На страже стройности: 5 групп продуктов, которые помогут обуздать аппетит, — диетолог

В погоне за стройной фигурой всегда хочется найти самый легкий путь, который поможет терять вес быстро и безболезненно. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Татьяна Кихтева рассказала о том, какие продукты помогут снизить аппетит и, наконец, похудеть.

На самом деле секрет стройной фигуры давно раскрыт, он находится в сбалансированном питании и регулярной физической активности. Однако чтобы стать на путь здорового образа жизни, нужно обуздать аппетит и научиться правильно питаться. Фокус спросил у диетолога, семейного врача, президента Ассоциации профессионалов фитнеса и нутрициологов Украины Татьяны Кихтевой о том, какие продукты помогут уменьшить аппетит и убрать постоянную тягу к еде.

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Клетчатка

Фото: Freepik

Первая группа продуктов, которые будут снижать аппетит, — это продукты с высоким содержанием клетчатки. Не зря здоровое питание предусматривает обязательное потребление разнообразных овощей и фруктов, ведь именно они помогают насытить организм полезными нутриентами и не переедать, что является профилактикой лишнего веса.

"Когда клетчатка попадает в желудочно-кишечный тракт, она разбухает, увеличивается в объеме и к рецепторам идут сигналы, что желудок наполнен, кишечник наполнен, что еда есть. Таким образом это является одним из механизмов снижения аппетита", — говорит диетолог.

Татьяна Кихтева советует обращать внимание на сезонные овощи, листовую зелень, фрукты, ягоды, а также цельнозерновые продукты и бобовые — в них тоже много клетчатки (чечевица, фасоль, нут).

Белковые продукты

Фото: Freepik

Следующая важная группа продуктов, которые снижают чувство голода и хорошо насыщают, — белковые — это нежирное мясо, птица (курица, индейка), рыба, яйца и молочные продукты.

"Белок — это сложная молекула, и для того, чтобы она расщепилась у нас в желудке, нужна и соляная кислота, и много ферментов. Именно потому, что эта сложная молекула будет долго расщепляться и долго перевариваться, она будет давать дольше насыщение. А чем дольше человек будет насыщен, тем дольше ему не захочется есть", — отмечает Татьяна Кихтева.

Белковые продукты способствуют снижению гормона голода грелина, что помогает контролировать переедание, делая процесс похудения легким и комфортным. Кроме того, питание с достаточным количеством белка предотвращает потерю мышечной массы во время похудения.

Полезные жиры

Фото: Pixabay

Еще одна группа продуктов, которые помогают снизить аппетит, — это полезные жиры. К полезным жирам относится авокадо, различные орехи и семена, оливковое масло, маслины.

"Полезные жиры будут еще дольше перевариваться, чем белки и именно они дают наибольшую насыщенность. Если продукт обезжиренный, то человек быстро снова будет чувствовать голод, поэтому жиры обязательно должны быть в рационе, ведь они дают текстуру и насыщение", — советует Татьяна Кихтева.

Черный шоколад

Как видите, нет волшебных суперпродуктов, которые бы остановили переедание и тягу к вредной пище. Сбалансированный питательный рацион лучший путь к эффективному похудению. Однако есть хорошие новости и для любителей сладкого. Кроме курицы, авокадо и овощей, контролировать аппетит поможет и черный шоколад.

"Некоторые эксперты считают, что черный шоколад в небольших количествах также может снижать аппетит, потому что он помогает обуздать тягу к сладкому, ведь имеет горький вкус и содержание флавоноидов, которые способны снижать аппетит!", — говорит диетолог.

Специи и травы

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Разнообразные специи и травы не только могут придать вашим блюдам дополнительный вкус и аромат, но и улучшить пищеварение и снизить аппетит.

"Также есть специи и травы, которые также могут снижать аппетит, — это имбирь, кайенский перец, который ускоряет метаболизм и уменьшает чувство голода. Имбирь в принципе помогает с насыщением и с пищеварением", — говорит диетолог.

Итак, волшебной таблетки не существует, а весь секрет стройной фигуры — в сбалансированном питании. Наполните свою тарелку продуктами, которые насытят ваш организм необходимыми нутриентами, наполнят энергией и подарят хорошее настроение без постоянных перееданий и тяги к вредной пище.

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