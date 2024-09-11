Багато їсти не можна: 6 найшкідливіших продуктів і напоїв для кишечника

Те, що ви їсте, без сумніву, впливає на настрій і самопочуття. А все тому, що їжа і напої впливають на стан вашого кишечника, знижуючи або підвищуючи ризик захворювань травної системи.

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Кишечник називають другим мозком і не дарма! Усе, що ми їмо, впливає на наш організм і навіть на настрій. Є низка продуктів, які здатні порушити здоров'я кишківника. До речі, вам не потрібно відмовлятися від них назавжди, просто скоротіть споживання деяких продуктів і це піде на користь вашому кишечнику. Про це пише WebMD.

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Ультраоброблені продукти

Фото: Getty

Ультраоброблені продукти, як правило, містять велику кількість добавок: барвники, стабілізатори та емульгатори, а також багато насичених жирів і доданого цукру. Тому часте вживання магазинного печива, солодких пластівців для сніданку та замороженої піци можуть зашкодити здоров'ю вашого кишечника.

Дослідження показали, що ультраоброблені продукти здатні змінювати кишковий мікробіом — тобто баланс корисних і шкідливих мікроорганізмів — у гірший бік. Дисбаланс може зробити організм більш вразливим до надлишкового бактеріального росту в тонкому кишечнику (SIBO) і запальних захворювань кишечника (IBD).

Алкоголь

Алкоголь також може завдати шкоди кишечнику. Він може спричиняти здуття живота і є відомим тригером печії. Крім того, алкоголь також погано впливає на слизову оболонку шлунка і може призвести до гастриту, запалення і подразнення слизової оболонки, що відчувається як гризучий біль або печіння в животі. Як і у випадку з ультраобробленими продуктами, дослідники виявили, що у людей, які регулярно і багато п'ють, можуть спостерігатися негативні зміни в мікробіомі кишечника.

Смажені страви

Фото: Freepik

Жирна їжа, така як картопля фрі, шкодить вашому кишечнику з кількох причин. По-перше, жирна їжа сповільнює травлення, що може спричинити здуття живота, розлад шлунка і біль у животі. Жирна їжа також пов'язана з печією, оскільки вона спричиняє підвищену кислотність шлунка, яка може потрапити до стравоходу і спричинити біль.

Штучні підсолоджувачі

Деякі підсолоджувачі, як-от сорбіт і маніт, що використовуються в жувальній гумці та цукерках без цукру, можуть посилити неприємні симптоми, як-от гази та здуття живота в людей із СПК. Також є деякі докази того, що штучні підсолоджувачі, як-от сахарин і сукралоза, можуть змінити склад мікробіома кишківника на гірший бік. Дослідження неоднозначні, і необхідні додаткові дослідження, але немає сумнівів, що ці підсолоджувачі, як правило, містяться в ультраоброблених продуктах, які не корисні для кишечника.

Солодкі напої

Фото: Freepik

Газована вода, чай і фруктові напої є основним джерелом доданого цукру в раціоні дорослих і дітей. Дослідження на тваринах засвідчили, що раціон із високим вмістом доданого цукру з будь-якого джерела, включно з напоями та десертами, пошкоджує захисний бар'єр у кишківнику та сприяє розмноженню шкідливих бактерій. Найшвидший спосіб скоротити споживання цукру — замінити солодкі напої на несолодкі або просто воду.

Оброблене м'ясо

Бекон, ковбаса, м'ясні делікатеси та хот-доги — все це оброблене м'ясо. Багато з них містять багато жиру, що може погіршити симптоми у людей із СПК і гастроезофагеальною рефлюксною хворобою.

Що любить кишечник

Ось кілька корисних для кишківника продуктів, які варто регулярно включати до свого раціону.

Багато рослинної їжі. Дослідження показали, що вживання щонайменше 30 різних видів рослинної їжі на тиждень (наприклад, фруктів, овочів, цільних зерен і трав) збільшує різноманітність корисних організмів у кишківнику.

Дослідження показали, що вживання щонайменше 30 різних видів рослинної їжі на тиждень (наприклад, фруктів, овочів, цільних зерен і трав) збільшує різноманітність корисних організмів у кишківнику. Джерела пробіотиків. Ферментовані продукти, як-от йогурт, кефір, місо та квашена капуста, стимулюють ріст корисних бактерій у кишечнику.

Ферментовані продукти, як-от йогурт, кефір, місо та квашена капуста, стимулюють ріст корисних бактерій у кишечнику. Джерела пребіотиків. Вони допомагають живити корисні бактерії кишківника і включають цибулю, овес, яблука і батат.

Вони допомагають живити корисні бактерії кишківника і включають цибулю, овес, яблука і батат. Продукти, багаті на клітковину. Рослинна їжа і цільні зерна є хорошими джерелами клітковини, наприклад, боби, овес, лляне насіння, коричневий рис і малина.

Нагадаємо, 7 суперпродуктів, які має їсти кожна жінка.

Раніше Фокус писав про те, 6 найгірших оброблених продуктів, які шкодять кишечнику.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця