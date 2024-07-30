Как похудеть без модных диет: 8 эффективных советов, которые точно помогут

Соблюдение диеты для похудения может быть сложно и неэффективно. Придерживаясь некоторых советов, вы сможете сбросить лишние килограммы, не придерживаясь диеты.

Related video

Избыточный вес может оказывать слишком большое давление, как в психологическом, так и в физическом плане. Это может подорвать вашу уверенность в себе и повысить риск хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа. Вы можете подумать о похудении, но для этого не обязательно нужно следовать модным диетам. Даже если вам удастся питаться по диете и сбросить вес, сброшенные килограммы, скорее всего, вернутся, как только вы вернетесь к привычному образу питания. Поэтому для устойчивого снижения веса вам нужно сделать больше. Об эффективных способов похудеть без диет, а также предотвратить нежелательный набор веса в будущем, пишет Health Shots.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Тщательно пережевывайте пищу

Мозгу требуется время, чтобы обработать тот факт, что вы съели достаточно еды. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Appetite, медленное пережевывание пищи снижает темп еды, что связано с уменьшением потребления пищи, увеличением сытости и уменьшением размера порций. Более быстрое употребление пищи также может повлиять на ваш вес, говорит диетолог Пуджа Шах Бхаве. Исследование, опубликованное в журнале Healthcare, показало, что люди, которые ели медленно, имели значительно более низкий индекс массы тела (ИМТ), чем те, кто ел быстро. Чтобы сделать это привычкой, начните подсчитывать, сколько раз вы жуете во время еды.

Выбирайте тарелки меньшего размера

Использование больших тарелок означает употребление большего количества еды, чем необходимо, что приводит к нежелательному набору веса. Когда вы используете маленькие тарелки, ваши порции выглядят больше, но на самом деле вы едите меньше. С другой стороны, большие тарелки делают ваши порции меньше, побуждая вас добавлять больше еды на свою тарелку. Поэтому используйте большие тарелки для низкокалорийной пищи и меньшие тарелки для высококалорийной.

Увеличьте потребление белка

Фото: Freepik

Белок играет большую роль в процессе снижения веса. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Obesity and Metabolic Syndrome, белок может способствовать ощущению сытости, сдерживать приступы голода и заставлять вас потреблять меньше калорий. Это может быть связано с тем, что белок влияет на гормоны голода и сытости.

Другое исследование, опубликованное в International Journal of Environmental Research and Public Health, показало, что люди, которые потребляли богатый белком завтрак с яйцами и тостами, чувствовали себя менее голодными и потребляли меньше калорий в конце дня, чем те, кто ел завтрак с низким содержанием белка.

Продукты с высоким содержанием белка, которые можно включить в свой рацион, это яйца, рыба, греческий йогурт, куриные грудки, рыба, чечевица, киноа и миндаль, советует Бхаве.

Готовьте еду дома

Когда у вас нет домашней еды, вы склонны есть больше нездоровой пищи. Поэтому приготовление пищи дома — отличный способ убедиться, что вы включаете в свой рацион продукты, богатые питательными веществами. Это также может помочь в вашем путешествии по снижению веса. Согласно Американскому журналу медицины образа жизни, люди, которые готовят и едят больше домашней пищи, как правило, набирают меньше веса, чем те, кто питается вне дома или часто употребляет готовую пищу. Поэтому готовьте полезные блюда из ингредиентов, богатых питательными веществами.

Ешьте продукты, богатые клетчаткой

Фото: Freepik

Потребление продуктов, богатых клетчаткой, может способствовать чувству сытости, помогая вам оставаться сытыми дольше, говорит эксперт. Согласно журналу Journal of Nutrition and Metabolism, один их типов клетчатки — вязкая клетчатка, способствует снижению веса, усиливая чувство сытости, что приводит к снижению потребления пищи. Эта клетчатка превращается в гель при контакте с водой. Этот гель увеличивает время усвоения питательных веществ, тем самым замедляя опорожнение желудка. Некоторые из растительных продуктов, богатых вязкой клетчаткой, включают фасоль, овсяные хлопья, брюссельскую капусту, апельсины, спаржу и семена льна.

Пейте достаточно жидкости

Потребление большего количества воды может заставить вас есть меньше и терять вес, особенно если вы пьете воду перед едой. Согласно исследованию, опубликованному в Clinical Nutrition Research, употребление воды перед едой может ограничить количество потребляемой пищи, не оказывая существенного влияния на ваше чувство сытости.

Больше спите и избегайте стрессов

Фото: Freepik

Когда дело доходит до здоровья, сон и стресс являются одними из недооцененных факторов, оказывающих сильное влияние на ваш аппетит и вес. Недостаток сна может привести к повышению уровня кортизола в организме, и эти колеблющиеся гормоны могут усилить чувство голода и тягу, заставляя вас есть высококалорийную пищу. Хроническое недосыпание также может увеличить риск развития диабета 2 типа и ожирения.

Скажите "нет" сладким напиткам

Подслащенные напитки, например, сладкие соки и газировка, могут повысить риск развития сердечных заболеваний и диабета 2 типа. Вы можете отдать предпочтение низкокалорийным напиткам, таким как вода, черный кофе и зеленый чай.

Напомним, 6 лучших продуктов для контроля аппетита и похудения.

Ранее Фокус писал о том, какие 4 совета помогут быстро привести фигуру в порядок.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту