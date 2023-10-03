Земля закипает изнутри. Ученые обнаружили еще одно тревожное последствие изменения климата

Исследователи упустили этот фактор из виду, несмотря на то, что недра планеты посылают предупреждающие знаки.

Related video

Земля неумолимо нагревается, о чем свидетельствует множество факторов, в том числе рекордные температуры, интенсивные волны тепла и масштабные лесные пожары. Более того, ученые уже заявили о том, что наша планета перешагнула из эры "глобального потепления" в эру "глобального кипения", пишет Science Alert.

Но теперь ученые обнаружили еще одно последствие изменения климата, которое ранее ускользало от их внимания. Земля нагревается и это факт, но речь не только об атмосфере и океанах, сама почва нашей планеты также становится теплее. Ученые полагают, что это приводит к еще более сильному нагреву почвы по всей планете — на ряду с неясными, но весьма зловещими "последствиями для обитателей поверхности".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи считают, что этот аспект весьма недооценен — сосредотачиваясь на повышении температуры воздуха и воды, мы упускаем угрозу тепловых волн под нашими ногами. В целом температура почвы привлекает мало внимания в исследованиях антропогенного климата. Частично это связано со сложностью измерений.

Однако в новом исследовании группа ученых из Германии исправила эту оплошность, они собрали данные о температуре почвы из широкого спектра источников. Ученые использовали показатели станций метеорологического мониторинга, спутников дистанционного зондирования, моделирования системы Земли и набор повторного анализа данных ERA5-Land.

Команда использовала индекс TX7d, предназначенный для определения интенсивности экстремальной жары путем усреднения дневных максимальных температур в самую жаркую неделю в году. Исследователи рассчитали этот верхний индекс для верхних 10 сантиметров почвы и воздуха на высоте до 2 метров над поверхностью. В общей сложности были задействованы 118 метеостанций по всей Европе в период с 1996 по 2021 годы.

Результаты свидетельствуют о том, что на двух третях этих участков наблюдалась более сильная тенденция к экстремальным температурам внутри почвы, чем в воздухе над ней. По словам соавтора исследования, исследователя дистанционного зондирования в Центре экологических исследований имени Гельмгольца (UFZ) Альмудена Гарсиа-Гарсия, это значит, что экстремальная жара развивается намного быстрее в почве, чем в воздухе.

Отметим, что региональные различия в этом явлении были выявлены по всей Европе: экстремальная жара быстрее становится более интенсивной в Центральной Европе, а именно в Германии, Италии и на юге Франции. Работа ученые показывает, что в этих районах интенсивность экстремальной жары увеличивается на 0,7 градуса Цельсия за десятилетие быстрее в почве, чем в воздухе на поверхности.

Исследователи также изучили частоту экстремальных температур почвы, а также их интенсивность, используя другой индекс – TX90p – который учитывает процент дней в месяце, когда дневная максимальная температура превышает заданный статистический порог. Результаты свидетельствуют о том, что количество дней с экстремальной жарой в почве увеличивается в два раза быстрее, чем в воздухе.

Предполагается, что это в основном связано с влажностью почвы, а она в свою очередь сильно зависит от земного покрова. Таким образом считается, что практика землепользования человека может лишь усугубить ситуацию. Авторы исследования полагают, что последствия опережения экстремальной жары в почве в сравнении с жарой воздухе может иметь катастрофические последствия для климата Земли.

Ранее Фокус писал о том, что лето в Украине будет начинаться раньше и заканчиваться позже.