Схуднути на 5 кг за 3 дні. Нутриціолог розповіла, чи можна скинути вагу на кавуновій дієті

Кавун — це смачна солодка гарбузина, яка на 89% складається з води. Містить ~7 г цукрів і менше грама клітковини. Це почесний липнево-серпневий гість нашого столу.То чи можна всидіти на кавуновій дієті, Фокусу розповідає нутриціологиня Наталія Козак.

Related video

Кавунова дієта — звучить смачно. Але, чомусь, як тільки уявляєш собі цілий день на кавунах, то в голові малюється вічний голод та біганина до найближчого туалету. Проте ця монодієта обіцяє, що на ній ви зможете схуднути до 5 кг за кілька днів, вживаючи лише кавуни й нічого більше. Чи правда це, та як така дієта вплине на ваш організм, Фокусу розповіла нутриціологиня, спеціалістка зі здорового харчування Наталія Козак.

Як схуднути на кавуновій дієті?

Фото: Freepik

Сенс кавунової дієти пролягає в тому, що протягом певного часу ви маєте їсти лише одні кавуни, з розрахунку 1 кг м’якоті на 10-15 кг ваги. Кількість прийомів – необмежена, їсти можна навіть на ніч. Чи дійсно така дієта допоможе схуднути?

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

"Імовірно, що так. Особливо цілеспрямованим людям це вдасться. Така дієта смачна, але дуже низькокалорійна. Кавун має великий об’єм, але дає малу ситість. Через невисоку калорійність створюється значний дефіцит калорій, внаслідок якого ми можемо схуднути. Але і не отримаємо усіх необхідних поживних речовин для організму. Окрім того, кавун має діуретичний ефект, тож плануйте свій день так, щоб не далеко було бігти до туалету", — каже нутриціологиня Наталія Козак.

Отже, схуднути дійсно можна, проте чи надовго вам вдасться закріпити цей результат – питання відкрите. Варто знати, що після такої жорсткої дієти повертатися до нормального харчування потрібно м’яко, поступово розширюючи свій раціон.

Кому заборонена кавунова дієта

Фото: Freepik

Є категорій людей, яким навіть заради експерименту спеціаліст зі здорового харчування не радить пробувати кавунову дієту.

"Не рекомендовано перебувати на цій дієті тривалий час, а вагітним, дітям та людям, які мають хронічні захворювання, вона категорично заборонена", зазначає нутриціологиня.

Побічні ефекти

Кавун містить дуже багато рідини, тому якщо ви будете вживати його шаленими порціями, з вашого організму вимиватимуться важливі мінерали. Крім цього, вживання кавуна у великих кількостях може викликати дискомфорт та здуття живота, підвищене газоутворення, розлад травлення тощо.

Кавун має дуже високий глікемічний індекс (ГІ) – понад 70, тому якщо за раз ви з’їсте велику порцію, отримаєте різкий стрибок цукру в крові. Це може викликати слабкість, запаморочення, нудоту, сухість в роті та головний біль.

Чи потрібні такі жертви?

Фото: Freepik

Якщо ви дуже любите кавуни, для вас ця дієта буде смачною, але якщо постійно їсти одне й те саме, навіть найулюбленіші та найсмачніші продукти викликатимуть відразу. До того ж ця дієта належить до розряду "голодних". Через те, що кавун складається практично на 100% з води, він не закриє потребу вашого організму у вуглеводах, білках та жирах. А це означає відсутність сил та енергії, роздратованість, поганий настрій та, можливо, й загострення хронічних хвороб. Вам це потрібно?

"На мою думку, дієта не потрібна. Худнути можна на збалансованому харчуванні, споживаючи на десерт 1-2 скибочки кавуна, тому смакуйте літо здорово!", — радить Наталія Козак.

Крім того, буде дуже образливо, коли ви все ж витримаєте ці "голодні" дні на кавуні, схуднете, а потім за кілька днів повернете цю вагу та додасте ще кілька зайвих кіло. Це відбувається, коли ви повертаєтесь до свого звичного раціону. Також зазвичай після такої голодної дієти та заборон вам елементарно захочеться "від’їстися".

Фото: Freepik

Звісно, ви можете спробувати таку дієту або просто зробити розвантажувальний день на кавуні. Проте не варто очікувати, що ви отримуєте якісь шалені та довготривалі результати. І пам’ятайте, що понад 3 дні на такому детоксі проводити не варто, аби не спровокувати небажані проблеми зі здоров’ям.

Як зазначила нутриціологиня, шлях до здорового стрункого тіла лежи тне через суворі виснажливі дієти та обмеження. Тому не варто наражати своє здоров'я на небезпеку, намагаючись схуднути на кавуні, адже є більш смачні та дієві способи здобути бажану фігуру.

Нагадуємо, щоб схуднути, потрібно виключити зі свого раціону ці 7 продуктів.

Раніше Фокус писав про те, які способи допоможуть зрушити вагу з мертвої точки і знову почати худнути.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.