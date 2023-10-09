Мчимо в еру кипіння на всіх парах. Земля рекордно швидко подолала ключову помсту потепління

Дослідники виявили, що світ вийшов за межі потепління в 1,5°C за рекордну кількість днів — наслідки можуть бути страхітливими.

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Дослідники роками попереджали про те, що світ зіткнеться з неймовірною кліматичною кризою, якщо кількість парникових викидів не буде знижено. Тепер дослідники впевнені, зміни клімату — це не те, що станеться в майбутньому, це вже тут, пише BBC.

Статистика показує, що приблизно третину днів у 2023 році середня глобальна температура була щонайменше на 1,5°C вищою за доіндустріальний рівень. При цьому багато дослідників вважають, що саме перебування нижче цього показника в довгостроковій перспективі має вирішальне значення для запобігання найбільш руйнівним наслідкам зміни клімату.

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Липень і вересень 2023 року вже стали найспекотнішими в історії людства, проте вчені вважають, що 2023 рік загалом може стати найспекотнішим за всю історію спостережень. Ба більше, тенденція продовжиться і 2024, ймовірно, може виявитися ще спекотнішим. За словами докторки Мелісси Лезенбі з Університету Сассекса, все це є ознакою того, що планета досягає рівня, якого раніше не було.

Середня температура досягла неймовірних показників Фото: озоновая дыра

У 2015 політичні вибори зібралися в Парижі та підписали угоду про те, щоб утримати довгострокове підвищення температури в цьому столітті "значно нижче" 2°C і докласти всіх зусиль, щоб утримати його на рівні нижче 1,5°C. Науковці наголошують, що подолання цих Паризьких порогів не означає підвищення протягом дня чи тижня, проте передбачає перевищення цієї межі в середньому за 20-30 років.

Наразі довгостроковий показник потепління становить від 1,1°C до 1,2°C. Однак дослідники також виявили, що в окремі дні температура дедалі частіше перевищує 1,5°C — це означає, що світ дедалі ближче підходить до подолання цієї позначки, що лякає в довгостроковій перспективі.

Відомо, що вперше перевищення цього показника було зафіксовано протягом кількох днів у грудні 2015 року. Відтоді вчені неодноразово фіксували порушення ліміту. Наприклад, у 2016 році, під впливом сильного Ель-Ніньйо, у світі спостерігалося близько 75 днів, що перевищують цю позначку. Погані новини полягають у тому, що до 2 жовтня 2023 року таких днів уже було зафіксовано 86.

Ель-Ніньо 2023 року ще не досяг піку Ель-Ніньо 2016 року Фото: NOAA

Лезенбі зазначає, одним із важливих чинників, що сприяють посиленню глобального потепління, є виникнення умов Ель-Ніньйо в Тихому океані. Це було підтверджено ще кілька місяців тому, проте вчені наголошують, що Ель-Ніньйо все ще слабший за свій пік 2016 року.

За словами докторки Дженніфер Френсіс із Центру досліджень клімату Вудвелла, у 2023 році високі температури впали не тільки на сушу, а й на поверхню океану, що призвело лише до більшого виділення тепла в атмосферу Землі. Дані свідчать, що північна частина Атлантичного океану була найтеплішою, яку коли-небудь фіксували вчені. Ба більше, Френсіс зазначає, якщо поглянути на північну частину Тихого океану, можна побачити "язик аномально теплої води", що простягається від Японії до Каліфорнії.

Рекордні температури також обрушилися на океан Фото: озоновая дыра

Вчені також зазначають, попри те, що викиди парникових газів насправді призводять до підвищення середньої температури, точні причини потепління океану все ще до кінця незрозумілі. Одна з теорій припускає, що зниження забруднення повітря від судноплавства через Північну Атлантику призвело до зменшення кількості менших частинок, за чим наступило посилення потепління.

Друга теорія припускає, що відповідальність несе Антарктида. Деякі експерти вважають, що два стрибки температури на крижаному континенті в останні місяці призвели до підвищення середньосвітового показника. Утім, остаточну причину все ще не названо — потрібно більше спостережень і досліджень.

Автори дослідження вважають, що ці тривалі високі температурні аномалії мають стати тривожним сигналом для всього світу. Вчені наполягають, що діяти, скорочуючи викиди, необхідно вже зараз, а не просто в довгостроковій перспективі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заявляють про початок ери "глобального кипіння" на планеті.