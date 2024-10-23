Там начинается здоровье. Диетологи назвали 5 лучших продуктов для кишечника

Мы часто думаем о здоровье сердца и мозга, но здоровый кишечник может быть не менее важен для общего благополучия. Сбалансированный кишечный микробиом играет ключевую роль в пищеварении, иммунитете и даже регуляции настроения.

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Кишечник называют вторым мозгом, поэтому неудивительно, что его состояние влияет на наше здоровье и самочувствие. Удивительно, но даже продукты, которые вы храните на своей кухне, могут значительно повлиять на здоровье пищеварительной системы. Диетологи назвали основные продукты, которые помогут поддерживать здоровье кишечника. Об этом пишет Eatingwell.

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Бобовые

Фото: Freepik

Консервированная фасоль, черная фасоль и нут являются отличными источниками клетчатки и растительного белка. Растворимая клетчатка, содержащаяся в бобах, действует как пребиотик, питая полезные бактерии в кишечнике и способствуя здоровому микробиому. Кроме того, нерастворимая клетчатка поглощает воду и увеличивает объем стула, помогая сделать опорожнение кишечника более легким и здоровым, объясняет диетолог Дженна Вольпе.

Согласно исследованию, проведенному в 2023 году, регулярное употребление бобовых (около 1 чашки в день) было связано с улучшением разнообразия кишечной микробиоты, что часто связано с улучшением здоровья пищеварительной системы.

Лук репчатый

Лук является обязательным продуктом питания, когда речь идет о здоровье кишечника, а все благодаря высокому содержанию пребиотических волокон, особенно фруктоолигосахаридов (ФОС). Эти волокна помогают стимулировать рост полезных бактерий, таких как бифидобактерии и лактобактерии. "Эти бактерии поддерживают сбалансированный микробиом кишечника, что имеет решающее значение для пищеварения, иммунной функции и общего состояния здоровья", — говорит диетолог Сэм Шлейгер.

Шлейгер также подчеркивает, что лук является одним из самых богатых пребиотиками продуктов. "При соотношении от 100 до 240 мг пребиотиков на грамм [мы можем заключить], что регулярное употребление лука [может помочь] улучшить здоровье кишечника и поддержать пищеварение и общее усвоение питательных веществ", — отмечает диетолог.

Чеснок

Фото: УНИАН

Как и лук, чеснок отлично подходит для здоровья кишечника, потому что он содержит пребиотические волокна, такие как инулин и ФОС, питающие полезные бактерии в кишечнике. Кроме того, чеснок обладает противомикробными свойствами, которые могут держать под контролем вредные бактерии. Попробуйте добавлять чеснок в повседневные блюда, чтобы легко улучшить вкус и принести пользу для здоровья кишечника.

Овсянка

Овсянка является еще одним фантастическим продуктом питания для здоровья кишечника благодаря высокому содержанию бета-глюкана — типа растворимой клетчатки, которая образует гелеобразное вещество в кишечнике. Этот процесс помогает замедлить пищеварение, способствует лучшему усвоению питательных веществ и обеспечивает питание полезных кишечных бактерий.

Новые исследования показывают, что овес может положительно влиять на состав нашего кишечного микробиома, который помогает поддерживать иммунитет.

Для дуэта, способствующего укреплению здоровья кишечника, можете приготовить миску овсянки с йогуртом, чтобы получить пробиотики и пребиотики за один прием пищи.

Орехи

Фото: freepik

Орехи являются удобным источником белка, а также содержат полезные для кишечника клетчатку и питательные вещества. Аманда Сауседа, магистр наук, доктор медицинских наук, упоминает о новых исследованиях, предполагающих, что орехи могут влиять на здоровье кишечника. От миндаля до грецких орехов и фисташек — предлагается широкий выбор орехов, каждый из которых обладает своими уникальными преимуществами.

Есть также некоторые исследования, свидетельствующие о том, что употребление арахиса и фисташек может положительно повлиять на здоровье кишечника, увеличивая количество полезных кишечных бактерий. Чтобы получить максимальную пользу, рекомендуется есть различные виды орехов в течение недели.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.