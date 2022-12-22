Сухой закон. Ученые рассказали, какие препараты не стоит сочетать с алкоголем ни в коем случае
Бокал или два шампанского в сочетании с лекарствами может показаться безобидной затеей, но исследователи предупреждают, что это опаснее, чем мы могли бы предположить.
Всем давно известно, что лекарства и алкоголь, даже в небольших дозах — не лучшее сочетание. Однако многие также полагают, что это менее безобидно, чем оно есть на самом деле. Ученые рассказали, какие препараты ни в коем случае не стоит сочетать с алкоголем, пишет Science Alert.
Во-первых, стоит понимать, что после того как мы принимаем лекарство, оно попадает в наш желудок, а затем в печень, где метаболизируется и расщепляется, а затем попадает в кровоток. Во-вторых, каждое лекарство, которое мы потребляем, предоставляется в дозе, которая учитывает количества метаболизма, происходящего в печени. Однако алкоголь также расщепляется в печени и и может повлиять на то, сколько препарата в итоге метаболизируется. Например, некоторые лекарства метаболизируются больше — в итоге мы не дополучим необходимую дозу, а значит и эффективность. Другие — метаболизируются меньше — в результате мы получим большую дозу, чем необходимо.
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Ученые собрали воедино все, что нам следует знать о взаимодействии алкоголя и различных лекарств.
Лекарства + алкоголь = сонливость, кома, смерть
Препараты, воздействующие на нашу центральную нервную систему (успокоительные или стимулирующие) в сочетании с алкоголем оказывают также дополнительные эффекты, например: сонливость, замедление дыхания и частоты сердечных сокращений, а в крайних случаях могут привести к коме или даже смерти.
Ученые предупреждают, что подобные эффекты более вероятны, если вы принимаете более одного подобного лекарства.
Эти лекарства нельзя сочетать с алкоголем:
- лекарства от депрессии;
- тревоги;
- шизофрении;
- боли (кроме парацетамола);
- нарушений сна (в том числе бессонницы);
- аллергии;
- простуды;
- гриппа.
Лекарства + алкоголь = больше эффектов
Алкоголь в сочетании с некоторыми препаратами также способен усиливать их эффект. Одним из подобных лекарств является золпидем, который категорически запрещается мешать с алкоголем.
Ученые предупреждают, что это может привести к странному поведению во сне, например:
- переедание во сне;
- вождение автомобиля во сне;
- ходьба во сне.
Лекарства + крафтовое пиво или самогон = высокое кровяное давление
Существуют также лекарства, которые взаимодействуют лишь с определенными видами алкоголя. К ним относятся некоторые препараты от депрессии, например:
- фенелзин;
- транилципромин;
- моклобемид;
- антибиотик линезолид;
- лекарство от болезни Паркинсона селегилин;
- лекарство от рака прокарбазин.
Эти так называемые ингибиторы моноаминоксидазы взаимодействуют только с определенными видами алкоголя, например: пива с видимым осадком; крафтового пива; бельгийского, корейского, европейского и африканского пива; домашнего пива или вина.
Дело в том, что эти алкогольные напитки содержат большое количество тирамина, вещества, которые обычно расщепляется нашим организмом и не причиняет вреда. Однако эти препараты не позволяют нашему организму расщепить тирамин — в результате его уровень в организме возрастает, а вместе с ним артериальное давление повышается до критического уровня.
Лекарства + алкоголь = эффекты даже после того, как вы бросите пить
Существуют лекарства, которые взаимодействуют с алкоголем даже после того, как вы завершаете курс лечения. К таким относится метронидазол, при использовании которого нельзя пить алкоголь даже спустя 24 после окончания его приема. В результате у вас могут проявиться такие симптомы:
- тошнота;
- рвота;
- покраснение лица и шеи;
- одышка;
- головокружение;
- учащенное сердцебиение;
- повышенное кровяное давление.
К подобным лекарствам также относится ацитретин — препарат для лечения кожных заболеваний (тяжелый псориаз, предотвращение рака кожи при трансплантации органов). При попадании в организм этот препарат превращается в другое вещество — этретинат — и только затем выводится из нашего организма. Однако в сочетании с алкоголем количество этретината в организме увеличится, что может привести к врожденным дефектам. Поэтому женщинам детородного возраста рекомендуют быть особенно осторожными.
Алкоголь и противозачаточные
Ученые поспешили развеять этот миф — в целом использовать алкоголь с противозачаточными таблетками безопасно, поскольку он не влияет на их эффективность напрямую.
Однако существует несколько факторов которые стоит помнить:
- таблетки эффективны, если пить их в одно и то же время;
- если вас вырвет в течение 3 часов после приема таблетки, она может не подействовать;
- противозачаточные могут влиять на вашу реакцию на алкоголь — например, вы можете напиваться быстрее и оставаться дольше пьяным.
Алкоголь и антибиотики
Существует миф, что нельзя мешать антибиотики и алкоголь. Ученые отмечают, что это верно лишь для метронидазола и линезолида. В остальном, как правило,алкоголь не влияет на эффективность антибиотиков.
Впрочем, исследователи отмечают, что по возможности стоит избегать употребления алкоголя во время курса антибиотиков — дело в том, что они имеют схожие побочные эффекты, например, расстройство желудка, головокружение и сонливость, которые могут усилиться.
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