Улучшить здоровье кишечника: 7 суперпродуктов, которые должна есть каждая женщина

Здоровье кишечника является важным аспектом общего состояния здоровья. Женщины должны включать в рацион продукты, способствующие здоровью ЖКТ, чтобы избежать проблем со здоровьем.

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Аюрведа, традиционная система оздоровления, рекомендует определенные продукты для поддержания здоровья кишечника у женщин. Эти продукты обладают способностью поддерживать баланс трех энергий организма, улучшать пищеварение и поддерживать здоровье ЖКТ систему. Врач исследовательского фонда AVP Ума В. назвала продукты, которые помогут поддерживать здоровье кишечника у женщин. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Топленое масло

Фото: freepik

Топленое масло является самой полезной формой пищевого жира. Оно улучшает пищеварение, усвоение и использование питательных веществ. Покрывая пищеварительный тракт, топленое масло сводит к минимуму риск развития язвы и рака. Кроме того, способность топленого масла ускорять метаболизм делает его ценным союзником в борьбе с весом, кислотностью и вздутием живота, а также помогает облегчить менструальные проблемы, связанные с метаболическим дисбалансом у женщин.

Семена тмина

По словам доктора Ума, "семена тмина обладают согревающими свойствами и стимулируют пищеварительный огонь, что ускоряет пищеварение. Это может привести к повышению уровня энергии, улучшению усвоения питательных веществ и снижению риска расстройств пищеварения. Семена тмина предлагают мощное решение в регулировании менструальных циклов, эффективно снимая спазмы, вздутие живота и другие предменструальные проблемы".

Виноград

Сорт винограда с черными косточками считается лучшим выбором, так как он обладает естественными охлаждающими свойствами Виноград улучшает опорожнение кишечника, избавляет от запоров, очищает кровь. Он также полезен для людей, испытывающих проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, кислотным рефлюксом, и могут помочь облегчить нарушения свертываемости крови и обильные менструации у женщин.

Чеснок

Фото: Unsplash

Чеснок, называемый в Аюрведе "Расона", является замечательной специей, которая предлагает множество преимуществ для женского здоровья. Чеснок также улучшает пищеварение, устраняет вздутие живота, нерегулярное опорожнение кишечника, нарушения менструального цикла, дисменорею и поликистоз яичников за счет улучшения общего обмена веществ в организме.

Семена кориандра

Семена кориандра, известные как Дхания, оказывают глубокое влияние на поддержание здоровья кишечника у женщин, поскольку они являются естественным ветрогонным средством и, следовательно, облегчают симптомы вздутия живота, газов и спазмов у женщин. Кроме того, считается, что эти семена помогают пищеварению, облегчают тошноту и рвоту, а также регулируют опорожнение кишечника. Кроме того, они уравновешивают женскую репродуктивную систему, помогая облегчить менструальные спазмы и приливы.

Гранат

Фото: Freepik

Известно, что гранат мягко успокаивает пищеварительную систему. Доктор Ума объясняет: "Обладая кислым и вяжущим вкусом и противовоспалительными свойствами, этот фрукт облегчает разрушительные симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК) и другие распространенные проблемы с пищеварением, с которыми сталкиваются женщины, что делает его ценным дополнением к женскому здоровью".

Имбирь

Имбирь облегчает вздутие живота, газы и несварение желудка у женщин. Согревающая природа имбиря может способствовать ускорению пищеварительного процесса и улучшению перистальтики кишечника. Добавление имбиря в рацион может помочь поддерживать общее здоровье пищеварительной системы и способствовать сбалансированной экосистеме кишечника, что имеет решающее значение для женского здоровья.

Напомним, 6 худших обработанных продуктов, которые вредят кишечнику.

Ранее Фокус писал о том, что диетологи назвали продукты, которые помогут улучшить здоровье кишечника.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту