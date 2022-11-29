Правда на дні келиха. Вчені вважають, що улюблене вино розкриває характер людини

Дослідження показує, що екстраверти віддають перевагу кислому к'янті, а шираз свідчить про емоційну стабільність.

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У кожного з нас, як правило, є своє улюблене вино — хтось віддає перевагу легкому рислінгу, комусь припадуть до душі кисліші к'янті та ігристі, а хтось вибере щільніший шираз. Тепер вчені вважають, що улюблене вино здатне не лише розповісти про наші смакові уподобання, а й характер, пише Daily Mail.

Італійські дослідники припускають, що вміст наших келихів може розповісти нам набагато більше, ніж ми могли б припустити. Вчені дійшли висновку, що тип вина, який ми любимо, залежить від нашої особистості.

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Загалом у дослідженні групи вчених з Університету Верони та Мачерати взяли участь 1200 осіб віком від 18 до 87 років. Спочатку учасників попросили заповнити анкету, щоб оцінити їхню особистість, використовуючи характеристики "великої п'ятірки": доброзичливість, сумлінність, екстраверсію, невротизм та відкритість.

Після цього піддослідних також попросили написати, які вина люблять. Потім дослідники, двоє з яких були сомельє, використовували офіційні огляди та створили "сенсорні профілі" кожного з вин. У цих профілях експерти врахували такі характеристики, як кислотність, насолода, мінеральність, щільність і рівень таніну.

В результаті, дослідники виявили, що екстраверти, як правило, віддають перевагу більш кислотним винам, наприклад, к'янті або шампанське. Доброзичливі люди найчастіше вибирають "складніші букети" з високим вмістом алкоголю, наприклад, каліфорнійське каберне.

Емоційно стійкіші люди тяжіють до щільних червоних вин, наприклад, ширазу та каберне совіньйон. А неупереджені люди швидше віддадуть перевагу дубильному напою зі стійким смаком та запахом, який зберігається після ковтка.

Цікаво, що дослідники також помітили, що люди, які відповідають характеристиці "дуже сумлінні", як правило, не могли вибрати будь-який конкретний сорт вина.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зрозуміли, що змушує нас пити більше вина — розмір має значення.