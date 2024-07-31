Пийте, щоб схуднути: 7 найкорисніших соків для зниження ваги

Усім відомо, що для схуднення важливе збалансоване харчування та невеликий дефіцит калорій. Однак є продукти, які допомагають більш ефективно втрачати вагу і серед них — деякі овочеві та фруктові соки.

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Овочі та фрукти містять клітковину, яка необхідна нашому організму. Якщо ви приготуєте ці соки вдома, не додаючи в них цукор і не позбавляючи м'якоті, то вживання корисних соків може допомогти вам схуднути. Хоча один лише сік не стане чудодійною пігулкою для зниження ваги, але як доповнення до раціону може бути досить ефективним. Про найкращі соки для схуднення пише Health Shots.

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Морквяний сік

Фото: Pixabay

Морква — багатий поживними речовинами овоч, який містить безліч корисних речовин. Вона також є гарним джерелом клітковини, що допомагає посилювати відчуття ситості та регулювати апетит, тому ви не їстимете забагато. Морква також містить каротиноїди. Дослідження, опубліковане в журналі Food Science and Nutrition, показало, що морква допомагає позбутися жиру на животі.

Огірковий сік

Огірки дуже низькокалорійні, і це одна з причин, з якої вони мають бути частиною будь-якої дієти для зниження ваги. Вважається, що огірки сприяють гідратації, схудненню та зниженню кров'яного тиску. Дослідження, опубліковане в журналі Nutrients, засвідчило, що дієта з високим вмістом води і низьким вмістом калорій може допомогти вам скинути вагу, а також очистити й детоксифікувати організм.

Гранатовий сік

Фото: Freepik

Корисний і низькокалорійний напій, гранатовий сік може стати смачним доповненням до вашої дієти для схуднення. Дослідження, опубліковане в журналі Food Scince and Nutrition, показало, що вживання граната призводить до зниження маси тіла у людей. Надмірне вживання граната може призвести до проблем із травленням, таких як діарея, тому переконайтеся, що ви п'єте сік помірно.

Зелений овочевий сік

Випити склянку свіжого зеленого соку зі свіжих овочів, таких як шпинат, капуста, селера та інших, дуже корисно для зниження ваги. Більшість свіжих фруктів і овочів багаті на клітковину, яка є важливою поживною речовиною, що сприяє розвитку корисних кишкових бактерій, які допомагають вам скинути вагу.

Буряковий сік

Фото: Pixabay

Буряковий сік багатий на антиоксиданти, які мають позитивний вплив на втрату ваги. Чи знаєте ви, що 100 грамів буряка містять лише 44 калорії? Це ще одна причина, з якої він корисний для втрати ваги. Вживання бурякового соку також може підвищити вашу витривалість, допомагаючи довше займатися спортом, покращувати кровообіг і знижувати артеріальний тиск.

Кавуновий сік

Цей освіжаючий і дуже поживний сік може стати чудовим доповненням до вашої дієти для схуднення. Кавуни містять мало калорій і багато калію, вітамінів А і С. Вони можуть похвалитися високим вмістом води, що може допомогти вам скинути вагу і довше почуватися ситим. Це також допоможе вам уникнути переїдання.

Томатний сік

Фото: Freepik

Якщо вам подобаються помідори, додайте томатний сік у свій раціон сьогодні ж. Він низькокалорійний і багатий на клітковину, що означає, що він може допомогти вам скинути вагу. Томатний сік змушує вас почуватися ситим довше, знижуючи ймовірність перекусів або переїдання між прийомами їжі. Однак людям із проблемами травлення, можливо, варто уникати томатного соку.

Нагадаємо, дієтолог розповіла, чи можна схуднути на кавунах.

Раніше Фокус писав про те, які 8 ефективних порад точно допоможуть схуднути без модних дієт.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця