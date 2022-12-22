Сухой закон. Ученые рассказали, какие препараты не стоит сочетать с алкоголем ни в коем случае

Бокал или два шампанского в сочетании с лекарствами может показаться безобидной затеей, но исследователи предупреждают, что это опаснее, чем мы могли бы предположить.

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Всем давно известно, что лекарства и алкоголь, даже в небольших дозах — не лучшее сочетание. Однако многие также полагают, что это менее безобидно, чем оно есть на самом деле. Ученые рассказали, какие препараты ни в коем случае не стоит сочетать с алкоголем, пишет Science Alert.

Во-первых, стоит понимать, что после того как мы принимаем лекарство, оно попадает в наш желудок, а затем в печень, где метаболизируется и расщепляется, а затем попадает в кровоток. Во-вторых, каждое лекарство, которое мы потребляем, предоставляется в дозе, которая учитывает количества метаболизма, происходящего в печени. Однако алкоголь также расщепляется в печени и и может повлиять на то, сколько препарата в итоге метаболизируется. Например, некоторые лекарства метаболизируются больше — в итоге мы не дополучим необходимую дозу, а значит и эффективность. Другие — метаболизируются меньше — в результате мы получим большую дозу, чем необходимо.

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Ученые собрали воедино все, что нам следует знать о взаимодействии алкоголя и различных лекарств.

Лекарства + алкоголь = сонливость, кома, смерть

Препараты, воздействующие на нашу центральную нервную систему (успокоительные или стимулирующие) в сочетании с алкоголем оказывают также дополнительные эффекты, например: сонливость, замедление дыхания и частоты сердечных сокращений, а в крайних случаях могут привести к коме или даже смерти.

Ученые предупреждают, что подобные эффекты более вероятны, если вы принимаете более одного подобного лекарства.

Эти лекарства нельзя сочетать с алкоголем:

лекарства от депрессии;

тревоги;

шизофрении;

боли (кроме парацетамола);

нарушений сна (в том числе бессонницы);

аллергии;

простуды;

гриппа.

Лекарства + алкоголь = больше эффектов

Алкоголь в сочетании с некоторыми препаратами также способен усиливать их эффект. Одним из подобных лекарств является золпидем, который категорически запрещается мешать с алкоголем.

Ученые предупреждают, что это может привести к странному поведению во сне, например:

переедание во сне;

вождение автомобиля во сне;

ходьба во сне.

Лекарства + крафтовое пиво или самогон = высокое кровяное давление

Существуют также лекарства, которые взаимодействуют лишь с определенными видами алкоголя. К ним относятся некоторые препараты от депрессии, например:

фенелзин;

транилципромин;

моклобемид;

антибиотик линезолид;

лекарство от болезни Паркинсона селегилин;

лекарство от рака прокарбазин.

Эти так называемые ингибиторы моноаминоксидазы взаимодействуют только с определенными видами алкоголя, например: пива с видимым осадком; крафтового пива; бельгийского, корейского, европейского и африканского пива; домашнего пива или вина.

Дело в том, что эти алкогольные напитки содержат большое количество тирамина, вещества, которые обычно расщепляется нашим организмом и не причиняет вреда. Однако эти препараты не позволяют нашему организму расщепить тирамин — в результате его уровень в организме возрастает, а вместе с ним артериальное давление повышается до критического уровня.

Лекарства + алкоголь = эффекты даже после того, как вы бросите пить

Существуют лекарства, которые взаимодействуют с алкоголем даже после того, как вы завершаете курс лечения. К таким относится метронидазол, при использовании которого нельзя пить алкоголь даже спустя 24 после окончания его приема. В результате у вас могут проявиться такие симптомы:

тошнота;

рвота;

покраснение лица и шеи;

одышка;

головокружение;

учащенное сердцебиение;

повышенное кровяное давление.

К подобным лекарствам также относится ацитретин — препарат для лечения кожных заболеваний (тяжелый псориаз, предотвращение рака кожи при трансплантации органов). При попадании в организм этот препарат превращается в другое вещество — этретинат — и только затем выводится из нашего организма. Однако в сочетании с алкоголем количество этретината в организме увеличится, что может привести к врожденным дефектам. Поэтому женщинам детородного возраста рекомендуют быть особенно осторожными.

Алкоголь и противозачаточные

Ученые поспешили развеять этот миф — в целом использовать алкоголь с противозачаточными таблетками безопасно, поскольку он не влияет на их эффективность напрямую.

Однако существует несколько факторов которые стоит помнить:

таблетки эффективны, если пить их в одно и то же время;

если вас вырвет в течение 3 часов после приема таблетки, она может не подействовать;

противозачаточные могут влиять на вашу реакцию на алкоголь — например, вы можете напиваться быстрее и оставаться дольше пьяным.

Алкоголь и антибиотики

Существует миф, что нельзя мешать антибиотики и алкоголь. Ученые отмечают, что это верно лишь для метронидазола и линезолида. В остальном, как правило,алкоголь не влияет на эффективность антибиотиков.

Впрочем, исследователи отмечают, что по возможности стоит избегать употребления алкоголя во время курса антибиотиков — дело в том, что они имеют схожие побочные эффекты, например, расстройство желудка, головокружение и сонливость, которые могут усилиться.

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