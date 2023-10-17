Вино с ароматом пепла, горькое пиво и недоступный виски: как изменятся алкогольные напитки в будущем

Исследователи считают, что изменения климата не обойдут стороной и производителей алкоголя — они столкнутся с разрушительными последствиями.

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Земля перешагнула из "эры глобального потепления" в эру "глобального кипения" и последствия этого шага на себе почувствует каждый. Человечество уже столкнулось с невероятными волнами тепла и разрушительными лесными пожарами, а 2023 год, вероятно, станет самым жарким за всю историю наблюдений. Но даже это еще не все, пишет Daily Mail.

Результаты исследований показывают, что эра "глобального кипения" Земли, по сути, затронет все аспекты жизни на планете, в том числе повлияет и на урожай. Ученые считают, что в ближайшее время последствия климатического кризиса навсегда изменят привычные нам алкогольные напитки.

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Например, предполагается, что некоторые вина станут слаще, тогда как другие попросту будут отравлены ароматом пепельного дыма лесных пожаров. Некоторое пиво вскоре станет менее "хмельным" или горьким, тогда как любимые виски и другие спиртные напитки могут резко возрасти в цене — во всем этом виноват климатический кризис.

Ученые отмечают, что воздействие на виноградники, пивоварни и ликероводочные заводы будет разным, в целом вся отрасль почувствует на себе последствия засухи и нехватку воды.

Результаты исследования показывают, что виноградники, особенно в Калифорнии, охваченные повторяющимися масштабными лесными пожарами, опасаются, что "дымовая порча", по сути, испортит целые урожаи. Дело в том, что аромат и вкус пепла может существенно испортить нежный вкус большинства вин. Впрочем, некоторая надежда для винодельческой отрасли все же есть. Ранее ученые из Оксфордского университета обнаружили, что глобальное потепление улучшает качество вина в Бордо.

Исследователи также обнаружили, что регионы, ранее считавшиеся винодельческими, сегодня сместились на север, и эта тенденция, вероятно, будет сохраняться по мере нагрева планеты. В целом, ученые пришли к выводу, что из всех алкогольных напитков вино окажется наиболее чувствительным к изменениям климата.

Однако это еще не все. Предполагается, что последствия климатических изменений также затронут хмель, используемый в пиве, сахарный тростник в роме и многие другие ключевые культуры, используемые для производства алкоголя. Например, ранее ученые из Чешского университета естественных наук в Праге уже сделали тревожное открытие о том, что урожайность пивного хмеля, вероятно, станет менее "хмельной", а следовательно менее горькой.

Гораздо более ощутимыми могут быть риски для более крепких напитков, и речь тут вовсе не о вкусе. Ученые обнаружили, что урожай сахарного тростника Карибского бассейна, от которого зависят многие классические сорта рома, может быть поглощен поднимающимся уровнем океана, а также задушен термостойкими сорняками.

Кроме того, ожидается, что абсолютно все сферы производства алкогольных напитков столкнутся общей глобальной проблемой нехватки воды.

Ранее Фокус писал о том, что эра "глобального кипения" Земли сделает вино чуточку вкуснее.