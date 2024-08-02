Вздутие и дискомфорт: 6 худших обработанных продуктов, которые вредят кишечнику
Обработанные продукты очень удобны и вкусны, но они могут быть довольно тяжелыми для вашего кишечника. Многие из этих продуктов содержат сахар, вредные жиры и искусственные ингредиенты, которые могут нарушить баланс кишечных бактерий.
Когда этот баланс кишечных бактерий нарушается, это может привести к вздутию живота и дискомфорту. Чтобы поддерживать микробиом, кишечнику нужна смесь хороших питательных веществ, а слишком много обработанных продуктов могут нарушить этот баланс. Диетологи рассказали о продуктах, которых следует избегать, если вы хотите поддерживать здоровый микробиом кишечника и минимизировать вздутие живота. Об этом пишет She Finds.
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Бекон
Бекон — пикантный и вкусный продукт, любимый многими. Однако он напичкан добавками, консервантами и часто высоким содержанием насыщенных жиров. Сосиски и бекон могут быть виновниками вздутия живота и дискомфорта в пищеварительной системе.
"Известно, что бекон, сосиски и другие виды переработанного мяса содержат много натрия и добавок, таких как нитраты и нитриты. Чрезмерное потребление натрия может привести к задержке воды, что вызовет вздутие живота, в то время как наличие добавок, таких как нитраты, может нарушить работу пищеварительной системы, вызывая дискомфорт и другие сопутствующие проблемы", — говорит диетолог Крутика Нанавати.
Молочные коктейли
Многие молочные коктейли перегружены добавленным сахаром, искусственными ингредиентами и высоким содержанием жира. Сочетание избыточного сахара и жира может замедлить процесс пищеварения и привести к дискомфорту. Более того, лактоза, натуральный сахар, содержащийся в молоке, может вызвать расстройство пищеварения у людей с непереносимостью лактозы.
"Молочные коктейли содержат очень много сахара и молочных продуктов. Большое количество сахара может привести к воспалению кишечника, что может вызвать газы, вздутие живота и расстройство желудка. Кроме того, высокое содержание лактозы может вызвать похожие симптомы, поскольку многим людям трудно расщеплять лактозу", — говорит Джесси Федер.
Продукты с кукурузным сиропом
Обработанные продукты, содержащие кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS), могут способствовать возникновению проблем с пищеварением, таких как газы, вздутие живота и расстройство желудка. HFCS — это распространенный подсластитель, используемый в различных обработанных и упакованных продуктах, включая напитки, снеки и десерты. Кроме того, в продуктах, содержащих HFCS, часто не хватает клетчатки, которая имеет решающее значение для обеспечения регулярной дефекации и предотвращения расстройства желудка.
Сара Кан говорит, что "продукты с кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы, вероятно, вызывают газообразование, вздутие живота и расстройство желудка, поскольку распространенность мальабсорбции фруктозы оценивается в 40%. Многие обработанные продукты содержат кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, такие как газировка, сокосодержащие напитки, конфеты, сладости, фастфуд и приправы. Его также можно добавлять в, казалось бы, здоровую пищу, такую как заправка для салата, консервированные фрукты, яблочное пюре".
Она отмечает, что "нарушение всасывания фруктозы происходит, когда клетки тонкого кишечника не способны ее усваивать. Затем фруктоза перемещается в толстый кишечник, где она ферментируется нашими полезными кишечными бактериями, а это может привести к газообразованию, вздутию живота, спазмам и диарее"
Хот-доги
Высокое содержание натрия в обработанных продуктах, таких как хот-доги, может привести к задержке воды, вызывая вздутие живота. Более того, чрезмерное потребление соли может нарушить баланс жидкостей в пищеварительной системе, замедляя процесс пищеварения. В хот-догах и подобных обработанных мясных продуктах также может отсутствовать достаточное количество клетчатки, необходимой для правильного пищеварения.
"Хот-доги содержат очень много натрия и консервантов. Эти вещества, как правило, вызывают задержку воды, что может привести к ощущению переполненности, вздутию живота, газам и расстройству желудка. Кроме того, консерванты в хот-догах могут вызвать воспаление кишечника, что приводит к аналогичным симптомам со стороны ЖКТ", — говорит Федер.
Белый хлеб
К сожалению, белый хлеб может нанести вред вашему кишечнику, вызывая проблемы с пищеварением и приводя к вздутию живота. Этот распространенный сорт хлеба изготавливается из рафинированной муки, лишенной натуральной клетчатки и питательных веществ.
"Очищение муки приводит к получению белого хлеба, в котором не хватает необходимых волокон и питательных веществ. В результате очистки удаляются отруби и зародыши, остается только крахмалистый эндосперм. Несмотря на то, что это делает его легкоусвояемым, это приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови, что может вызвать дискомфорт в пищеварении и вздутие живота", — говорит персональный тренер и тренер по питанию для выносливости доктор Варша Хатри.
Гранола
Хотя гранолу часто воспринимают как здоровый вариант завтрака, из-за содержания цельного зерна овса и орехов, на самом деле она может способствовать вздутию живота и проблемам с кишечником у некоторых людей.
Аланна Кейт Деррик рассказывает о том, почему этот полезный завтрак может быть таким сложным для переваривания для некоторых людей. "Гранолы позиционируют как полезный, богатый клетчаткой вариант. Но большинство коммерческих гранол перегружены добавленным сахаром и трудноперевариваемыми орехами и семенами, которые могут серьезно навредить чувствительному желудку".
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