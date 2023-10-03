Земля закипає зсередини. Вчені виявили ще один тривожний наслідок зміни клімату

Дослідники випустили цей фактор з уваги, попри те, що надра планети посилають попереджувальні знаки.

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Земля невблаганно нагрівається, про що свідчить безліч факторів, зокрема рекордні температури, інтенсивні хвилі тепла та масштабні лісові пожежі. Ба більше, вчені вже заявили про те, що наша планета переступила з ери "глобального потепління" в еру "глобального кипіння", пише Science Alert.

Але тепер учені виявили ще один наслідок зміни клімату, який раніше вислизав від їхньої уваги. Земля нагрівається і це факт, але йдеться не тільки про атмосферу та океани, сам ґрунт нашої планети також стає теплішим. Вчені вважають, що це призводить до ще сильнішого нагрівання ґрунту по всій планеті — поряд із неясними, але вельми зловісними "наслідками для мешканців поверхні".

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Дослідники вважають, що цей аспект вельми недооцінений — зосереджуючись на підвищенні температури повітря і води, ми не помічаємо загрозу теплових хвиль під нашими ногами. Загалом температура ґрунту привертає мало уваги в дослідженнях антропогенного клімату. Частково це пов'язано зі складністю вимірювань.

Однак у новому дослідженні група вчених з Німеччини виправила цю помилку, вони зібрали дані про температуру ґрунту з широкого спектра джерел. Вчені використовували показники станцій метеорологічного моніторингу, супутників дистанційного зондування, моделювання системи Землі та набір повторного аналізу даних ERA5-Land.

Команда використовувала індекс TX7d, призначений для визначення інтенсивності екстремальної спеки шляхом усереднення денних максимальних температур у найспекотніший тиждень у році. Дослідники розрахували цей верхній індекс для верхніх 10 сантиметрів ґрунту і повітря на висоті до 2 метрів над поверхнею. Загалом було залучено 118 метеостанцій по всій Європі в період з 1996 по 2021 роки.

Результати свідчать про те, що на двох третинах цих ділянок спостерігалася сильніша тенденція до екстремальних температур усередині ґрунту, ніж у повітрі над ним. За словами співавтора дослідження, дослідника дистанційного зондування в Центрі екологічних досліджень імені Гельмгольца (UFZ) Альмудена Гарсіа-Гарсія, це означає, що екстремальна спека розвивається набагато швидше в ґрунті, ніж у повітрі.

Зазначимо, що регіональні відмінності в цьому явищі було виявлено в усій Європі: екстремальна спека швидше стає інтенсивнішою в Центральній Європі, а саме в Німеччині, Італії та на півдні Франції. Робота вчених показує, що в цих районах інтенсивність екстремальної спеки збільшується на 0,7 градуса Цельсія за десятиліття швидше в ґрунті, ніж у повітрі на поверхні.

Дослідники також вивчили частоту екстремальних температур ґрунту, а також їхню інтенсивність, використовуючи інший індекс — TX90p — який враховує відсоток днів у місяці, коли денна максимальна температура перевищує заданий статистичний поріг. Результати свідчать про те, що кількість днів з екстремальною спекою в ґрунті збільшується вдвічі швидше, ніж у повітрі.

Передбачається, що це здебільшого пов'язано з вологістю ґрунту, а вона, своєю чергою, сильно залежить від земного покриву. Таким чином вважається, що практика землекористування людини може лише погіршити ситуацію. Автори дослідження вважають, що наслідки випередження екстремальної спеки в ґрунті порівняно зі спекою в повітрі може мати катастрофічні наслідки для клімату Землі.

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