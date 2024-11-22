Для здорового кишечника: 5 вещей, которые нужно делать каждое утро

Здоровье кишечника напрямую влияет на наше самочувствие и состояние здоровье в целом. Гастроєнтерологи рассказали, какие утренние привычки могут помочь улучшить пищеварение и здоровье кишечника.

Различные исследования о важности здоровья кишечника дают нам все больше информации о том, насколько микробиом кишечника влияет на общее состояние здоровья. Плохое здоровье кишечника может негативно сказаться на вашем сне, пищеварении и уровне энергии. Но есть и хорошие новости. Наш образ жизни и режим питания могут помочь улучшить здоровье кишечника, что может привести к улучшению здоровья сердца, мозга, пищеварительной системы и многого другого. Есть простые вещи, которые вы можете сделать, чтобы поддержать здоровье кишечника, особенно утром, едва проснувшись. Об этом пишет Eating Well.

Ешьте на завтрак белок и клетчатку

Что есть на завтрак для кишечника Фото: Freepik

Снова и снова мы слышим, что завтрак — самый важный прием пищи в течение дня, и гастроэнтерологи с этим согласны! "Мне нравится думать о нашем теле как об автомобиле. Поэтому важно начать день с полным баком бензина", — говорит доктор медицинских наук, гастроэнтеролог Лиза Ганджу.

Завтрак заставляет ваш кишечник работать с самого утра, а также поддерживает здоровый уровень энергии на весь оставшийся день. Ганджу рекомендует завтрак, богатый белком и клетчаткой, например, парфе из греческого йогурта или бутерброд из цельнозернового хлеба с яйцом, сыром и шпинатом. Клетчатка содержит пребиотики, которые питают полезные кишечные бактерии, способствуя здоровому микробиому кишечника. Питание с высоким содержанием клетчатки также может снизить риск заболеваний пищеварительной системы, таких как синдром раздраженного кишечника (СРК) и воспалительные заболевания кишечника (ВЗК).

Завтрак, богатый клетчаткой и белком, имеет и другие преимущества для здоровья, включая повышенную сытость, улучшение баланса сахара в крови и длительную энергию, которая позволит вам продержаться до следующего приема пищи.

Пейте воду

Употребление стакана воды первым делом после пробуждения помогает восстановить водный баланс в организме после долгого ночного сна. "Наиболее распространенной молекулой в клетках, выстилающих пищеварительный тракт, является вода, на долю которой приходится 70% или более от общей массы клеток", — говорит доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, интервенционный гастроэнтеролог Лэнс Урадомо.

Гидратация важна для здоровья кишечника, потому что вода помогает расщеплять пищу, улучшая пищеварение и облегчая усвоение питательных веществ. Она также поддерживает здоровую микробиоту кишечника и сильную иммунную систему. Попробуйте перед сном оставить стакан воды на тумбочке. Когда вы проснетесь, он будет напоминать вам о том, что нужно пить.

Двигайтесь

Как улучшить здоровье кишечника Фото: Freepik

Движение положительно влияет на здоровье кишечника во многих отношениях. "Даже если это всего лишь 10-минутная прогулка или домашняя тренировка, любая форма активности может помочь пищеварению", — говорит Урадомо. "Физические упражнения увеличивают приток крови к мышцам пищеварительной системы и помогают продвигать пищу по пищеварительному тракту", — объясняет он.

Начните свое утро с нескольких легких упражнений на растяжку или прогулки под утренним солнечным светом. Утреннее пребывание на солнце поддерживает здоровые циркадные ритмы, улучшая качество и продолжительность сна, что положительно влияет на здоровье кишечника. Циркадные ритмы помогают регулировать пищеварительные функции, включая моторику, пищеварение и всасывание.

Добавьте специй в утренний кофе

Еще одна утренняя привычка для поддержания здоровья кишечника — добавлять специи в кофе. В вашей кладовой есть много специй, которые могут помочь уменьшить воспаление кишечника.

"Корица очень важна", — говорит Уилл Булсевич, доктор медицинских наук, известный гастроэнтеролог и писатель. "Она сладкая, хорошо сочетается со всем, и вы можете сочетать ее с другими специями". Попробуйте добавить корице в сваренный кофе или добавьте прямо в кофе перед завариванием.

Бульсевич также предлагает поэкспериментировать с куркумой и имбирем. "Эти специи вместе потрясающие", — говорит он. "Обычно я также добавляю в него немного соевого молока". Куркума и имбирь богаты антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца, уменьшают воспаление и поддерживают здоровое пищеварение.

Уделите время осознанности

Привычки для здорового кищечника Фото: Freepik

Мы живем в мире, где нас постоянно стимулируют, с момента пробуждения и до момента отхода ко сну. Эта постоянная стимуляция может перегрузить нервную систему, вызывая стресс. Стресс — как острый, так и хронический — напрямую влияет на здоровье кишечника. И хотя некоторый стресс невозможно излечить, поиск здоровых способов справиться с ним может помочь поддержать здоровье кишечника. Уделите время для осознанности утром, прежде чем проверять новости или социальные сети. Если выделить 10 минут на утреннюю осознанность для вас нереально, то включите ее в свою существующую утреннюю рутину. Практикуйте осознанность, потягивая кофе со специями, во время легкой растяжки или во время чистки зубов.

Здоровье кишечника влияет на общее состояние здоровья и самочувствие, поэтому важно отдавать приоритет ежедневным привычкам, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы. Ешьте много цельных продуктов, богатых питательными веществами, избегайте обезвоживания, управляйте стрессом, уделяйте приоритетное внимание сну и ежедневно двигайтесь.

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