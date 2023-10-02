Подарунок від Землі, що закипає. Літо в Україні починатиметься раніше і закінчуватиметься пізніше

Кліматологи вважають, що загалом тривалість літа для нашої країни збільшиться на цілий місяць.

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Останнім часом учені раз у раз попереджають, що людству доведеться зіткнутися з наслідками десятиліть надмірних парникових викидів, які призвели до кліматичної кризи. Цього року ми вже зіткнулися з інтенсивними хвилями тепла, рекордною спекою і масштабними лісовими пожежами, а тепер дослідники заявляють, що Земля переступила з "ери глобального потепління" в еру "глобального кипіння", пише GreenPost.

Ба більше, вчені вважають, що кліматична криза лише набиратиме обертів, а наслідки змін клімату не оминуть стороною й Україну. Згідно з прогнозом кліматологів, літо в Україні стане ще тривалішим — передбачається, що воно починатиметься раніше і закінчуватиметься пізніше.

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За словами представника України в Міжурядовій групі експертів зі зміни клімату та завідувачки лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлани Краковської, тривалість літа в Україні напряму залежить від змін, що впливають на погодні умови в країні.

Попри похолодання, яке вже прийшло в Україну, ще рано говорити про завершення літнього сезону, оскільки для цього необхідне дотримання однієї умови — середньодобова температура має опускатися нижче позначки в 15°C протягом щонайменше 6 днів поспіль. З цього твердження випливає, що літо в Україні триває навіть зараз, попри те, що на календарі вже другий місяць осені.

На думку Краковської, подібна тенденція, мабуть, триватиме й надалі: літо в нашій країні починатиметься раніше і закінчуватиметься пізніше. Передбачається, що вже до 2050 року тривалість літа в Україні значно збільшиться:

на 20 днів у південних областях;

на 3 дні в північних регіонах.

Таким чином, учені припускають, що тривалість літа в Україні в середньому становитиме 4 місяці. Ба більше, за словами Краковської, подібна тенденція вже сьогодні спостерігається в південних регіонах країни.

Дослідники також попереджають, що збільшення тривалості літа фактично вплине на всі сфери життя українців. По-перше, значно зросте споживання електроенергії, оскільки більше людей і довше використовуватимуть кондиціонери для охолодження. По-друге, це вплине на енергетичний сектор, зокрема на роботу атомних станцій, де підвищиться попит на електроенергію влітку, чого раніше не спостерігалося. По-третє, зміна клімату, ймовірно, спричинить міграцію населення з найспекотніших регіонів у більш прохолодні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найспекотніший період на планеті.