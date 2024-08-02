Здуття і дискомфорт: 6 найгірших оброблених продуктів, які шкодять кишечнику

Оброблені продукти дуже зручні та смачні, але вони можуть бути досить важкими для вашого кишечника. Багато з цих продуктів містять цукор, шкідливі жири і штучні інгредієнти, які можуть порушити баланс кишкових бактерій.

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Коли цей баланс кишкових бактерій порушується, це може призвести до здуття живота та дискомфорту. Щоб підтримувати мікробіом, кишечнику потрібна суміш хороших поживних речовин, а занадто багато оброблених продуктів можуть порушити цей баланс. Дієтологи розповіли про продукти, яких слід уникати, якщо ви хочете підтримувати здоровий мікробіом кишківника і мінімізувати здуття живота. Про це пише She Finds.

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Бекон

Фото: Freepik

Бекон — пікантний і смачний продукт, улюблений багатьма. Однак він напханий добавками, консервантами і часто високим вмістом насичених жирів. Сосиски і бекон можуть бути винуватцями здуття живота і дискомфорту в травній системі.

"Відомо, що бекон, сосиски та інші види переробленого м'яса містять багато натрію і добавок, таких як нітрати і нітрити. Надмірне споживання натрію може призвести до затримки води, що спричинить здуття живота, тоді як наявність добавок, таких як нітрати, може порушити роботу травної системи, спричиняючи дискомфорт та інші супутні проблеми", — каже дієтологиня Крутіка Нанаваті.

Молочні коктейлі

Багато молочних коктейлів перевантажені доданим цукром, штучними інгредієнтами і високим вмістом жиру. Поєднання надлишкового цукру і жиру може сповільнити процес травлення і призвести до дискомфорту. Ба більше, лактоза, натуральний цукор, що міститься в молоці, може спричинити розлад травлення в людей із непереносимістю лактози.

"Молочні коктейлі містять дуже багато цукру і молочних продуктів. Велика кількість цукру може призвести до запалення кишківника, що може спричинити гази, здуття живота і розлад шлунка. Крім того, високий вміст лактози може викликати схожі симптоми, оскільки багатьом людям важко розщеплювати лактозу", — каже Джессі Федер.

Продукти з кукурудзяним сиропом

Фото: Freepik

Оброблені продукти, що містять кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози (HFCS), можуть сприяти виникненню проблем із травленням, таких як гази, здуття живота та розлад шлунка. HFCS — це поширений підсолоджувач, який використовується в різних оброблених і упакованих продуктах, включно з напоями, снеками та десертами. Крім того, у продуктах, що містять HFCS, часто бракує клітковини, яка має вирішальне значення для забезпечення регулярної дефекації та запобігання розладу шлунка.

Сара Кан каже, що "продукти з кукурудзяним сиропом із високим вмістом фруктози, імовірно, спричиняють газоутворення, здуття живота і розлад шлунка, оскільки поширеність мальабсорбції фруктози оцінюється в 40%. Багато оброблених продуктів містять кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози, як-от газована вода, соковмісні напої, цукерки, солодощі, фастфуд і приправи. Його також можна додавати в, здавалося б, здорову їжу, таку як заправка для салату, консервовані фрукти, яблучне пюре".

Вона зазначає, що "порушення всмоктування фруктози відбувається, коли клітини тонкого кишечника не здатні її засвоювати. Потім фруктоза переміщується в товстий кишечник, де вона ферментується нашими корисними кишковими бактеріями, а це може призвести до газоутворення, здуття живота, спазмів і діареї".

Хот-доги

Фото: Freepik

Високий вміст натрію в оброблених продуктах, таких як хот-доги, може призвести до затримки води, викликаючи здуття живота. Ба більше, надмірне споживання солі може порушити баланс рідин у травній системі, сповільнюючи процес травлення. У хот-догах і подібних оброблених м'ясних продуктах також може бути відсутня достатня кількість клітковини, необхідної для правильного травлення.

"Хот-доги містять дуже багато натрію та консервантів. Ці речовини, як правило, спричиняють затримку води, що може призвести до відчуття переповненості, здуття живота, газів і розладу шлунка. Крім того, консерванти в хот-догах можуть спричинити запалення кишківника, що призводить до аналогічних симптомів з боку шлунково-кишкового тракту", — каже Федер.

Білий хліб

На жаль, білий хліб може завдати шкоди вашому кишечнику, спричиняючи проблеми з травленням і призводячи до здуття живота. Цей поширений сорт хліба виготовляється з рафінованого борошна, позбавленого натуральної клітковини та поживних речовин.

"Очищення борошна призводить до отримання білого хліба, в якому не вистачає необхідних волокон і поживних речовин. У результаті очищення видаляються висівки і зародки, залишається тільки крохмалистий ендосперм. Незважаючи на те, що це робить його легкозасвоюваним, це призводить до швидкого підвищення рівня цукру в крові, що може спричинити дискомфорт у травленні та здуття живота", — каже персональний тренер і тренер з харчування для витривалості доктор Варша Хатрі.

Гранола

Фото: Freepik

Хоча гранолу часто сприймають як здоровий варіант сніданку, через вміст цільного зерна вівса і горіхів, насправді вона може сприяти здуттю живота і проблемам з кишечником у деяких людей.

Аланна Кейт Деррік розповідає про те, чому цей корисний сніданок може бути таким складним для перетравлення для деяких людей. "Граноли позиціонують як корисний, багатий на клітковину варіант. Але більшість комерційних гранол перевантажені доданим цукром і важкоперетравлюваними горіхами та насінням, які можуть серйозно нашкодити чутливому шлунку".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця