарішим вінтажним напоєм у компанії Macallan, становлять особливий інтерес для колекціонерів, адже цей напій вважається "найціннішим і найбільш затребуваним у світі".

Фото: The Guardian

Так просто купити цей напій неможливо і в новому аукціоні брали участь тільки найголовніші клієнти компанії Macallan. Етикетку для рекордної за вартістю пляшки віскі Macallan Adami, як і ще для 11 пляшок з колекції 1986 року, створив 1993 року італійський художник Валеріо Адамі.

До речі, 2019 року одну з пляшок відомої колекції віскі 1926 року випуску, що складалася із 40 екземплярів, було продано на аукціоні Sotheby's за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Тоді було встановлено рекорд вартості для однієї пляшки алкоголю. Але тепер цей рекорд було побито.

Етикетку для рекордної за вартістю пляшки віскі Macallan Adami, як і ще для 11 пляшок із колекції 1986 року, створив 1993 року італійський художник Валеріо Адамі Фото: The Guardian

За словами представника Sotheby's, йому вдалося скуштувати крихітну краплю напою, в насиченому смаку якого відчувається багато сухофруктів, спецій і деревини. Тривале перебування алкогольного напою в дубових бочках позначилося на його кольорі.

Як уже писав Фокус, побічні продукти віскі сприяють омолодженню шкіри. Живильні речовини і поліфеноли з національного напою Шотландії можуть боротися з екологічною шкодою нашому тілу і зменшувати запалення, набряклість і почервоніння.

Також Фокус писав про те, що вчені назвали ідеальну кількість води для додавання у віскі. Дослідники вважають, що для "відкриття напою" важливо додати саме таку кількість води і не краплею більше.

Нагадуємо, що на аукціон виставили найнезвичайніший лімузин у світі. На розроблення Learmousine знадобилося майже два роки і 4000 годин роботи. Унікальний лімузин пропонує розкішний інтер'єр і незвичайний дизайн екстер'єру, як уже писав Фокус.