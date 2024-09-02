Поліпшити здоров'я кишківника: 7 суперпродуктів, які має їсти кожна жінка

Здоров'я кишківника є важливим аспектом загального стану здоров'я. Жінки повинні додавати в раціон продукти, що сприяють здоров'ю ШКТ, щоб уникнути проблем зі здоров'ям.

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Аюрведа, традиційна система оздоровлення, рекомендує певні продукти для підтримання здоров'я кишківника у жінок. Ці продукти мають здатність підтримувати баланс трьох енергій організму, покращувати травлення і підтримувати здоров'я ШКТ. Лікарка дослідницького фонду AVP Ума В. назвала продукти, які допоможуть оздоровити кишківник у жінок. Про це пише OnlyMyHealth.

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Топлене масло

Фото: freepik

Топлене масло є найкориснішою формою харчового жиру. Воно покращує травлення, засвоєння і використання поживних речовин. Покриваючи травний тракт, топлене масло зводить до мінімуму ризик розвитку виразки і раку. Крім того, здатність топленого масла прискорювати метаболізм робить його цінним союзником у боротьбі із зайвою вагою, кислотністю і здуттям живота, а також допомагає полегшити менструальні проблеми, пов'язані з метаболічним дисбалансом у жінок.

Насіння кмину

За словами доктора Ума, "насіння кмину має зігрівальні властивості та стимулює травний вогонь, що прискорює травлення. Це може сприяти підвищенню рівня енергії, поліпшенню засвоєння поживних речовин і зниженню ризику розладів травлення. Насіння кмину пропонує потужне рішення в регулюванні менструальних циклів, ефективно знімаючи спазми, здуття живота та інші передменструальні проблеми".

Виноград

Сорт винограду з чорними кісточками вважається найкращим вибором, оскільки він має природні охолоджувальні властивості. Виноград покращує випорожнення кишківника, позбавляє запорів, очищає кров. Він також корисний для людей, які мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом, як-от кислотний рефлюкс, і може допомогти полегшити порушення згортання крові та рясні менструації у жінок.

Часник

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Часник, званий в Аюрведі "Расона", є чудовою спецією, яка пропонує безліч переваг для жіночого здоров'я. Часник також покращує травлення, усуває здуття живота, нерегулярне випорожнення кишківника, порушення менструального циклу, дисменорею і полікістоз яєчників за рахунок поліпшення загального обміну речовин в організмі.

Насіння коріандру

Насіння коріандру, відоме як Дханія, має глибокий вплив на підтримання здоров'я кишечнику в жінок, оскільки воно є природним вітрогінним засобом, а отже, полегшує симптоми здуття живота, газів і спазмів у жінок. Крім того, вважається, що це насіння допомагає травленню, полегшує нудоту та блювоту, а також регулює випорожнення кишківника. Крім того, воно врівноважує жіночу репродуктивну систему, допомагаючи полегшити менструальні спазми і припливи.

Гранат

Фото: Freepik

Відомо, що гранат м'яко заспокоює травну систему. Доктор Ума пояснює: "Володіючи кислим і терпким смаком і протизапальними властивостями, цей фрукт полегшує руйнівні симптоми синдрому подразненого кишківника (СПК) та інші поширені проблеми з травленням, з якими стикаються жінки, що робить його цінним доповненням до жіночого здоров'я".

Імбир

Імбир полегшує здуття живота, гази і нетравлення шлунка у жінок. Зігрівальна природа імбиру може сприяти прискоренню травного процесу і поліпшенню перистальтики кишечника. Додавання імбиру в раціон може допомогти підтримувати загальне здоров'я травної системи та сприяти збалансованій екосистемі кишечника, що має вирішальне значення для жіночого здоров'я.

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Раніше Фокус писав про те, що дієтологи назвали продукти, які допоможуть поліпшити здоров'я кишечника.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця