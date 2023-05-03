Забудьте про лед. Ученые назвали идеальное количество воды для добавления в виски

Исследователи полагаю, что для "открытия напитка" важно добавить именно такое количество воды и не каплей больше.

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Любителей виски можно условно разделить на три группы: первые предпочитают напиток со льдом, вторые — чистым, а третьи — в коктейле. Однако исследователи полагают, что для раскрытия напитка, необходимо добавить в виски определенное количество воды, пишет Daily Mail.

Отметим, что добавление воды в крепкие напитки называется эффектом "открытия", который позволяет высвободить летучие химические соединения и придает ему вкус. Однако загадкой остается то, какое именно количество воды нам необходимо добавить к напитку, чтобы раскрыть его букет. В новом исследовании ученые из Университета штата Вашингтон решили ответить на этот вопрос.

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В ходе исследования они проанализировали химические изменения, произошедшие в различных типах виски, включая:

бурбон;

ржаной виски;

ирландский виски;

шотландский виски.

В общей сложности исследователи изучили 25 образцов. Результаты исследования станут плохой новостью для любителей пить виски со льдом. Дело в том, что согласно исследованию, предел разбавления водой составляет всего 20% и не больше. По словам старшего автора исследования, доктора Тома Коллинза, если вы хотите насладиться приятным букетом виски, вам следует не разбавлять его водой более чем на 20%. Исследователи также обнаружили, что соотношение воды и виски 60/40 и вовсе стирает все возможные отличия между напитками.

Отметим, что в ходе исследования ученые изучали химический состав свободного пространства стакана, то есть области между поверхностью жидкости и верхом стакана, в котором она находится. Кроме того, ученые попросили экспертную комиссию из двух десятков экспертов продегустировать разбавленные напитки. Они подтвердили, что небольшое количество воды действительно может раскрыть букет виски. Однако, если вы переборщите с водой, напиток попросту утратит всякий вкус.

Например, многие шотландские виски начинались с дымного, торфяного аромата, но по мере разбавления они переходили к более фруктовому аромату, известному как семечковые. Американские же бурбоны в основном ассоциировались с ароматами ванили и дуба, но по мере добавления воды они приобретали больше ароматов кукурузы и зерен, используемых для их приготовления. Эксперты отмечают, что дубовый аромат, как правило, при разбавлении превращается в кедровый.

По словам исследователей, это происходит потому, что аромат напрямую связан с типом молекулы, называемой "лактон", которая является гидрофобной, а потому отталкивает воды. По мере добавления воды эти молекулы попадают в свободное пространство, а по мере их накопления, они влияют на вкус и запах напитка.

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