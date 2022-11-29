Правда на дне бокала. Ученые считают, что любимое вино раскрывает характер человека

Исследование показывает, что экстраверты отдают предпочтение кислому кьянти, а шираз свидетельствует об эмоциональной стабильности.

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У каждого из нас, как правило, есть свое любимое вино — кто-то отдает предпочтение легкому рислингу, кому-то придутся по душе более кислые кьянти и игристые, а кто-то выберет более плотный шираз. Теперь ученые полагают, что любимое вино способно не только рассказать о наших вкусовых предпочтениях, но и характере, пишет Daily Mail.

Итальянские исследователи предполагают, что содержимое наших бокалов может рассказать о нас намного больше, чем мы могли бы предположить. Ученые пришли к выводу, что тип вина, который мы любим, зависит от нашей личности.

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В общей сложности в исследовании группы ученых из Университета Вероны и Мачераты приняли участие 1200 человек в возрасте от 18 до 87 лет. Сначала участников попросили заполнить анкету, чтобы оценить их личность, используя характеристики "большой пятерки": доброжелательность, добросовестность, экстраверсию, невротизм и открытость.

После этого испытуемых также попросили написать, какие вина они любят. Затем исследователи, двое из которых были сомелье, использовали официальные обзоры и создали "сенсорные профили" каждого из вин. В этих профилях эксперты учли такие характеристика, как кислотность, сладость, минеральность, плотность и уровень танина.

В результате, исследователи обнаружили, что экстраверты, как правило, предпочитают более кислотные вина, например, кьянти или шампанское. Доброжелательные люди чаще всего выбирают более "сложные букеты" с высоким содержанием алкоголя, например, калифорнийское каберне.

Более эмоционально устойчивые люди тяготеют к плотным красным винам, например, ширазу и каберне совиньон. А непредубежденные люди скорее отдадут предпочтение дубильному напитку со стойким вкусом и запахом, который сохраняется после глотка.

Любопытно, что исследователи также заметили, что люди, которые отвечают характеристике "очень добросовестные", как правило, не могли выбрать какой-либо конкретный сорт вина.

Ранее Фокус писал о том, что ученые поняли, что заставляет нас пить больше вина — размер имеет значение.