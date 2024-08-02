Вздутие и дискомфорт: 6 худших обработанных продуктов, которые вредят кишечнику

Обработанные продукты очень удобны и вкусны, но они могут быть довольно тяжелыми для вашего кишечника. Многие из этих продуктов содержат сахар, вредные жиры и искусственные ингредиенты, которые могут нарушить баланс кишечных бактерий.

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Когда этот баланс кишечных бактерий нарушается, это может привести к вздутию живота и дискомфорту. Чтобы поддерживать микробиом, кишечнику нужна смесь хороших питательных веществ, а слишком много обработанных продуктов могут нарушить этот баланс. Диетологи рассказали о продуктах, которых следует избегать, если вы хотите поддерживать здоровый микробиом кишечника и минимизировать вздутие живота. Об этом пишет She Finds.

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Бекон

Фото: Freepik

Бекон — пикантный и вкусный продукт, любимый многими. Однако он напичкан добавками, консервантами и часто высоким содержанием насыщенных жиров. Сосиски и бекон могут быть виновниками вздутия живота и дискомфорта в пищеварительной системе.

"Известно, что бекон, сосиски и другие виды переработанного мяса содержат много натрия и добавок, таких как нитраты и нитриты. Чрезмерное потребление натрия может привести к задержке воды, что вызовет вздутие живота, в то время как наличие добавок, таких как нитраты, может нарушить работу пищеварительной системы, вызывая дискомфорт и другие сопутствующие проблемы", — говорит диетолог Крутика Нанавати.

Молочные коктейли

Многие молочные коктейли перегружены добавленным сахаром, искусственными ингредиентами и высоким содержанием жира. Сочетание избыточного сахара и жира может замедлить процесс пищеварения и привести к дискомфорту. Более того, лактоза, натуральный сахар, содержащийся в молоке, может вызвать расстройство пищеварения у людей с непереносимостью лактозы.

"Молочные коктейли содержат очень много сахара и молочных продуктов. Большое количество сахара может привести к воспалению кишечника, что может вызвать газы, вздутие живота и расстройство желудка. Кроме того, высокое содержание лактозы может вызвать похожие симптомы, поскольку многим людям трудно расщеплять лактозу", — говорит Джесси Федер.

Продукты с кукурузным сиропом

Фото: Freepik

Обработанные продукты, содержащие кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS), могут способствовать возникновению проблем с пищеварением, таких как газы, вздутие живота и расстройство желудка. HFCS — это распространенный подсластитель, используемый в различных обработанных и упакованных продуктах, включая напитки, снеки и десерты. Кроме того, в продуктах, содержащих HFCS, часто не хватает клетчатки, которая имеет решающее значение для обеспечения регулярной дефекации и предотвращения расстройства желудка.

Сара Кан говорит, что "продукты с кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы, вероятно, вызывают газообразование, вздутие живота и расстройство желудка, поскольку распространенность мальабсорбции фруктозы оценивается в 40%. Многие обработанные продукты содержат кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, такие как газировка, сокосодержащие напитки, конфеты, сладости, фастфуд и приправы. Его также можно добавлять в, казалось бы, здоровую пищу, такую ​​как заправка для салата, консервированные фрукты, яблочное пюре".

Она отмечает, что "нарушение всасывания фруктозы происходит, когда клетки тонкого кишечника не способны ее усваивать. Затем фруктоза перемещается в толстый кишечник, где она ферментируется нашими полезными кишечными бактериями, а это может привести к газообразованию, вздутию живота, спазмам и диарее"

Хот-доги

Фото: Freepik

Высокое содержание натрия в обработанных продуктах, таких как хот-доги, может привести к задержке воды, вызывая вздутие живота. Более того, чрезмерное потребление соли может нарушить баланс жидкостей в пищеварительной системе, замедляя процесс пищеварения. В хот-догах и подобных обработанных мясных продуктах также может отсутствовать достаточное количество клетчатки, необходимой для правильного пищеварения.

"Хот-доги содержат очень много натрия и консервантов. Эти вещества, как правило, вызывают задержку воды, что может привести к ощущению переполненности, вздутию живота, газам и расстройству желудка. Кроме того, консерванты в хот-догах могут вызвать воспаление кишечника, что приводит к аналогичным симптомам со стороны ЖКТ", — говорит Федер.

Белый хлеб

К сожалению, белый хлеб может нанести вред вашему кишечнику, вызывая проблемы с пищеварением и приводя к вздутию живота. Этот распространенный сорт хлеба изготавливается из рафинированной муки, лишенной натуральной клетчатки и питательных веществ.

"Очищение муки приводит к получению белого хлеба, в котором не хватает необходимых волокон и питательных веществ. В результате очистки удаляются отруби и зародыши, остается только крахмалистый эндосперм. Несмотря на то, что это делает его легкоусвояемым, это приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови, что может вызвать дискомфорт в пищеварении и вздутие живота", — говорит персональный тренер и тренер по питанию для выносливости доктор Варша Хатри.

Гранола

Фото: Freepik

Хотя гранолу часто воспринимают как здоровый вариант завтрака, из-за содержания цельного зерна овса и орехов, на самом деле она может способствовать вздутию живота и проблемам с кишечником у некоторых людей.

Аланна Кейт Деррик рассказывает о том, почему этот полезный завтрак может быть таким сложным для переваривания для некоторых людей. "Гранолы позиционируют как полезный, богатый клетчаткой вариант. Но большинство коммерческих гранол перегружены добавленным сахаром и трудноперевариваемыми орехами и семенами, которые могут серьезно навредить чувствительному желудку".

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