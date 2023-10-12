Капля позитива. Эра "глобального кипения" Земли сделает вино чуточку вкуснее

Исследователи пришли к выводу, что изменения климата, наблюдаемые сегодня, улучшат вкус этого напитка.

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То и дело ученые предупреждают, что климатический кризис уже наступил, а Земля перешагнула из эры "глобального потепления" в эру "глобального кипения". В результате нас ждут все более интенсивные волны тепла, масштабные лесные пожары и рекордные температуры на поверхности суши и океана, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые также обнаружили небольшой проблеск надежды среди всего этого хаоса. Ученые и Оксфордского университета пришли к выводу, что глобальное потепление, похоже, улучшает качество вина.

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В ходе исследования команда провела анализ оценок вин из винодельческого региона Бордо за последние пол столетия. Результаты свидетельствую о том, что годы с более теплым летом и более влажной зимой привели к лучшим урожаям.

По словам ведущего автора исследования Эндрю Вуда, они с командой ожидают, что эти условия станут более распространенными ввиду изменения климата, что, вероятно, приведет к тому, что вино станет крепче и вкуснее.

Авторы отмечают, что в ходе своей работы намеревались изучить связь между изменением климата и качеством вина. Они сосредоточились на периоде последних 50 лет, с 1950 по 2020 год. Команда сравнила оценки вина с погодными условиями, что позволило им проверить, влияют ли на качество напитка такие факторы, как:

продолжительность сезона;

температура;

осадки.

В целом результаты свидетельствуют о том, что за последние пол сотни лет качество вина имело тенденцию увеличиваться. Однако стоит отметить, что этот рост качества, вероятно, связан не только с климатическими изменениями, но также и с ростом использования технологий.

По словам Вуда, оценки критиков и предпочтения потребителей свидетельствуют о том, что люди обычно предпочитают более крепкие вина, они дольше выдерживаются и имеют более богатый и интенсивный вкус, а также более высокую сладость и низкую кислотность.

Проанализировав свои результаты, ученые пришли к выводу, что погода влияет на качество вина в течение всего года, а не только вегетационного периода. В целом высококачественные вина ассоциировались с:

более прохладной и влажной зимой;

теплой и влажной весной;

сухим летом;

прохладной сухой осенью.

Результаты также свидетельствуют о том, что климатический кризис уже привел к тому, что вышеописанные погодные условия соответствуют наблюдаемым в Бордо. Теперь ученые ожидают, что по мере дальнейшего повышения температуры качество вина, как минимум в этом регионе, будет повышаться.

Прогнозы климатологов предрекают, что в будущем мы увидим все более теплую погоду, меньшее количество осадков летом и их увеличение зимой. Все это свидетельствует о том, что в дальнейшем вина, вероятно, будут лишь улучшаться.

Впрочем, Вуд предупреждает, это будет работать лишь до того момента, пока вода не станет ограниченной. В случае этого сценария, едва ли качество вина будет улучшаться: если растениям не хватит влаги, они в конечном итоге выйдут из строя — в таком случае говорить об урожае не приходится.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что любимое вино раскрывает характер человека.