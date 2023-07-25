Самая большая ягода: 7 полезных свойств арбуза для здоровья

Арбуз — один из самых подходящих фруктов для лета. Он на 95% состоит из воды и содержит большое количество витаминов, таких как провитамин А и витамины группы В. Чем еще полезна эта самая большая в мире ягода?

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Арбуз — невероятно вкусный летний фрукт, который ценят дети и взрослые за его сладкий и освежающий вкус. Ошибочно думать, что это просто вода, арбузы богаты минеральными солями, особенно калием и магнием, содержат витамины, обладают высокой насыщающей способностью и низкой калорийностью: всего 16 ккал на 100 г продукта. Об этом пишет Melarossa.

Фото: Freepik

Как и в помидорах, мякоть арбуза богата ликопином, каротиноидом, который придает ей характерный красный цвет.

Арбузные сахара отличного качества и легко усваиваются. Сладкий вкус арбуза лишь частично обусловлен содержанием сахара: большей частью он зависит от ароматических веществ.

Арбуз лучше не есть сразу после еды, так как содержащаяся в нем вода растягивает стенки желудка (уже расширенные едой), замедляя пищеварение. Так что лучше употреблять его на перекус утром или днем. Остерегайтесь семян: их лучше не глотать, так как они обладают слабительным действием.

Важно отметить, что, как и любую пищу, арбуз желательно употреблять в умеренных количествах и как часть сбалансированной диеты. Вот некоторые из основных преимуществ арбуза для вашего здоровья.

Содержит антиоксиданты

Фото: Freepik

Арбуз является отличным источником антиоксидантов, которые помогают уменьшить воспаление в организме. Ликопин вместе с другими каротиноидами и витамином Е способны противодействовать вредной активности окислительного стресса, вызванного в организме свободными радикалами, причиной клеточного старения и хронических заболеваний.

Укрепляет иммунную систему

В синергии с другими каротиноидами и антиоксидантами бета-каротин укрепляет иммунную систему и играет важную защитную роль во многих биологических функциях организма. В частности, он обладает способностью повышать устойчивость к инфекциям и вмешивается в процессы удаления печенью токсинов.

Каротиноиды, как и витамин А стимулируют выработку Т-лимфоцитов, лейкоцитов, которые действуют как поглотители поврежденных клеток организма.

Помогает увлажнению

Фото: Freepik

Арбуз примерно на 92 % состоит из воды. Употребление арбуза может помочь восстановить уровень жидкости в организме и предотвратить обезвоживание. Достаточная гидратация является основой не только хорошего общего состояния здоровья, но и любой диеты для похудения.

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Высокое содержание воды в арбузе также может помочь сохранить кожу увлажненной и сияющей. Кроме того, благодаря содержащимся в нем микроэлементам, арбуз способствует здоровью кожи и борется со свободными радикалами.

Кроме того, калий, содержащийся в арбузе, полезен для выведения токсинов из крови, которые в противном случае оседали бы в почках, нарушая их правильную работу.

Благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему

Фото: Pixabay

Высокое содержание калия в арбузах благотворно влияет на кровообращение и кровяное давление.

Сочетание ликопина с витаминами С и Е может замедлить прогрессирование атеросклеротического заболевания у людей с высоким уровнем холестерина. Витамин С играет важную роль, потому что он помогает замедлить скорость окисления холестерина ЛПНП и способствует стабилизации артериальных бляшек и уменьшению жесткости и утолщения артерий.

Цитруллин, аминокислота, содержащаяся в арбузе, также благотворно влияет на сердце и кровообращение.

Помогает контролировать вес

Арбуз обладает мочегонными свойствами, поэтому он может стимулировать выработку мочи и способствовать выведению токсинов из организма. Это полезно для поддержания здоровья почек и усиления эффекта детоксикации. Мало того, таким образом он препятствует возникновению целлюлита и задержке воды в организме.

Несмотря на сладкий вкус, в арбузе мало калорий, поэтому он может быть здоровой альтернативой для удовлетворения тяги к сладкому, ограничивая потребление калорий.

Наконец, благодаря своим мочегонным и очищающим свойствам, его потребление может принести пользу при отеках из-за задержки воды.

Улучшает зрение

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Каротиноиды, такие, как бета-каротин и ликопин, содержащиеся в арбузе, также участвуют в зрительном процессе, защищая сетчатку и улучшая зрение в условиях низкой освещенности.

Другие каротиноиды, такие, как зеаксантин, помогают функции бета-каротина, питая ткань сетчатки глаза и обеспечивая защиту от ультрафиолета.

Помогает в лечении остеопороза

Американское исследование, опубликованное в Osteoporosis International, подчеркнуло роль ликопина в лечении остеопороза.

Было продемонстрировано, что ликопин способен снижать уровень N-телопептида, молекулы, которая вырабатывается при разрушении костей.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.