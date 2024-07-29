Рот на замок: 6 найкращих продуктів для контролю апетиту та схуднення

Якщо вам постійно хочеться щось пожувати, а ноги самі ведуть до холодильника, наповніть його продуктами, які дадуть більше ситості та допоможуть контролювати відчуття голоду.

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Щоб схуднути, багато людей часто використовують різні засоби, що пригнічують апетит, проте є інші "помічники", які допоможуть приборкати апетит, не зашкодивши здоров'ю. Природні регулятори апетиту містяться в повсякденних продуктах, які в будь-якому разі мають бути у вашому раціоні, щоб задовольнити потреби в поживних речовинах. Пам'ятайте, що підвищений потяг до їжі часто виникає через дефіцит поживних речовин або високий дефіцит калорій. Про це пише Fit For Fun.

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Секрет постійного голоду насправді абсолютно очевидний: організм потребує їжі. Однак йому не потрібні ні тонни кави, щоб придушити голод, ні будь-які препарати, що пригнічують апетит. Що дійсно потрібно вашому організму, то це поживні речовини і стійка енергія. Зверніть увагу на те, що ви їсте, і ваш голод врегулюється сам собою.

Імбир зберігає відчуття ситості

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Маленьку бульбу по праву вважають суперпродуктом, адже, крім протизапальної дії, вона також позитивно впливає на кров'яний тиск і рівень цукру, стимулює травну систему і, згідно з дослідженнями, впливає на відчуття ситості та голоду.

Половині випробовуваних в американському дослідженні на сніданок давали два грами імбирного порошку, розчиненого в гарячій воді. Результатом стало зменшення відчуття голоду, зниження споживання їжі в майбутньому та посилення відчуття ситості.

Пектин із яблук швидко насичує

Для успішної боротьби з постійним голодом вирішальне значення має стійке насичення. Бо навіть якщо вам вдасться підтримувати рівень цукру в крові на нормальному рівні, в якийсь момент голод настане. І це добре, бо відчуття голоду показує вам, коли організму потрібна енергія. Важливо те, що ви даєте своєму організму, коли голодні.

Крім поживних речовин організм особливо потребує клітковини. Вона регулює травлення, і що більше клітковини ви споживаєте, то довше відчуватимете ситість і менше з'їсте. Яблука багаті на пектин — клітковину, яка особливо швидко насичує, тому яблука підходять для сніданку або перекусу. Дослідження також показують, що пектин затримує спорожнення шлунка і, таким чином, сприяє більш тривалому насиченню.

Вівсянка дасть більше енергії

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Вівсянка також багата на клітковину. Вуглеводи з довгим ланцюгом забезпечують організм постійною енергією протягом більш тривалого періоду часу, замість того, щоб вивільняти всю енергію з їжі відразу. Це забезпечує більш тривале відчуття ситості та збалансований рівень цукру в крові.

Дослідження 2014 року показує, що порівняно з іншими пластівцями для сніданку вівсянка посилює відчуття ситості після їжі, знижує потребу в більшій кількості їжі і згодом призводить до зниження споживання їжі.

Дослідження, проведене у Фінляндії, показало, що додавання вівсяних висівок на сніданок може викликати більше відчуття ситості, ніж сніданок, не збагачений вівсяними висівками. Ключову роль у цьому відіграє клітковина бета-глюкан, що міститься в зерні.

Зелена сочевиця надовго збереже відчуття ситості

Сочевиця належить до групи бобових, які вважаються багатими на клітковину та білок. Продукти, багаті на білок, самі по собі можуть позитивно впливати на відчуття голоду і насичення, оскільки білки перетравлюються повільніше, ніж, наприклад, вуглеводи.

Масштабне дослідження показало, що їжа на основі бобових призводить до збільшення почуття ситості на 31%. Особливо якщо ви дуже голодні, можна порекомендувати їжу з сочевицею або іншими бобовими, такими як квасоля, нут та інші.

Виявляється, сорт сочевиці також може мати вплив. Нещодавнє дослідження дійшло висновку, що зелена, а не червона сочевиця збільшує відчуття ситості.

Мигдаль як перекус

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Перекуси між прийомами їжі можуть мати вирішальне значення для успішного схуднення, тому що, якщо ви часто перекушуєте нездоровою їжею, то можете швидко перевищити свою добову норму калорій, не позбуваючись відчуття голоду.

На відміну від калорійних батончиків-мюслі з додаванням цукру, мигдаль ідеальний як невеликий перекус, оскільки він забезпечує здорові жири і білки. Загалом, продукти, багаті на білок, зберігають відчуття ситості довше, оскільки організму потрібно набагато більше часу й енергії для розщеплення білків.

Помідори прискорять жировий обмін

У помідорах не тільки мало жиру і багато вітаміну А, вони також містять мікроелемент хром, який забезпечує постійний рівень цукру в крові і, таким чином, не дає змоги вам надто швидко знову зголодніти після їжі.

В одному з досліджень вивчали взаємозв'язок між споживанням хрому і складом тіла. 154 випробовуваних мали щодня споживати від 200 до 400 мікрограмів піколінату хрому. Результат: значна втрата жиру та збільшення м'язової маси були очевидні майже у всіх випробовуваних. Те, як ви будете вживати цей овоч, залежить від ваших уподобань, оскільки помідори універсальні. Їх можна їсти в салаті, супі, соусі або окремо як закуску.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця