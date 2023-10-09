Несемся в эру кипения на всех парах. Земля рекордно быстро преодолела ключевую отместку потепления

Исследователи обнаружили, что мир вышел за пределы потепления в 1,5°C за рекордное количество дней — последствия могут быть устрашающими.

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Исследователи годами предупреждали о том, что мир столкнется с невероятным климатическим кризисом, если количество парниковых выбросов не будет снижено. Теперь исследователи уверены, изменения климата — это не то, что произойдет в будущем, это уже здесь, пишет BBC.

Статистика показывает, что примерно треть дней в 2023 году средняя глобальная температура была как минимум на 1,5°С выше доиндустриального уровня. При этом многие исследователи полагают, что именно пребывание ниже этого показателя в долгосрочной перспективе имеет решающее значение для предотвращения наиболее разрушительных последствий изменения климата.

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Июль и сентябрь 2023 года уже стали самыми жаркими в истории человечества, однако ученые полагают, что 2023 год в целом может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Более того, тенденция продолжится и 2024, вероятно, может оказаться еще жарче. По словам доктора Мелиссы Лэзенби из Университета Сассекса, все это является признаком того, что планета достигает уровня, которого раньше не было.

Средняя температура достигла невероятных показателей Фото: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

В 2015 политические выборы собрались в Париже и подписали соглашение о том, чтобы удержать долгосрочное повышение температуры в этом столетии "значительно ниже" 2°C и приложить все усилия, чтобы удержать его на уровне ниже 1,5°C. Ученые отмечают, что преодоление этих Парижских порогов не означает повышения в течение дня или недели, однако предполагает превышение этого предела в среднем за 20-30 лет.

В настоящее время долгосрочный показатель потепления составляет от 1,1°С до 1,2°С. Однако исследователи также обнаружили, что в отдельные дни температура все чаще превышает 1,5°C — это значит, что мир все ближе подходит к преодолению этой пугающей отметки в долгосрочной перспективы.

Известно, что впервые превышение этого показателя было зафиксировано в течение нескольких дней в декабре 2015 года. С тех пор ученые неоднократно фиксировали нарушения лимита. Например, в 2016 году, под влиянием сильного Эль-Ниньо в мире наблюдалось около 75 дней, превышающих эту отметку. Плохие новости заключаются в том, что до 2 октября 2023 таких дней уже было зафиксировано 86.

Эль-Ниньо 2023 года еще не достиг пика Эль-Ниньо 2016 года Фото: NOAA

Лэзенби отмечает, одним из важных факторов, способствующих усилению глобального потепления, является возникновение условий Эль-Ниньо в Тихом океане. Это было подтверждено еще несколько месяцев назад, однако ученые отмечают, Эль-Ниньо все еще слабее своего пика 2016 года.

По словам доктора Дженнифер Фрэнсис из Центра исследований климата Вудвелла, в 2023 году высокие температуры обрушились не только на сушу, но и на поверхность океана, что привело лишь к большему выделению тепла в атмосферу Земли. Данные свидетельствуют, что северная часть Атлантического океана была самой теплой, которую когда-либо фиксировали ученые. Более того, Фрэнсис отмечает, если взглянуть на северную часть Тихого океана, можно увидеть "язык аномально теплой воды", простирающийся от Японии до Калифорнии.

Рекордные температуры также обрушились на океан Фото: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

Ученые также отмечают, несмотря на то, что выбросы парниковых газов в действительности приводят к повышению средней температуры, точные причины потепления океана все еще до конца непонятны. Одна из теорий предполагает, что снижение загрязнения воздуха от судоходства через Северную Атлантику привело к уменьшению количества меньших частиц, за чем последовало усиление потепления.

Вторая теория предполагает, что ответственность несет Антарктида. Некоторые эксперты считают, что два скачка температуры на ледяном континенте в последние месяцы привели к повышению среднемирового показателя. Впрочем, достоверная причина все еще не названа — потребуется больше наблюдений и исследований.

Авторы исследования полагают, что эти продолжающиеся высокие температурные аномалии должны стать тревожным сигналом для всего мира. Ученые настаивают, что действовать, сокращая выбросы, необходимо уже сейчас, а не просто в долгосрочной перспективе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявляют о начале эры "глобального кипения" на планете.