На аукционе в Лондоне установили рекорд: продали самую дорогую бутылку виски в мире (фото)

На аукционе Sotheby’s продали бутылку "самого ценного виски в мире" за рекордные 2,7 млн долларов.

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Бутылку очень редкого шотландского виски Macallan Adami, 1926 года выпуска, продали на аукционе Sotheby’s в Лондоне. Эту бутылку, которую эксперты называют "самым ценным виски в мире", продали за 2,1 млн фунтов стерлингов (2,7 млн долларов). Таким образом был установлен рекорд стоимости одной бутылки алкоголя, среди всех проданных аукционным домом Sotheby’s, пишет The Guardian.

В субботу, 18 ноября, на аукционе в Лондоне продали самую дорогую бутылку шотландского виски Macallan Adami, 1926 года выпуска. Изначально ожидалось, что бутылка редкого виски будет продана за сумму в диапазоне от 750 тысяч до 1,2 млн фунтов стерлингов. Но результат превзошел все ожидания. Таким образом этот лот стал самой дорогой бутылкой алкоголя из всех, которые продавали на аукционе Sotheby’s.

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Бутылка данного шотландского виски входит коллекцию из 40 бутылок, которые были разлиты в 1986 году. Но сам виски провел 60 лет в дубовых бочках, а потому имеет очень насыщенный, особенный вкус. Бутылки этого шотландского виски, который считается старейшим винтажным напитком у компании Macallan представляю особенный интерес для коллекционеров, ведь этот напиток считается "самым ценным и востребованным в мире".

Фото: The Guardian

Так просто купить этот напиток невозможно и в новом аукционе принимали участие только самые главные клиенты компании Macallan. Этикетку для рекордной по стоимости бутылки виски Macallan Adami, как и еще для 11 бутылок из коллекции 1986 года, создал в 1993 году итальянский художник Валерио Адами.

Кстати, в 2019 году одна из бутылок известной коллекции виски 1926 года выпуска, состоящая из 40 экземпляров, была продана на аукционе Sotheby’s за 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Тогда был установлен рекорд стоимости для одной бутылки алкоголя. Но теперь этот рекорд был побит.

Этикетку для рекордной по стоимости бутылки виски Macallan Adami, как и еще для 11 бутылок из коллекции 1986 года, создал в 1993 году итальянский художник Валерио Адами Фото: The Guardian

По словам представителя Sotheby’s, ему удалось попробовать крошечную каплю напитка, в насыщенном вкусе которого ощущается много сухофруктов, специй и древесины. Длительное пребывание алкогольного напитка в дубовых бочках отразилось на его цвете.

Как уже писал Фокус, побочные продукты виски способствуют омоложению кожи. Питательные вещества и полифенолы из национального напитка Шотландии могут бороться с экологическим ущербом нашему телу и уменьшать воспаление, отечность и покраснение.

Также Фокус писал о том, что ученые назвали идеальное количество воды для добавления в виски. Исследователи полагают, что для "открытия напитка" важно добавить именно такое количество воды и не каплей больше.

Напоминаем, что на аукцион выставили самый необычный лимузин в мире. На разработку Learmousine понадобилось около двух лет и 4000 часов работы. Уникальный лимузин предлагает роскошный интерьер и необычный дизайн экстерьера, как уже писал Фокус.