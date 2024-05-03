Совсем не вредно: 7 углеводов, которые борются с воспалением и помогают похудеть

Углеводы, которые часто критикуются в мире диетологии, на самом деле являются жизненно важным макронутриентом, обеспечивающим организм энергией. Но важно выбирать правильные углеводы.

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К примеру, обработанные углеводы могут способствовать воспалению и увеличению веса, но полезные варианты содержат ценные питательные вещества и наоборот, полезны для здоровья. Если вы хотите уменьшить воспаление и сбросить вес, обратите внимание на полезные углеводы, рекомендованные диетологами. Об этом пишет She Finds.

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Йогурт

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Йогурт может быть отличным источником углеводов, но самое приятное то, что он также содержит и другие питательные вещества, например, белок, кальций и полезные бактерии, что делает его питательным дополнением к сбалансированной диете. "Употребление большего количества продуктов, богатых пробиотиками, помогает уменьшить воспаление в организме", — объясняет диетолог Триста Бест. "Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые полезны для здоровья, особенно для здоровья кишечника. Микробиом кишечника играет решающую роль в регулировании воспаления во всем организме".

Здоровый микробиом имеет решающее значение для общего состояния здоровья и благополучия, поскольку: "Когда микробиом кишечника несбалансирован, это может привести к хроническому воспалению, которое связано с широким спектром проблем со здоровьем, включая аутоиммунные заболевания, болезни сердца и некоторые виды рака".

Лучше всего выбирать простой обезжиренный греческий йогурт и обходить стороной йогурты с наполнителем, содержащие массу добавок и консервантов. "Греческий йогурт лучше всего подходит для похудения, потому что белок сохраняет чувство сытости между приемами пищи, уменьшая тягу к еде и желание переедать", — говорит диетолог Шавонн Моррисон.

Ягоды

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Ягоды содержат углеводы преимущественно в форме натуральных сахаров, таких как фруктоза, глюкоза и сахароза. В них также содержится более высокая доля клетчатки, которая может замедлить всасывание сахара в кровоток, помогая контролировать уровень сахара в крови.

"Черника богата питательными веществами, в ней мало калорий и много питательных веществ", — говорит Бест, отмечая, что "всего одна чашка черники содержит 4 грамма клетчатки и почти 25% рекомендуемой суточной нормы витамина С. Содержание клетчатки помогает выводить токсины из организма и поддерживает регулярную работу кишечника, что уменьшает воспаление и вес".

Эдамаме

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Содержание углеводов в эдамаме относительно умеренное по сравнению с некоторыми другими продуктами, и он состоит в основном из сложных углеводов. Это означает, что углеводы в эдамаме перевариваются медленнее, обеспечивая стабильное высвобождение энергии и помогая дольше сохранять чувство сытости. Кроме того, содержание клетчатки в эдамаме может способствовать пищеварению и вызывать чувство сытости, что полезно для контроля веса.

"В одной чашке приготовленных эдамаме содержится 17 граммов белка, а также целых восемь граммов клетчатки", — говорит диетолог Лэйни Юнкин. Эти молодые соевые бобы богаты соединениями, называемыми изофлавонами, потенциальное противовоспалительное действие которых доказано.

Батат

Батат — питательный и универсальный источник углеводов, который обладает рядом преимуществ для уменьшения воспалений и снижения веса. Несмотря на то, что батат является крахмалистым овощем, он имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с другими продуктами, а это означает, что он вызывает более медленное и постепенное повышение уровня сахара в крови. Это устойчивое высвобождение энергии помогает предотвратить скачки и падения уровня сахара, что может способствовать воспалению и увеличению веса.

"Батат — это насыщенный питательными веществами корнеплод, полный витамина А, клетчатки и других полезных витаминов и минералов", — говорит диетолог Лиза Ричардс. "Эти питательные вещества делают батат отличным источником пищи для здоровья и иммунитета".

Хлеб из пророщенных зерен

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Проросшие зерна в хлебе увеличивают содержание и доступность питательных веществ, включая витамины, минералы и антиоксиданты. Кроме того, этот углевод обычно имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с другими видами хлеба. Это может помочь предотвратить скачки инсулина и уменьшить воспаление, связанное с высоким уровнем сахара в крови.

"Тост из пророщенных зерен с авокадо обеспечивает идеальный баланс сложных углеводов, полезных жиров и клетчатки, способствуя стабильному уровню сахара в крови и помогая контролировать вес", — говорит Келли Коста.

Овсяные хлопья

Овсяные хлопья богаты растворимой клетчаткой, которая помогает регулировать уровень сахара в крови, замедляя всасывание углеводов в кровоток. Это предотвращает скачки уровня сахара в крови и инсулина. Кроме того, растворимая клетчатка в овсяных хлопьях помогает чувствовать сытость, снижая общее потребление калорий и способствуя похудению.

"Овсяные хлопья — отличный цельнозерновой вариант, который медленно переваривается и, таким образом, обеспечивает стабильное высвобождение глюкозы в кровоток, помогая стабилизировать уровень сахара в крови", — говорит Коста.

Сицилийский апельсин

Фото: Freepik

Эти апельсины богаты витамином С, который является мощным антиоксидантом, известным своими противовоспалительными свойствами. Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме, уменьшая окислительный стресс и воспаление. Кроме того, сицилийские апельсины содержат флавоноиды, такие, как антоцианы, также обладающие противовоспалительными свойствами. Кроме того, эти апельсины относительно низкокалорийны и содержат много клетчатки, что помогает похудеть.

"Апельсины богаты важными питательными веществами, такими как витамин С, витамин А и антиоксиданты", — говорит Ричардс.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.