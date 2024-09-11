Багато їсти не можна: 6 найшкідливіших продуктів і напоїв для кишечника
Те, що ви їсте, без сумніву, впливає на настрій і самопочуття. А все тому, що їжа і напої впливають на стан вашого кишечника, знижуючи або підвищуючи ризик захворювань травної системи.
Кишечник називають другим мозком і не дарма! Усе, що ми їмо, впливає на наш організм і навіть на настрій. Є низка продуктів, які здатні порушити здоров'я кишківника. До речі, вам не потрібно відмовлятися від них назавжди, просто скоротіть споживання деяких продуктів і це піде на користь вашому кишечнику. Про це пише WebMD.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!
Ультраоброблені продукти
Ультраоброблені продукти, як правило, містять велику кількість добавок: барвники, стабілізатори та емульгатори, а також багато насичених жирів і доданого цукру. Тому часте вживання магазинного печива, солодких пластівців для сніданку та замороженої піци можуть зашкодити здоров'ю вашого кишечника.
Дослідження показали, що ультраоброблені продукти здатні змінювати кишковий мікробіом — тобто баланс корисних і шкідливих мікроорганізмів — у гірший бік. Дисбаланс може зробити організм більш вразливим до надлишкового бактеріального росту в тонкому кишечнику (SIBO) і запальних захворювань кишечника (IBD).
Алкоголь
Алкоголь також може завдати шкоди кишечнику. Він може спричиняти здуття живота і є відомим тригером печії. Крім того, алкоголь також погано впливає на слизову оболонку шлунка і може призвести до гастриту, запалення і подразнення слизової оболонки, що відчувається як гризучий біль або печіння в животі. Як і у випадку з ультраобробленими продуктами, дослідники виявили, що у людей, які регулярно і багато п'ють, можуть спостерігатися негативні зміни в мікробіомі кишечника.
Смажені страви
Жирна їжа, така як картопля фрі, шкодить вашому кишечнику з кількох причин. По-перше, жирна їжа сповільнює травлення, що може спричинити здуття живота, розлад шлунка і біль у животі. Жирна їжа також пов'язана з печією, оскільки вона спричиняє підвищену кислотність шлунка, яка може потрапити до стравоходу і спричинити біль.
Штучні підсолоджувачі
Деякі підсолоджувачі, як-от сорбіт і маніт, що використовуються в жувальній гумці та цукерках без цукру, можуть посилити неприємні симптоми, як-от гази та здуття живота в людей із СПК. Також є деякі докази того, що штучні підсолоджувачі, як-от сахарин і сукралоза, можуть змінити склад мікробіома кишківника на гірший бік. Дослідження неоднозначні, і необхідні додаткові дослідження, але немає сумнівів, що ці підсолоджувачі, як правило, містяться в ультраоброблених продуктах, які не корисні для кишечника.
Солодкі напої
Газована вода, чай і фруктові напої є основним джерелом доданого цукру в раціоні дорослих і дітей. Дослідження на тваринах засвідчили, що раціон із високим вмістом доданого цукру з будь-якого джерела, включно з напоями та десертами, пошкоджує захисний бар'єр у кишківнику та сприяє розмноженню шкідливих бактерій. Найшвидший спосіб скоротити споживання цукру — замінити солодкі напої на несолодкі або просто воду.
Оброблене м'ясо
Бекон, ковбаса, м'ясні делікатеси та хот-доги — все це оброблене м'ясо. Багато з них містять багато жиру, що може погіршити симптоми у людей із СПК і гастроезофагеальною рефлюксною хворобою.
Що любить кишечник
Ось кілька корисних для кишківника продуктів, які варто регулярно включати до свого раціону.
- Багато рослинної їжі. Дослідження показали, що вживання щонайменше 30 різних видів рослинної їжі на тиждень (наприклад, фруктів, овочів, цільних зерен і трав) збільшує різноманітність корисних організмів у кишківнику.
- Джерела пробіотиків. Ферментовані продукти, як-от йогурт, кефір, місо та квашена капуста, стимулюють ріст корисних бактерій у кишечнику.
- Джерела пребіотиків. Вони допомагають живити корисні бактерії кишківника і включають цибулю, овес, яблука і батат.
- Продукти, багаті на клітковину. Рослинна їжа і цільні зерна є хорошими джерелами клітковини, наприклад, боби, овес, лляне насіння, коричневий рис і малина.
Нагадаємо, 7 суперпродуктів, які має їсти кожна жінка.
Раніше Фокус писав про те, 6 найгірших оброблених продуктів, які шкодять кишечнику.
Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця