Рот на замок: 6 лучших продуктов для контроля аппетита и похудения

Если вам постоянно хочется что-то пожевать, а ноги сами ведут к холодильнику, наполните свой холодильник продуктами, которые дадут больше сытости и помогут контролировать чувство голода.

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Чтобы похудеть, многие люди часто используют различные средства, подавляющие аппетит, однако есть другие "помощники", которые помогут обуздать аппетит, не навредив здоровью. Естественные регуляторы аппетита содержатся в повседневных продуктах, которые в любом случае должны быть в вашем рационе, чтобы удовлетворить ваши потребности в питательных веществах. Помните, что повышенная тяга к еде часто возникает из-за дефицита питательных веществ или высокого дефицита калорий. Об этом пишет Fit For Fun.

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Секрет постоянного голода на самом деле совершенно очевиден: организм нуждается в еде. Однако ему не нужны ни тонны кофе, чтобы подавить голод, ни какие-либо препараты, подавляющие аппетит. Что действительно нужно вашему организму, так это питательные вещества и устойчивая энергия. Обратите внимание на то, что вы едите, и ваш голод урегулируется сам собой.

Имбирь сохраняет чувство сытости

Фото: Freepik

Маленький клубень по праву считается суперпродуктом, так как помимо противовоспалительного действия, он также положительно влияет на кровяное давление и уровень сахара, стимулирует пищеварительную систему и, согласно исследованиям, оказывает влияние на чувство сытости и голода.

Половине испытуемых в американском исследовании на завтрак давали два грамма имбирного порошка, растворенного в горячей воде. Результатом стало уменьшение чувства голода, снижение потребления пищи в будущем и усиление чувства сытости.

Пектин из яблок быстро насыщает

Для успешной борьбы с постоянным голодом решающее значение имеет устойчивое насыщение. Потому что даже если вам удастся поддерживать уровень сахара в крови на нормальном уровне, в какой-то момент голод наступит. И это хорошо, потому что чувство голода показывает вам, когда организму нужна энергия. Важно то, что вы даете своему организму, когда голодны.

Помимо питательных веществ организм особенно нуждается в клетчатке. Она регулирует пищеварение и чем больше клетчатки вы потребляете, тем дольше будете чувствовать сытость и тем меньше съедите.

Яблоки богаты пектином — клетчаткой, которая особенно быстро насыщает, поэтому яблоки подходят для завтрака или перекуса. Исследования также показывают, что пектин задерживает опорожнение желудка и, таким образом, способствует более длительному насыщению.

Овсянка даст больше энергии

Фото: Getty Images

Овсянка также богата клетчаткой. Углеводы с длинной цепью обеспечивают организм постоянной энергией в течение более длительного периода времени, вместо того, чтобы высвобождать всю энергию из пищи сразу. Это обеспечивает более длительное чувство сытости и сбалансированный уровень сахара в крови.

Исследование 2014 года показывает, что по сравнению с другими хлопьями для завтрака овсянка усиливает чувство сытости после еды, снижает потребность в большем количестве еды и впоследствии приводит к снижению потребления пищи.

Исследование, проведенное в Финляндии, показало, что добавление овсяных отрубей на завтрак может вызвать большее чувство сытости, чем завтрак, не обогащенный овсяными отрубями. Ключевую роль в этом играет клетчатка бета-глюкан, содержащаяся в зерне.

Зеленая чечевица надолго сохранит чувство сытости

Чечевица относится к группе бобовых, которые считаются богатыми клетчаткой и белком. Продукты, богатые белком, сами по себе могут положительно влиять на чувство голода и насыщения, поскольку белки перевариваются медленнее, чем, например, углеводы.

Масштабное исследование показало, что еда на основе бобовых приводит к увеличению чувства сытости на 31%. Особенно если вы очень голодны, можно порекомендовать еду с чечевицей или другими бобовыми, такими как фасоль, нут и другие.

Оказывается, сорт чечевицы также может иметь влияние. Недавнее исследование пришло к выводу, что зеленая, а не красная чечевица увеличивает чувство сытости.

Миндаль в качестве перекуса

Фото: Pixabay

Перекусы между приемами пищи могут иметь решающее значение для успешной потери веса, потому что, если вы часто перекусываете нездоровой пищей, то можете быстро превысить свою суточную норму калорий, не избавляясь от чувства голода.

В отличие от калорийных батончиков-мюсли с добавлением сахара, миндаль идеален в качестве небольшого перекуса, так как он обеспечивает здоровые жиры и белки. В целом, продукты, богатые белком, сохраняют чувство сытости дольше, поскольку организму требуется гораздо больше времени и энергии для расщепления белков.

Помидоры ускорят жировой обмен

В помидорах не только мало жира и много витамина А, они также содержат микроэлемент хром, который обеспечивает постоянный уровень сахара в крови и, таким образом, не позволяет вам слишком быстро снова проголодаться после еды.

В одном из исследований изучалась взаимосвязь между потреблением хрома и составом тела. 154 испытуемых должны были ежедневно потреблять от 200 до 400 микрограммов пиколината хрома. Результат: значительная потеря жира и увеличение мышечной массы были очевидны почти у всех испытуемых. То, как вы будете употреблять этот овощ, зависит от ваших предпочтений, так как помидоры универсальности. Их можно есть в салате, супе, соусе или отдельно в качестве закуски.

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