Пейте, чтобы похудеть: 7 самых полезных соков для снижения веса

Всем известно, что для похудения важно сбалансированное питание и небольшой дефицит калорий. Однако есть продукты, которые помогают более эффективно терять вес и среди них — некоторые овощные и фруктовые соки.

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Овощи и фрукты содержат клетчатку, которая необходима нашему организму. Если вы приготовите эти соки дома, не добавляя в них сахар и не лишая мякоти, то употребление полезных соков может помочь вам похудеть. Хотя один лишь сок не станет чудодейственной пилюлей для снижения веса, но как дополнение к рациону может быть весьма эффективным. О лучших соках для похудения пишет Health Shots.

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Морковный сок

Фото: Pixabay

Морковь — богатый питательными веществами овощ, который содержит множество полезных веществ. Она также является хорошим источником клетчатки, помогающей усиливать чувство сытости и регулировать аппетит, поэтому вы не будете есть слишком много. Морковь также содержит каротиноиды. Исследование, опубликованное в журнале Food Science and Nutrition, показало, что морковь помогает избавиться от жира на животе.

Огуречный сок

Огурцы очень низкокалорийные, и это одна из причин, по которой они должны быть частью любой диеты для снижения веса. Считается что огурцы способствуют гидратации, похудению и снижению кровяного давления. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что диета с высоким содержанием воды и низким содержанием калорий может помочь вас сбросить вес, а также очистить и детоксифицировать организм.

Гранатовый сок

Фото: Freepik

Полезный и низкокалорийный напиток, гранатовый сок может стать вкусным дополнением к вашей диете для похудения. Исследование, опубликованное в журнале Food Scince and Nutrition, показало, что употребление граната приводит к снижению массы тела у людей. Чрезмерное употребление граната может привести к проблемам с пищеварением, таким как диарея, поэтому убедитесь, что вы пьете сок умеренно.

Зеленый овощной сок

Выпить стакан свежего зеленого сока из свежих овощей, таких как шпинат, капуста, сельдерей и других, очень полезно для снижения веса. Большинство свежих фруктов и овощей богаты клетчаткой, которая является важным питательным веществом, способствующим развитию полезных кишечных бактерий и помогающим вам сбросить вес.

Свекольный сок

Фото: Pixabay

Свекольный сок богат антиоксидантами, которые оказывают положительное влияние на потерю веса. Знаете ли вы, что 100 граммов свеклы содержат всего 44 калории? Это еще одна причина, по которой он полезен для потери веса. Употребление свекольного сока также может повысить вашу выносливость, помогая дольше заниматься спортом, улучшать кровообращение и снижать артериальное давление.

Арбузный сок

Этот освежающий и очень питательный сок может стать отличным дополнением к вашей диете для похудения. Арбузы содержат мало калорий и много калия, витаминов А и С. Они могут похвастаться высоким содержанием воды, что может помочь вам сбросить вес и дольше чувствовать себя сытым. Это также поможет вам избежать переедания.

Томатный сок

Фото: Freepik

Если вам нравятся помидоры, добавьте томатный сок в свой рацион сегодня же. Он низкокалорийный и богат клетчаткой, что означает, что он может помочь вам сбросить вес. Томатный сок заставляет вас чувствовать себя сытым дольше, снижая вероятность перекусов или переедания между приемами пищи. Однако людям с проблемами пищеварения, возможно, стоит избегать томатного сока.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту