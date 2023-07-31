Похудеть на 5 кг за 3 дня. Нутрициолог рассказала, можно ли сбросить вес на арбузной диете

Арбуз — это вкусная сладкая тыквина, которая на 89% состоит из воды. Содержит ~ 7 г сахаров и меньше грамма клетчатки. Это почетный июльско-августовский гость нашего стола. Так можно ли усидеть на арбузной диете, Фокусу рассказывает нутрициолог Наталья Козак.

Related video

Арбузная диета — звучит вкусно. Но, почему-то, как только представляешь себе целый день на арбузах, то в голове рисуется вечный голод и поиск ближайший туалет. Однако эта монодиета обещает, что на ней вы сможете похудеть до 5 кг за несколько дней, употребляя только арбузы и ничего больше. Правда ли это, и как такая диета повлияет на ваш организм, Фокусу рассказала нутрициолог, специалист по здоровому питанию Наталья Козак.

Как похудеть на арбузной диете?

Фото: Freepik

Смысл арбузной диеты заключается в том, что в течение определенного времени вы должны есть только одни арбузы, из расчета 1 кг мякоти на 10-15 кг веса. Количество приемов — неограниченное, есть можно даже на ночь. Действительно ли такая диета поможет похудеть?

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

"Вероятно, что да. Особенно целеустремленным людям это удастся. Такая диета вкусная, но очень низкокалорийная. Арбуз имеет большой объем, но дает малую сытость. Из-за невысокой калорийности создается значительный дефицит калорий, вследствие которого мы можем похудеть. Но и не получим всех необходимых питательных веществ для организма. Кроме того, арбуз имеет диуретический эффект, поэтому планируйте свой день так, чтобы не далеко было бежать в туалет", — говорит нутрициолог Наталья Козак.

Итак, похудеть действительно можно, однако надолго ли вам удастся закрепить этот результат — вопрос открытый. Стоит знать, что после такой жесткой диеты возвращаться к нормальному питанию нужно мягко, постепенно расширяя свой рацион.

Кому запрещена арбузная диета

Фото: Freepik

Есть несколько категорий людей, которым даже ради эксперимента специалист по здоровому питанию не советует пробовать арбузную диету.

"Не рекомендуется находиться на этой диете длительное время, а беременным, детям и людям, которые имеют хронические заболевания, она категорически запрещена", — отмечает нутрициолог.

Побочные эффекты

Арбуз содержит очень много жидкости, поэтому если вы будете употреблять его бешеными порциями, из вашего организма будут вымываться важные минералы. Кроме этого, употребление арбуза в больших количествах может вызвать дискомфорт и вздутие живота, повышенное газообразование, расстройство пищеварения и тому подобное.

Арбуз имеет очень высокий гликемический индекс (ГИ) — более 70, поэтому если за раз вы съедите большую порцию, получите резкий скачок сахара в крови. Это может вызвать слабость, головокружение, тошноту, сухость во рту и головную боль.

Нужны ли такие жертвы?

Фото: Freepik

Если вы очень любите арбузы, для вас эта диета будет вкусной, но если постоянно есть одно и то же, даже самые любимые и вкусные продукты будут вызывать отвращение. К тому же эта диета относится к разряду "голодных". Так как арбуз состоит практически на 100% из воды, он не закроет потребность вашего организма в углеводах, белках и жирах. А это означает отсутствие сил и энергии, раздражительность, плохое настроение а, возможно, и обострение хронических болезней. Вам это нужно?

"По моему мнению, диета не нужна. Худеть можно на сбалансированном питании, потребляя на десерт 1-2 ломтика арбуза, поэтому смакуйте лето здорово!", — советует Наталья Козак.

Кроме того, будет очень обидно, когда вы все же выдержите эти "голодные" дни на арбузе, похудеете, а потом через несколько дней вернете этот вес и добавите еще несколько лишних кило. Это происходит, когда вы возвращаетесь к своему привычному рациону, ничего в нем не меняя. А еще после такой голодной диеты и запретов вам элементарно захочется "отъесться".

Фото: Freepik

Конечно, вы можете попробовать такую диету или просто сделать разгрузочный день на арбузе. Однако не стоит ожидать, что вы получаете какие-то безумные и долговременные результаты. И помните, что более 3 дней на таком детоксе проводить не стоит, чтобы не спровоцировать нежелательные проблемы со здоровьем.

Как отметила нутрициолог, путь к здоровому стройному телу лежит не через строгие изнурительные диеты и ограничения. Поэтому не стоит подвергать свое здоровье опасности, пытаясь похудеть на арбузе, ведь есть более вкусные и действенные способы получить желаемую фигуру.

Напоминаем, чтобы похудеть, нужно исключить из своего рациона эти 7 продуктов.

Ранее Фокус писал о том, какие способы помогут сдвинуть вес с мертвой точки и снова начать худеть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.