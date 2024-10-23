Там починається здоров'я. Дієтологи назвали 5 найкращих продуктів для кишківника

Ми часто думаємо про здоров'я серця і мозку, але здоровий кишківник може бути не менш важливим для загального добробуту. Збалансований кишковий мікробіом відіграє ключову роль у травленні, імунітеті та навіть регуляції настрою.

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Кишківник називають другим мозком, тож не дивно, що його стан впливає на наше здоров'я та самопочуття. Дивно, але навіть продукти, які ви зберігаєте на своїй кухні, можуть значно вплинути на здоров'я травної системи. Дієтологи назвали основні продукти, які допоможуть підтримувати здоров'я кишківника. Про це пише Eatingwell.

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Бобові

Фото: Freepik

Консервована квасоля, чорна квасоля і нут є чудовими джерелами клітковини і рослинного білка. Розчинна клітковина, що міститься в бобах, діє як пребіотик, живлячи корисні бактерії в кишківнику і сприяючи здоровому мікробіому. Крім того, нерозчинна клітковина поглинає воду і збільшує об'єм випорожнень, допомагаючи зробити очищення кишківника легшим і здоровішим, пояснює дієтологиня Дженна Вольпе.

Згідно з дослідженням, проведеним 2023 року, регулярне вживання бобових (близько 1 чашки на день) було пов'язане з поліпшенням різноманітності кишкової мікробіоти, що часто пов'язано з поліпшенням здоров'я травної системи.

Цибуля ріпчаста

Цибуля є обов'язковим продуктом харчування, коли йдеться про здоров'я кишківника, а все завдяки високому вмісту пребіотичних волокон, особливо фруктоолігосахаридів (ФОС). Ці волокна допомагають стимулювати ріст корисних бактерій, таких як біфідобактерії та лактобактерії. "Ці бактерії підтримують збалансований мікробіом кишківника, що має вирішальне значення для травлення, імунної функції та загального стану здоров'я", — каже дієтолог Сем Шлейгер.

Шлейгер також наголошує, що цибуля є одним із найбагатших на пребіотики продуктів. "За співвідношення від 100 до 240 мг пребіотиків на грам [ми можемо зробити висновок], що регулярне вживання цибулі [може допомогти] поліпшити здоров'я кишківника і підтримати травлення та загальне засвоєння поживних речовин", — зазначає эксперт..

Часник

Фото: УНІАН

Як і цибуля, часник чудово підходить для здоров'я кишківника, тому що він містить пребіотичні волокна, такі як інулін і ФОС, що живлять корисні бактерії. Крім того, часник має протимікробні властивості, які можуть тримати під контролем шкідливі бактерії. Спробуйте додавати часник до повсякденних страв, щоб легко поліпшити смак і принести користь для здоров'я.

Вівсянка

Вівсянка є ще одним фантастичним продуктом харчування для здоров'я кишківника завдяки високому вмісту бета-глюкану — типу розчинної клітковини, яка утворює гелеподібну речовину. Цей процес допомагає сповільнити травлення, сприяє кращому засвоєнню поживних речовин і забезпечує живлення корисних кишкових бактерій.

Нові дослідження показують, що овес може позитивно впливати на склад нашого кишкового мікробіома, який допомагає підтримувати імунітет. Для дуету, що сприяє зміцненню здоров'я кишківника, можете приготувати миску вівсянки з йогуртом, щоб отримати пробіотики і пребіотики за один прийом їжі.

Горіхи

Фото: freepik

Горіхи є зручним джерелом білка, а також містять корисні для кишківника клітковину та поживні речовини. Аманда Сауседа, магістерка наук, доктор медичних наук, згадує про нові дослідження, які припускають, що горіхи можуть впливати на здоров'я кишківника. Від мигдалю до волоських горіхів і фісташок — пропонується широкий вибір горіхів, кожен з яких має свої унікальні переваги.

Є також деякі дослідження, які свідчать про те, що вживання арахісу та фісташок може позитивно вплинути на здоров'я кишківника, збільшуючи кількість корисних бактерій. Щоб отримати максимальну користь, рекомендується їсти різні види горіхів протягом тижня.

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Раніше Фокус писав про те, які 5 продуктів допоможуть поліпшити здоров'я кишківника.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.