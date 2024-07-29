Самая полезная летняя ягода. Диетолог рассказала, можно ли похудеть на арбузах

Конец июля — время созревания самых желанных гигантских ягод — арбузов. Некоторые употребляют их на десерт, некоторые — вместо воды, а есть и те, кто садится на арбузную диету. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Алина Дяченко рассказывает о том, можно ли похудеть на арбузах, и как правильно употреблять этот фрукт, чтобы не навредить здоровью.

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Что такое арбуз? Арбуз — это популярный летний фрукт, как многие считают, однако с ботанической точки зрения он является ягодой и принадлежит к семейству тыквенных. Эта ягода известна своим освежающим вкусом и высоким содержанием воды. Кроме своих гастрономических качеств, арбуз богат питательными веществами, антиоксидантами и обладает множеством полезных свойств. В то же время при его употреблении следует учитывать определённые аспекты, чтобы избежать потенциальных негативных последствий для здоровья. Фокус спросил у диетолога Алины Дяченко, как правильно употреблять арбуз и можно ли на нем похудеть.

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Чем полезен арбуз

Фото: Freepik

Гидратация. Летом, особенно во время сильно жары, очень важно употреблять достаточное количество жидкости. Однако для поддержания гидратации подойдет не только вода, а также некоторые овощи, фрукты и ягоды, в том числе и арбуз.

"Арбуз состоит на 90% из воды, что делает его естественным средством поддержания водного баланса в организме — гидратации. Гидратация необходима для всех физиологических процессов, включая терморегуляцию, транспортировку питательных веществ и выведение метаболических отходов", — говорит Алина Дяченко.

Источник антиоксидантов. Арбуз является хорошим источником витамина C, мощного антиоксиданта, который поддерживает иммунную систему, способствует заживлению ран и помогает поддерживать здоровье кожи.

"В форме бета-каротина, который превращается в организме в витамин A, арбуз способствует здоровью глаз, улучшает иммунную функцию и поддерживает здоровое состояние кожи. Также, он содержит витамин B6, который участвует в метаболизме аминокислот и когнитивных функциях, поддерживая нормальную работу мозга и нервной системы", — отмечает диетолог.

Фото: Freepik

Кроме того, арбуз содержит калий, который помогает регулировать кровяное давление, поддерживает функцию мышц и нервов, а также снижает риск инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. А ещё магний — важный элемент для более чем 300 ферментативных реакций в организме, включая синтез белков, функции мышц и нервов, а также регуляцию уровня глюкозы в крови.

"Арбуз содержит очень мощный антиоксидант — ликопин. Этот каротиноидный пигмент придает арбузу его яркий красный цвет", — говорит Алина Дяченко.

Исследования показывают, что ликопин может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, особенно простаты. Ликопин также защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и уменьшает воспаление.

Содержит аминокислоты. "Арбуз является источником аминокислоты — цитруллин, которая способствует улучшению кровотока и снижению мышечной усталости. Цитруллин может превращаться в организме в аргинин, который важен для сердечно-сосудистого здоровья и улучшения физических показателей", — говорит диетолог.

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Источник клетчатки. Арбуз содержит клетчатку, которая улучшает пищеварение и способствует регулярному опорожнению. Это помогает предотвратить запоры и поддерживает здоровье кишечника.

Низкое содержание калорий. "В арбузе около 30 калорий на 100 граммов, что в сочетании с высоким содержанием воды, делает его сытным и освежающим перекусом, который помогает контролировать аппетит", — говорит диетолог.

Однако, несмотря на многочисленные полезные свойства арбуза, диетолог советует не забывать о нескольких важных моментах.

Арбуз содержит фруктозу, которая в больших количествах может представлять проблему для людей с диабетом или инсулинорезистентностью. "Помните, что употребление больших порций арбуза повышает уровень глюкозы в крови", — отмечает Алина Дяченко.

Из-за высокого содержания воды и клетчатки, чрезмерное потребление арбуза может привести к желудочно-кишечным проблемам, таким как вздутие живота и диарея.

Аллергическая реакция на арбуз встречается редко, но она возможна. Симптомы могут включать зуд, сыпь, отек и, в тяжелых случаях, анафилаксию.

Потребление большого количества арбуза за один раз перегружает почки и вызывает дисбаланс электролитов.

Рекомендации по употреблению арбуза

Фото: Freepik

"Самая главная рекомендация — умеренность в потреблении. Рекомендую употреблять арбуз в количествах, не превышающих объем вашего основного приема пищи. Для женщин размер порции составляет, в среднем, 250-350 граммов, для мужчин — 400-500 граммов. Это позволит получить все полезные вещества, не вызывая при этом значительного повышения уровня сахара в крови и избегая возможных желудочно-кишечных расстройств", — советует диетолог.

Для максимального сохранения питательных веществ и предотвращения пищевых инфекций важно употреблять только свежий арбуз. Нарезанный арбуз следует хранить в холодильнике и употреблять в течение двух дней. Температура хранения должна быть ниже 5 °C для предотвращения размножения бактерий.

Как выбрать арбуз?

Выбирайте средние по весу арбузы с равномерной формой без вмятин и повреждений. Желтое или кремовое пятно на нем указывает на зрелость. Белое или светло-зеленое — на незрелость. Твердая и блестящая кожура говорит о зрелости, а кожура, которую легко поцарапать ногтем, может быть признаком незрелости. "Постучите по арбузу — спелый издает глубокий, полый звук, незрелый — глухой. Сухой и коричневый хвостик также свидетельствует о зрелости на лозе, а зеленый — о том, что арбуз не дозрел", — советует Алина Дяченко.

Можно ли есть арбуз во время похудения

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Диетолог отмечает, что арбуз может быть частью рациона во время похудения, однако стоит помнить об умеренности и не выходить за пределы вашей дневной нормы калорий, белков, жиров и углеводов.

Можно ли похудеть на арбузной диете?

"Да, но какой ценой? Арбузная диета предусматривает употребление в основном арбуза, что приведет к дефициту необходимых микро- и макроэлементов, нарушит обмен веществ, приведет к потере мышечной массы и проблемам со здоровьем. Арбуз можно использовать, как небольшую часть рациона для похудения, но не как ее основную составляющую", — отмечает Алина Дяченко.

Итак, наслаждайтесь арбузом, однако помните о том, что слишком много даже самого полезного продукта может навредить. А чтобы похудеть, соблюдайте баланс в питании, не переедайте и ешьте только по чувству голода, а не за компанию или от скуки.

Напомним, 7 полезных свойств арбуза для здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что нутрициолог рассказала, можно ли сбросить вес на арбузной диете.

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